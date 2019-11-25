Когда был счастлив Обломов? О премьерном спектакле БАДТ

25.11.2019 Любовь Александрова. Фото с сайта BrestNote

«ОбломоFF.ru», рутинная трагедия в жанре русской дрёмы (так обозначено в анонсе), показанная Брестским театром драмы, оставила в зрителях луч света психоделического действа, которым были охвачены и сцена, и пространство зала. Премьерный показ 23 ноября в Брестском театре драмы заставил задуматься над смыслами – и жизни в целом, и конкретного человека, который «рожден для счастья, как птица для полета».

Итак, четырехчастный роман Ивана Гончарова, написанный 160 лет тому, прочесть или перечесть в наше время – уже работа, если не подвиг. Школьники вообще читают только аннотации или адаптации классических гигантов прозы.

Режиссер Тимофей Ильевский не только прочитал, и скорее всего, не один раз, «Обломова», но сделал свою инсценировку романа. Чтобы вместить его смыслы в два с половиной часа сценического времени. Помогли ему в этом художник–постановщик Федор Колодич, художник по костюмам Ольга Алексеюк, пластика от Ольги Жук. Сценография весьма изобретательна , выразителен визуальный ряд. И впечатляет сама смелая режиссерская партитура с перекличкою времен и стилей, с аллюзиями из нынешних дней.

Начитались Гончарова и актеры. В спектакле заняты ведущие мастера, да и молодежь, и все возрасты очень органично соучаствуют в ансамбле на сцене.

Так, главный герой – барин Илья Ильич Обломов предстал во всей своей образной красе как тип в действительности: на диване с подушкой-павой, в необъятном халате. Актер Сергей Петкевич проживает на диване десятилетия жизни своего героя в каком-то дремотном состоянии наяву и во сне. В принципе в романе почти нет действия, все происходит через словесные диалоги, монологи, и более того, во внутренних движениях, доносимых игрой актеров.

Мы видим хорошего, доброго, порядочного человека, «с кристальной душой», образованного и просвещенного, доверчивого и немелочного. Его любят слуга, друзья, после знакомства – милые женщины. Они в большинстве ждут от него действия, развития, успеха, пользы. Для него самого и для себя, естественно.

А он, вроде бы желая того же, не делает ничего и постепенно уходит из всяческих социальных сетей, как сказали бы в наше время. Уходит в размышления, мечтания, переживания и – опускается в обломовщину, как определил это и сам автор.

160 лет тому это явление критики типа Добролюбова объясняли гнетом царской России, крепостничеством, отсутствием воздуха в общественной атмосфере, сознательным уходом от депрессивной действительности «лишних людей».

Но прошло полтора столетия, а мы и теперь знаем людей с таким же обломовским синдромом, да, пожалуй, каждый современный зритель спектакля внутри почувствовал, где в нем отзывался Обломов.

Вот ведь как удивительно – отзывался! И не только в критическом плане, с негативной оценкой, но с неким сердечным сопереживанием.

И не только потому, что по природе своей человек во все времена бывает ленив, робок, уныл, не уверен в своих силах, но и потому что часто именно лучшие представители хомо сапиенс уходят от дел, уходят с общественной сцены во внутреннюю эмиграцию, в одиночество, в затвор, в творчество, наконец.

Вот и Обломов XIX века. В основании натуры его лежит чистое, доброе, светлое начало. Его друг детства Андрей Штольц (актер Алексей Щербаков), умный и трудолюбивый, как всякий немец или протестант, ставший успешным дельцом (в переводе на наше время – бизнесменом), любит и ценит дворянина Обломова и даже говорит о нем: «Да ты поэт, Илья!».

И действительно внутри 35-летнего барина, каким мы видим его в начале драмы-дрёмы, живет ребенок, который впитал в себя нежную любовь матери, природную красу родных мест, музыку, слово.

Эту душевную чистоту, умное сердце, чуткую отзывчивость Обломова чувствует и такая благородная тонкая девушка, как Ольга Ильинская (актриса Татьяна Строк) – не зря она полюбила его. Но очень захотела переориентировать его натуру на деятельность, успешность, полезность. И потерпела крах в любви. Впрочем, компенсировала потерю любви именно позитивом от союза с рациональным и хозяйственным Штольцем (в немецком языке это слово означает гордость, а у Гончарова, надо отметить, фамилии персонажей – говорящие).

