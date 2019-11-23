Песнь, пробуждающая душу. О брестских церковных регентах межвоенных времен

23.11.2019 Николай АЛЕКСАНДРОВ

Церковные хоры Бреста заслуженно славны далеко за его пределами, получая высокие награды на международных фестивалях православного песнопения. И в родном городе они постоянные участники масштабных праздников и событий. Но, конечно, главное их служение – в родных храмах. А в минувших десятилетиях у наших брестских псалмопевцев есть своя замечательная история…

Василий Петручик

Из рапорта Брестского благочинного о. Стефана Жуковского Его Высокопреосвященству Александру, Архиепискому Полесскому и Пинскому от 10.10.1929:

«Сим честь имею почтительнейше донести Вашему Высокопреосвященству, что 5 сего октября скончался от болезни сердца и легких, на 72 году жизни, псаломщик Брестского собора Василий Иванович Петручик, прослуживший при сем соборе в должности регента соборного хора и псаломщика 42 года. Торжественные похороны почившего состоялись 7 октября, при большом стечении православного населения г. Бреста н/Б (около 5000 человек) и при участии всего приходского духовенства г. Бреста».

Замечу при этом, что псаломщик тех времен был низшим чином в церковной иерархии. А сколько народу пришло проводить Василия Ивановича в последний путь! Значит, своим повседневным служением удостоился он такой широкой любви города. При этом он не только руководил хором Свято-Симеоновского храма, но и много лет преподавал пение в гимназиях Бреста.

Его сын Владимир Васильевич Петручик также пошел по учительской стезе, оставив яркий след в педагогической истории города. В межвоенные годы он преподавал словесность в Русской гимназии города над Бугом, организовывал литературные праздники и театральные постановки, а в 1935 году принял священство, не прерывая учительских трудов.

В.В.Петручик с гимназистами

С приходом советов в 1939-м семью В.В.Петручика с семьей выслали в Казахстан. Позже, при организации польской армии Андерса, он стал военным капелланом для православных военнослужащих. Об этом периоде жизни написал из Австралии бывший его ученик Алексей Кескевич: «В боях у Монте-Кассино Владимир Васильевич переползал из окопа в окоп и нес утешение православным солдатам. Так что, будучи хорошим учителем, он был героем. После окончания боев и взятия горы Владимир Васильевич разговаривал с генералом Андерсом и настаивал, чтобы был поставлен хотя бы один православный крест. Генерал Андерс обещал. Таким образом на военном кладбище на горе Монте-Кассино треть крестов оказались православными». Закончилась жизнь Владимира Васильевича в Англии, в Лондоне.

Владимир Поляков

Эстафету регентства в Свято-Симеоновском кафедральном соборе от Василия Ивановича Петручика принял Владимир Александрович Поляков. На днях в Госархиве Брестской области обнаружил я ряд документов, проливающих некоторый свет на его биографию. Родился он 13 января 1893 г. в небольшом старинном городе Фатеж Курской губернии. В Брест-Литовск прибыл через Эстонию летом 1919 г. Есть основания полагать, что он участвовал в белом движении, потому и покинул большевистскую Россию, прибыв в наш город с останками армии полковника Пермикина.

В.А.Поляков. Фото с удостоверения личности. Госархив Брестской области (2_2_492_007)

В Бресте Владимир Александрович, согласно имеющимся документам, жил в квартире протоиерея Стефана Жуковского на ул. Белостоцкой (ныне Советских Пограничников), 41 с женой Евгенией (в девичестве Чернулич) и дочерьми Инной и Людмилой.

А первооткрывателем В.А.Полякова стал брестчанин, ныне — докторант, преподаватель Варшавского университета Виталий Михальчук. Процитирую строки с сайта Брестской епархии:

«Некогда его (В.Михальчука. — Н.А.) прадед, регент Симеоновского храма города Каменца, принимал участие в съездах регентов и псаломщиков, в том числе в первом съезде подобного содержания, который прошел на Брестчине еще в 1927 году.

