В Бресте прозвучал Рахманинов в исполнении Тимура Сергеени и симфонического оркестра БАТД

27.11.2019 Любовь Александрова. Фото Виктора Омельчука

Вечер 26 ноября собрал полный зал Брестского театра драмы, где выступил замечательный пианист нашего времени Тимур Сергееня с симфоническим оркестром под управлением Александра Сосновского, художественного руководителя и главного дирижера. Концерт прошел под знаком музыки Сергея Рахманинова, а многих привлек именно его Второй концерт для фортепиано с оркестром.

Любящим не надо говорить, что Сергей Рахманинов – гениальный пианист и композитор, символ русской музыки. И напоминать, какое место и значение занимает Второй фортепианный концерт в его творчестве. С ним в начале XX века, естественно, и другими своими сочинениями Сергей Рахманинов как пианист с триумфом концертировал в России, в Париже, в Америке.

Но особую гордость за наш тысячелетний Брест вызывает тот факт, что в 1914 году, накануне Первой мировой войны, великий пианист и композитор Рахманинов выступил в Брест-Литовске — играл именно Второй фортепианный концерт с оркестром, с которым возвращался из Варшавы на родину. Сольную партию исполнял сам великий маэстро. Концерт потряс горожан и оставил отклик в воспоминаниях, которые через много лет исторических перемен и катаклизмов нашел Николай Александров и опубликовал в «Фамильном древе Бреста» в газете «Брестский курьер».

И вот через 105 лет уже в тысячелетнем Бресте на новом витке прозвучал Второй фортепианный концерт Сергея Рахманинова — в исполнении нашего талантливого современника Тимура Сергеени и отличного Брестского симфонического оркестра под управлением дирижера Александра Сосновского.

Я сразу перешла ко второму отделению концерта, хотя в первом пианист чудно исполнил за роялем другие инструментальные произведения Сергея Рахманинова – и это была как бы своеобразная прелюдия ко Второму фортепианному концерту. Для радости хватило бы и ее, но далее наступил апофеоз чувств.

Я не музыкант и не смею давать какие-то характеристики исполнению – кроме выражения восторга. И гордости за то, что Брест может слушать такое широкое, мощное, лиричное исполнение великой русской музыки, где звучит неизбывная любовь к Родине, звучит само время. Спасибо Тимуру Сергеене, спасибо нашему симфоническому оркестру и его вдохновенному дирижеру Александру Сосновскому.

После оваций Тимур Сергееня поблагодарил оркестр и его Маэстро, с которым они быстро нашли общий язык, отдал должное и слушателям – было очень приятно помузицировать в таком зале.

И ответил на несмолкающие аплодисменты исполнением еще нескольких композиций: «Ноктюрном» Шопена, «Размышлением» Чайковского, виртуозными пассажами.

В Бресте, как и в республике и за ее межами, не один год Тимур Сергееня выступает в программах Областной филармонии с циклами концертов классической музыки, это уникальная возможность причаститься высокому искусству.