Обломов продолжил свою диванную жизнь с понижением социального статуса уже в окраинном Петербурге, в частном доме вдовы Агафьи Пшеницыной (актриса Татьяна Зеленко). В трактовке Татьяны Зеленко преобладает бытовое прочтение образа этой необразованной мещанки, которая слушается хитроумного братца и растит двух деток, ведет домашнее хозяйство и огород. Но в своем деле Агафья истинный художник: она поддерживает порядок в доме, шьет-чинит, варит такой кофе и печет такие пироги, что сибарит Обломов в восхищении. К тому же она честна и проста, чистоплотна и мила – без притязаний и расчета. Именно эту простую душу полюбил весьма чуткий на человечность Обломов.

Даже когда прохиндей Михей Тарантьев (актер Михаил Ильич) со товарищи оставили Обломова без доходов, безропотная Агафья продолжает любить, варить и кормить своего возлюбленного барина.

Она его принимает таким, какой он есть, и любит без условий, растворяясь в нем, деля все невзгоды до конца. Помните из послания апостола Павла: «Любовь долготерпит, милосердствует, не завидует, не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего…»

В спектакле «ОбломоFF.ru» лишь кратко дается история отношений главного героя с верным слугой Захаром, с другом Штольцем, с героинями его сердца. Сюжет сохраняется, акцентируются главные этапы, узлы взаимоотношений. Но интрига скорее вертится вокруг ложных приятелей типа Тарантьева и компании проходимцев, которые объегоривают доверчивого барина. А он-то и сам признается: изучал высшую математику, а вот с финансами Обломовки не смог разобраться… И не хочет не доверять людям, их словам.

Ему легче ошибиться, пострадать самому, чем обидеть недоверием, подозрением других.

От своей бездеятельности в первую очередь потерпел он сам. Потому что «когда не знаешь, для чего живешь, так живешь как-нибудь, радуешься, что день прошел, что ночь прошла…»

Нет у этого человека мотивации для активной позиции, есть философское понимание, что засасывает бездействие – и ничегонеделание для спасения дел, упрочения положения.

Обломов ценит живую человеческую душу, движения человеческого сердца – здесь он в своей стихии. Потому ему понятна натура вздорного, но верного и любящего слуги Захара (актер Николай Маршин) – и он все прощает. Потому он чувствует призыв и притязания влюбленной в него Ольги – и оставляет ей выбор другого образа жизни и другого партнера. Потому Обломов, по-своему гордый, не идет под покровительство Штольца, а остается с женой Агафьей – так он сам назвал ее статус – в доме окнами в сад… Здесь его любят, принимают, отдают себя (и он отдает все свое состояние не считая, много ли, мало ли…).

Мы редко дочитываем отменно длинные романы до конца. Дочитав «Обломова», я подивилась преображению вдовы Агафьи. Она становится благородной трагической фигурой – она потеряла истинную любовь человека, с кем стала единой плотью и духом, она хранит ему верность за гробом. И даже дети, даже их маленький сынок Андрюша, которого мать отдает в семью Штольцев на воспитание, не могут заполнить душу Агафьи. Она не отходит от могилы Ильи Ильича, как и старый, ставший нищебродом слуга Захар, которого хочет облагодетельствовать Штольц (этот финальный момент нашел место в спектакле).

Должна сказать, что финал гончаровского романа «Обломов» срифмовался для меня с гоголевскими «Старосветскими помещиками» — той, полной юмора и комизма историей бытования и любви ее престарелых героев, которая приводит в финале к слезам и катарсису. Но мы же веселимся и не дочитываем… Или не замечаем тяжкого финала, ведь смерть – это так далеко, это не про нас.

Так мы, жители XXI века, как и полутора столетиями раньше, слышим социальное звучание романа Гончарова, мы не хотим соглашаться с обломовщиной и, как Добролюбов, предаем ее остракизму. Умом понимаем логичность позитивизма и прагматизма в проживании своей жизни – пример налицо: успешный Штольц (а вы, кстати, поняли, каким бизнесом он занимается, что полезного он делает помимо устроения своей жизни и усадьбы? Хотя для друга – немало).

А ведь писатель любит своего диванного философа-героя. Именно завораживающий (если читать его словесную подробную вязь) роман-притча прозаика Гончарова исподволь вызывает в нас непонятную жалость и нежность к Обломову, что любит ближних, бежит суеты, уходит в умозрительные мечтанья и проекты, которые все хочет записать – и не пишет.

А вот прототип Ильи Ильича Обломова – мудрый человек отменного питания, гастрономических пристрастий и роскошной полноты, носивший халат и мало слезавший с дивана – Иван Андреевич Крылов писал басни. Но это так, небезынтересная информация для размышления.

Хорошо, что брестский спектакль оживил публику, дал пищу для ума мыслящим, наконец, поможет школьникам прикоснуться к классической прозе.