Стараниями председателя Полесского епархиального миссионерского комитета протопресвитера Стефана Жуковского и его заместителя, регента Симеоновского кафедрального собора Владимира Александровича Полякова, под общим руководством архиепископа Полесского и Пинского Александра (Иноземцева) были организованы съезды церковных регентов, которые сделали возможным обмен опытом, помощь коллегам, взаимообогащение нотным материалом, сохранение региональных традиций церковного пения и в целом были важными просветительскими событиями.

Итогом проведения съездов стало издание в 1929 году «Пинской партитуры» — нотного обихода церковного пения, содержащего основные богослужебные песнопения… Репринтное издание «Пинской партитуры», осуществленное в Москве в начале 90-х годов, стало для многих возрождающихся приходов Русской Православной Церкви первым обиходом, подспорьем и учебником церковного пения. Это уникальное пособие для регентов является церковной жемчужиной Полесья».

В.А.Поляков. Фото из Госархива Брестской области (2_2_492_006)

Есть основания с полной уверенностью полагать, что на публикуемой здесь (сверху материала) фотографии церковно-певческих курсов Владимир Поляков сидит справа от Стефана Жуковского (в бабочке). Во всяком случае, есть большая схожесть с его фото, обнаруженном в Госархиве Брестской области.

Первый съезд регентов и псаломщиков

Он состоялся в Бресте-над-Бугом в 1927 году в Свято-Симеоновском кафедральном соборе. Вот как о нем поведал Виталий Михальчук (текст привожу в сокращенном виде):

«В Государственном архиве Брестской области сохранился рапорт протопресвитера Стефана Жуковского, поданный преосвященному Александру, архиепископу Полесскому. Отец Стефан описывает, что событие, состоявшееся в Бресте, превзошло ожидания организаторов, никто не мог предвидеть ни такого успеха, ни такого интереса со стороны участников, ни такой пользы, которую принес съезд, положив начало подобным встречам регулярного характера. В съезде приняло участие более 90 человек из Брестского, Кобринского, Коссовского, Пружанского поветов (то есть со всей территории теперешней Брестско-Кобринской епархии), а также около 20 свободных слушателей.

Съезд начался 30 мая и продлился до 7 июня… За время дней съезда участники прослушали более 50 (!) лекций, каждая временным объемом в 60 минут. Лекции были посвящены истории церкви, истории церковного пения, православному богословию, апологетике и миссионерству, музыкальной грамоте, дирижерскому мастерству и вокалу…

Самым активным лектором был соборный регент Владимир Александрович Поляков: он прочел 10 лекций на тему элементарной теории музыки (сведения о гармонии и контрапункте), 3 лекции о постановке голоса, 7 лекций на тему теоретического и практического осьмогласия, 12 лекций о теоретической и практической регентуре и как самостоятельно развивать дирижерское мастерство, и две лекции по миссионерству.

Лекции читались в южной части собора при раке преподобного мученика Афанасия Филиповича. В свободное время слушатели самостоятельно под наблюдением В.Полякова практиковались в задавании тонов, ведении руки, изучению партитуры, пению каждой партии, аранжировке голосов в зависимости от тональностей и состава хора. Слушатели составили прекрасный мужской хор, который пропел две воскресные службы в соборе под управлением В.Полякова. Архиепископ Александр (Иноземцев) был восхищен идеей, проведением и итогом курсов, ставя в прием всем брестскую практику».

В 1929 году В.А.Поляков стал одним из ведущих авторов и редакторов «Пинской партитуры», которая по праву должна была бы именоваться Брестской, но название получила по обозначению епархии.

Певческое товарищество

Первые съезды регентов и псаломщиков Брестчины подвигли к тому, что в 1931 г. в нашем городе было создано и официально зарегистрировано Певческое товарищество. Приведу данные о нем из отчета за 1932-1933 г.г., красивым почерком записанные секретарем товарищества Владимиром Петручиком:

«Почтовый адрес Певческого товарищества: Брест-над-Бугом, Белостоцкая, 41, квартира С.Жуковского

Состав товарищества.

