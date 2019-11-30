Пастыри Константин и Митрофан Зноско. Их духовное наследие возвращается потомкам Тысячелетнего Бреста

30.11.2019 Любовь АЛЕКСАНДРОВА. Фото с сайтов Брестской епархии и Областной библиотеки им. М.Горького

На завершение 2019 года 28 ноября в Областной библиотеке им. М. Горького состоялся круглый стол брестских историков, краеведов, священнослужителей Брестской епархии на тему «Выдающиеся деятели православной истории и культуры Брестчины и Беларуси: Константин Зноско и Митрофан Зноско-Боровский».

Эхо съезда берестейцев

Давно, десятилетия, собирали брестские музейщики, историки, журналисты свидетельства о межвоенном времени в разных ипостасях Полесского воеводства, о жизни его православного большинства, о тех личностях, которые оставили заметный след в науке, культуре, истории, духовности. Понятно, что несторы местной Православной Церкви вели свои летописи. Но церковной историей светское общество не было просвещено, и только с 1990-х годов в прессу, публичное пространство стали пробиваться некоторые страницы межвоенной истории, засвидетельствованные в печати. На съезд берестейцев в 1994 году приехали уроженцы Брест-Литовска и Бреста-над-Бугом из разных стран, естественно, пришли и их ровесники-горожане, там было много устных воспоминаний и обмен информацией, а также в брестских и республиканских СМИ появились репортажи, интервью и другие публикации о событии и людях. Гости привезли и подарили некоторым учреждениям и особам свои материалы, издания по истории межвоенного Бреста.

Так, и у вашего корреспондента появилась книга Михаила Монтвилова «Русская гимназия в Бресте на Буге. 1919-1939 гг.», изданная в 1996 году во Франции. А позже в руки попала «Хроника одной жизни» Митрофана Зноско, Епископа Бостонского, изданная в Нью-Йорке.

Тогда по областному радио Бреста прозвучала большая передача «Да ведают потомки православных…» — в название легла строчка из книги М. Монтвилова.

Позже, уже 2005 году, сам Михаил Монтвилов с сыном приезжали из Франции в Брест, состоялась встреча в редакции газеты «Брестский курьер», после чего публиковалось большое интервью с ними.

Поле понимания

Волны этой информации расширяли свои круги, дополнялись новыми сведениями, разысканиями, публикациями, и вот наконец в год Тысячелетия Бреста собрался круглый стол, чтобы осмыслить вклад брестских общественных и религиозных деятелей межвоенного периода Константина и Митрофана Зноско в культурно-историческое наследие страны и регионов и провести чествование их памяти.

Хотя в программе форума вопросы представили как проблемное поле, в основном, как мне показалось, проблем с пониманием друг друга не было. Как в завершение (забегаю вперед) было сказано одним из участников, общение круглого стола проходило в дружественной обстановке, теплой атмосфере взаимопонимания, искреннего внимания и интереса. Это объясняется самой родственностью темы. В выступлении брестчанки в четвертом поколении Дианы Хмелевской, инициатора этого круглого стола, прозвучало, что в ее семье все поколения были переплетены с именами священников Зноско – Константина, Митрофана и других, кои крестили, венчали, отпевали или научали, были соучениками по гимназии, единомышленниками, далее – друзьями по переписке. Как и у многих других коренных брестчан, которые через глухие годы богоборчества и отстранения церкви от общественности несли память о ней, несли веру в сердце и свидетельство о воинах Христовых – соотечественниках.

Память о Родине, о любимом городе над Бугом соединяла и соединяет таких патриотов посейчас.

Потерянный странник…

Большую организаорскую работу провела областная библиотека им. М. Горького, директор которой Елена Стрижевич приветствовала участников круглого стола, назвав его значимым заключительным мероприятием в ряду других, посвященных Тысячелетию Бреста.

Она поблагодарила Брестскую епархию и лично Владыку Иоанна, Архиепископа Брестского и Кобринского, за содействие этому форуму и передала слово модератору встречи Александру Свириду, доценту кафедры истории славянских народов БрГУ, кандидату исторических наук, отметив давнее и прочное сотрудничество с историками университета.

Сотрудник библиотеки Ирина Желенговская провела презентацию очень представительной книжной выставки «Призвание и служение Константина Зноско и Митрофана Зноско-Боровского».

Историк Валерий Мороз высказал свою точку зрения: на личность Константина Зноско следует глядеть не под углом западно-исторического русизма, а как на исторического философа, славянофила от русской консервативной идеологии второй половины XIX столетия – начала XX. Во всяком случае, этот «згублены вандроўнік» вошел в церковную историю как весьма значимый пастырь, педагог, писатель и гимнограф. А его сын Митрофаний, Епископ Бостонский, который внес свой вклад в дело церковного строительства, принадлежит не только православной традиции, но всеобщей христианской церкви. Историк внес предложение об установлении в Бресте памятного знака в честь Константина Зноско.

О том, что стоит называть и улицы нашего города именами таких исторических деятелей, как Константин и Митрофан Зноско, говорили и другие участники дискуссии.

Время собирать камни

Особую полноту в дискуссию внес доклад Александра Вабищевича, доктора исторических наук, профессора исторического факультета БрГУ. «Православная церковь Западной Беларуси в 1919-1939 годы» — такой была тема доклада, и ее не изложишь в нескольких тезисах, ее надо широко публиковать и представлять общественности, у которой существует большой пробел по данной теме. Вкупе с сообщениями других участников круглого стола публикация его материалов внесет свет в сознание наших современников.

