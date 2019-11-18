КАЛIДОР – это новое место встречи творческих брестчан

18.11.2019 Любовь Александрова

К оригинальным площадкам арт-пространства в Бресте добавился КАЛIДОР на ул. Островского, 12 (это за магазинчиком «Добры бабер», вход во двор также возможен с ул. Советской). Мы заглянули на презентацию вечером 16 ноября.

В нескольких комнатах с высокими потолками часть стен побелена, а часть показывает кладку красного кирпича межвоенного времени (дом построен в 1931 году). Новые хозяева ищут свой стиль, свое лицо. Юрий Сацута и Дмитрий Троцюк рассказали о том, что КАЛIДОР планирует бесплатно предоставлять помещение для творческих проектов, выставок, перфомансов. А пока ведет сбор средств для отделки пространства, готов принять и мебель.

На презентации КАЛIДОРА собралась творческая молодежь разных направлений и несколько известных личностей и групп города. Их представила музыковед Татьяна Ковалева, которая немало лет проводила творческие встречи брестчан в Гостиной областной филармонии. Теперь такие встречи продолжатся в КАЛIДОРЕ, и как подтверждение зазвучала музыка от группы MUZZART. Ребята были на высоте, как и их очаровательная солистка. А в паузе читал стихи о джазе, саксофонисте и осени поэт Николай Александров.

На следующий день в КАЛIДОРЕ прошел вернисаж фотовыставки «Покажи мне Австралию» брестского фотографа Веры Еремовой. Экспозицию можно будет увидеть до конца ноября. А посотрудничать – без ограничений.