Руководитель : Стефан Жуковский (Белостоцкая, 41). Зам. руководителя: Василий Пантелевич, адвокат (ул. Костюшки, 15).

Казначей: Константин Зноско (Братский пер., 2).

Члены правления:

Яков Клочко (Братский пер.) и Сузанна Сазонова, владелица недвижимости (Широкая, 14).

Ревизионная комиссия: о. Михаил Тарима (Белостоцкая, 41), Владимир Гилетыч (Набережная, 5), Антоний Максимович (Сенкевича, 52).

Количество членов на 1.10.1933 – 55».

По ряду имен, я думаю, не надо брестчанам давать пояснений. А по некоторым напомню.

Яков Николаевич Клочко преподавал пение в училищах и гимназиях Бреста аж с 1898 года. В межвоенные времена был учителем пения и гимнастики в Русской гимназии, основатель и руководитель гимназического хора.

Михаил Лукианович Тарима до рукоположения в священники служил псаломщиком в одном из храмов Брестского уезда. На момент создания Певческого товарищества служил вторым священником в Свято-Симеоновском храме Бреста. После 1944 г. был настоятелем Братской Свято-Николаевской церкви. С 1949 г. пять лет провел в сталинских лагерях.

Владимир Сергеевич Гилетыч работал каменщиком и пел в церковном хоре. В 1939 г. был определен псаломщиком к Свято-Николаевскому храму в г. Бресте. В послевоенные годы был рукоположен во диакона, а в 1950 назначен на должность протодиакона минского кафедрального собора.

Антон Степанович Максимович, уроженец Пружан, друг Григория Ширмы, работал в Бресте на железной дороге, пел в церковном хоре и участвовал в любительских спектаклях.

Сузанна Сазонова – это, вероятно, жена доктора А.Сазонова, лечившего людей в Бресте-над-Бугом.

Василий Пантелевич

А как же обойтись без упоминания об этой славной персоне! Об адвокате и руководителе церковного хора при Братской Свято-Николаевской церкви, погибшем в тюрьме гестапо, уже немало написано.

В.Д.Пантелевич на улице Бреста. Из домашнего архива семьи Пантелевич

Приведу здесь лишь фрагмент из автобиографической книги о. Митрофана Зноско «Хроника одной жизни», в 1936 г. приступившего к службе в Братской церкви, а в будущем – епископа Бостонского.

«Первые богослужения, совершаемые новым настоятелем. Как всегда, величественный храм переполнен молящимися. Дивно поет хор, один из лучших хоров Польши, под управлением незабываемого Василия Димитриевича Пантелевича. Регент Пантелевич, обладавший редким но красоте и силе тенором, окончил Духовную Семинарию и Юридический Факультет, до конца своей трагической смерти оставался верным сыном Церкви, знатоком церковного пения и энтузиастом-регентом.

Строгий, требовательный к певчим, не терпевший малейшей фальши в пении, он пользовался любовью певчих. Не обижалась на него и почтенная дама-певчая, жена уважаемого в городе врача, когда он сбивал с ее носа пенсне: она смиренно поднимала и водворяла их на свой нос…».

Думаю, что эта дама – упомянутая выше Сузанна Сазонова.

Хор В.Д.Пантелевича. Фото из домашнего архива семьи Пантелевич.

Любезно естеству…

«Болящий дух врачует песнопенье» – пришла на память строка Баратынского. Это почти прямая цитата из св. Григория Нисского, философа и богослова IV века, писавшего: «Поелику все, что согласно с естеством, любезно естеству, а музыка… согласна с нашим естеством, то посему великий Давид к любомудрому учению о добродетелях присоединил и сладкопение, в высокие догматы влив как бы некую сладость меда, при помощи которой естество наше некоторым образом изучает и врачует само себя. А врачевством естеству нашему служит стройность жизни, какая, по моему мнению, прикровенно внушается сладкопением. Ибо, может быть, сие самое служит призванием к высокому состоянию жизни, к тому, что живущих добродетельно нрав не должен быть грубым, странным, со всеми разногласным…»