Большую заинтересованность и эмоциональный отклик вызвало у присутствующих выступление литератора и историка Николая Александрова о Митрофане Зноско и Русской гимназии довоенного Бреста с показом уникальных старых фотографий, с комментариями о личностях и судьбах ее наставников и воспитанников.

О духовном наследии Константина и Митрофана Зноско, их значимом вкладе в православную историю и культуру размышляли в своих выступлениях аспирант Минской духовной академии, преподаватель воскресной школы Свято-Николаевской братской церкви Бреста Евгений Мшар, настоятель прихода храма святого благоверного князя Александра Невского в г. Пружаны протоиерей о. Михаил Носко.

Лия Крац, регент хора Свято-Воскресенского собора Бреста, который построил и окормлял о. Евгений Парфенюк, кстати, также ученик Константина и Митрофана Зноско, сообщила о служении и судьбе их родного брата и дяди Владимира Зноско.

Продолжение памяти

В мероприятии также приняли участие представители Брестской епархии председатель отдела по работе с молодежью, кандидат богословия, клирик Николаевского храма г. Бреста иерей Павел Романович, клирик Симеоновского кафедрального собора г. Бреста диакон Николай Маркевич, секретарь епархиального управления протоиерей Сергий Петрусевич, который подвел итоги проведенного мероприятия, обратившись к присутствующим со словами назидания. Его слова выявили главную суть встречи: «Замечательно присутствовать здесь и ощущать теплоту своей Родины…» Привел он и слова Иисуса Христа «Будьте мне свидетелями», которые как будто обращены к участникам воссоздания исторической памяти и восстановления исторической справедливости.

Заместитель директора областной библиотеки Лариса Веремчук, много сил отдавшая организации круглого стола, подводя его итоги, говорила о необходимости развития данной темы, выработке некой резолюции и донесения ее смыслов до широкой общественности, дабы продолжалась реальная совместная работа по сохранению исторической памяти.

А затем участники встречи доехали до Тришинского кладбища, где у могилы о. Константина Зноско священнослужители и церковный хор отслужили литию в память замечательного духовного пастыря.

Наша справка

ЗНОСКО Константин Иванович (1 апреля 1865 м. Острино Лидского уезда (ныне Щучинского р-на) – 21 июня 1943 Брест-Литовск) – протоиерей и педагог, духовный писатель, гимнограф, автор ряда акафистов и др. литургических сочинений. Сын священника. В 1887 окончил Литовскую духовную семинарию в Вильно. Рукоположен в сан священника 23.04.1888. До 1901 служил в м. Гудок Виленской губ. С 17.10.1901 по 31.12.1903 был священником Великоритской церкви, далее по личному прошению назначен бесприходным уездным наблюдателем церковных школ Кобринского уезда. С 16.03.1907 до 18.07.1915 священник Свято-Николаевской церкви в Брест-Литовске. Выехал с семьею в эвакуацию в Россию. С 1916 служил полковым священником в 8-м Финляндском стрелковом полку и за доблесть был награжден рядом орденов, а также золотым наперсным крестом на Георгиевской ленте. К Пасхе 1922 вернулся в Брест и стал настоятелем Братской Свято-Николаевской, сменив протоиерея Леонида Романовского. Один из организаторов «Русского дома», русской школы и гимназии в Бресте. С 23.06.1937 на пенсии.

ЗНОСКО Митрофан Константинович – МИТРОФАН (Зноско-Боровский) (4 августа 1909 Брест-Литовск – 15 февраля 2002 США) – епископ Русской православной церкви заграницей, епископ Бостонский, викарий Восточно-Американской епархии, духовный писатель и богослов. Окончил Русскую гимназию в Бресте-над-Бугом и поступил на богословский факультет Варшавского университета. Впоследствии перешел на богословский факультет Белградского университета, который окончил в 1934. После окончания университета вернулся в Брест. Диакон (1935). Священник (1936). Служил в Успенском приходе с. Омеленец Брестского повета (1936-1938) и в Свято-Николаевском храме в Брест-Литовске (1938-1944). С 1944 по 1948 в Германии и Австрии (лагерь Менхегоф). С 1948 по 1959 настоятель храма Успения Божией Матери в г. Касабланка (Марокко) и церкви в честь Пресвятой Троицы в г. Бурназель (Марокко). Окормлял также церковь Державной иконы Божией Матери в г. Марракеш (Марокко) и церковные общины в гг. Агадир, Сафи, Афу-рер-Бени-Меляль, Фки-бен-Сала и Сетат (Марокко). Администратор русских православных общин Русской Православной Церкви Заграницей (РПЦЗ) в Северной Африке. Митрофорный протоиерей (1954). В 1959 переехал в США. Настоятель Свято-Серафимовского храма в г. Си-Клифф на Лонг-Айленде (шт. Нью-Йорк, США) (1959-2002). Многие годы безвозмездно преподавал апологетику и сравнительное богословие в Свято-Троицкой духовной семинарии в г. Джорданвилль (США) и во время болезни архиепископа Аверкия (Таушева) исполнял обязанности проректора семинарии. После кончины в 1989 супруги (матушки) принял монашество и был хиротонисан во епископа Бостонского, викария Восточно-Американской и Нью-Йоркской епархии РПЦЗ (1990). Автор ряда книг, статей на церковные-общественные темы и сборника проповедей. Скончался 15 февраля в пригороде Бостона (США). Похоронен на кладбище Свято-Троицком монастыре в Джорданвилле.