К 100-летию художника Ивана Фетисова открыта памятная доска на доме в Бресте, где он жил

26.11.2019 Любовь Александрова

Год Тысячелетия нашего города завершается культурными событиями, которые созвучны теме памяти о национальном достоянии: таковым является и творческий багаж брестского художника, Заслуженного деятеля культуры РБ Ивана Фетисова. В 2020 году будет отмечаться его 100-летие, но уже сейчас пара брестских мастеров – Алеся Гурщенкова и Павел Герасименко изготовили эскиз художественной Доски памяти художника Ивана Фетисова.

Не откладывая в долгий ящик, на завершение юбилейного года для Бреста, который также в 2019 является культурной столицей СНГ, изготовленную Доску в торжественной обстановке открыли на угловом доме по пр. Машерова и ул. 17 Сентября, где много десятилетий жил художник Фетисов с семьей.

У перекрестка зазвучал духовой оркестр, у выразительного мемориального объекта выступил глава Брестского совета депутатов Николай Красовский. Он высоко оценил вклад заслуженного художника в культурное наследие Бреста. Уроженец рязанской земли, прошедший Великую Отечественную войну, в мирное время закончил художественное училище и осел в Бресте. Свой талант он отдал брестской земле, стоял у истоков создания Брестской организации Союза художников, которую позже не раз возглавлял. Учил изобразительному искусству детей, помогал созданию экспозиций музеев Бреста, Пинска, Барановичей, Столина, Березы и других регионов. И писал свои полотна: о войне и мирные пейзажи городов, природные, портреты современников – рабочих, строителей, сельских тружеников, Почетных граждан Бреста, жанровые – многим помнится его знаменитое полотно с чиновником-бюрократом «Зайдите завтра».

По словам Николая Красовского, дело жизни Ивана Фетисова живет среди нас и продолжается в творчестве дочери-художницы Анастасии. Говоря в микрофон, она призналась, что потрясена торжеством, которое устроил город на открытии Доски памяти отцу. И поблагодарила товарищей по цеху Алесю Гурщенкову и Павла Герасименко за высокохудожественный проект Доски памяти Ивану Фетисову.

Известный брестский график Лев Алимов рассказал о дружбе с соседом по творческой мастерской Иваном Яковлевичем, с которым они, в разное время обучаясь в России, прошли одну школу русского реализма. Замечательный портретист Фетисов высоко ценится в Беларуси, на республиканской выставке портрета Алимов видел его работы, экспонирующиеся в одном ряду с портретами лучших живописцев. Полотна брестского мэтра находятся и в областных музеях.

Главный хранитель областного краеведческого музея Таисия Новикова, которая много десятилетий возглавляла его, отдала должное вкладу художника Ивана Фетисова в создание экспозиций самых разных музеев нашей области. Ему было важно мнение специалистов-музейщиков, взаимная дружба обогащала, а новые значимые картины художника пополняли экспозиции и фонды музеев Брестчины.

Можно резюмировать, что в тысячелетнем Бресте живое течение памяти выносит к свету в виде мемориальных объектов общественно значимые имена не только определенных категорий руководителей, но всех родов брестчан.