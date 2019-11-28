Память возвращается на круги своя. Уроженцы Бреста священнослужители отец и сын Зноско

28.11.2019 Любовь Александрова

В завершение празднования Тысячелетия Бреста 27 ноября в областном краеведческом музее в рамках проекта «12 артефактов» представили 11-ый: облачение Епископа Бостонского Митрофана Зноско, нашего земляка из славного фамильного древа священнослужителей.

Проект «12 артефактов» в концентрированном, зримом виде весь юбилейный год доносит до брестчан историю родного края в ее непростых перепадах.

Вот и мы приблизились к почти не освещенной священной истории минувшего XX века, его первой половины: ни при польском периоде, ни при советской власти она не была в чести. И сохранялась только в узком церковном круге, а в печатном виде издавалась за границей.

Так, в 1990-х дошли до Бреста книги Епископа Бостонского Митрофана Зноско «Хроника одной жизни. Записки пастырского служения», изданная в Нью-Йорке, и Михаила Монтвилова «Русская гимназия в Бресте на Буге. 1919-1939 гг.» (кстати, последняя вышла при содействии Митрофана Зноско и других воспитанников Русской гимназии довоенного Бреста).

Более того, в Бресте состоялись встречи берестейцев-гимназистов тех лет, областной краеведческий музей завел с ними переписку. А затем, уже в 2004 и 2012 годах, в музейную коллекцию были переданы дары, в частности, облачение Епископа Бостонского Митрофана Зноско, к этому времени уже отошедшего ко Господу. И книга его воспоминаний, переизданная дочерью священнослужителя Анной Жоховой.

Как отметила на открытии артефакта автор проекта Нина Кириллова, заведующая научно-экспозиционным отделом БрОКМ, особую ценность для музейной коллекции представляют предметы мемориального характера, связанные с людьми, которые внесли свой заметный вклад в культуру, науку, искусство, духовность.

И вот настал торжественный момент – и перед глазами присутствующих порфирным колером засветилось облачение Епископа Бостонского – закапанное воском, и этой деталью вызывающее к себе еще больший пиетет.

Подробнее о деятельности Митрофана Зноско рассказал научный сотрудник Олег Анисимов.

Порадовала такая вроде бы нечаянная связь событий: на следующий день, 28 ноября, в областной библиотеке проводят большой «круглый стол», посвященный памяти славной семьи священнослужителей Зноско – отца Протоиерея Константина и сына Епископа Бостонского.