Русская песня от «Воронежских девчат» покорила Брест – культурную столицу СНГ-2019

11.12.2019 Любовь Александрова

На этой неделе на официальных площадках происходили представительские встречи делегаций стран СНГ в связи с передачей статуса культурной столицы содружества от белорусского Бреста казахстанскому Шымкенту. Они завершились концертом с ведущими солистами из стран СНГ. А для рядовых брестчан в рамках этого мероприятия настоящим событием стал концерт ансамбля русской песни «Воронежские девчата», который 10 декабря прошел во Дворце культуры профсоюзов.

Драгоценный снимок прежних времен. Надежда Балковая — справа третья. Крайняя справа — Людмила Рюмина

Я не могла не пойти на такой концерт, потому что меня пригласила на него замечательная брестская вокалистка Надежда Балковая, которая ярко начинала свою артистическую карьеру в 1960-х именно с «Воронежскими девчатами». В 1970-м в Москве этот состав ансамбля стал лауреатом VI Всесоюзного конкурса артистов эстрады. В ансамбле тогда рядом с Надеждой Балковой пела Людмила Рюмина – кто же потом не знал ее как Народную артистку РФ!

Смотрю на исторический снимок из архива Надежды Балковой и соотношу с реальностью: тогда же среди «Воронежских девчат» начинали позже ставшие Заслуженными артистками России Антонина Лихолетова, Александра Гончарова, Анна Ковригина.

Анна Григорьевна и посейчас руководитель ансамбля, с которым она более 50 лет!

Анна Ковригина и Надежда Балковая

Успех не покидал «Воронежских девчат» годы и десятилетия: менялись составы, но бережно передавая и сохраняя традиции русской народной и лирической песни, вводя в репертуар современные произведения, обогащая выступления инструментальными пьесами и хореографией, более полувека ансамбль радует россиян и достойно представляет русскую песню на самых престижных международных фестивалях и форумах (побывали в 40 странах мира!)

Вот и концерт в Бресте потряс зрителей, которые, скажу, забегая наперед, не хотели отпускать артистов. Пусть не было в сценографии концерта лазерных эффектов и других шоу-приколов, на которые падка нынешняя публика. Но была органичная красота голосов, высокий исполнительский уровень, будь то солистов-вокалистов или ансамбля, солистов-инструменталистов или их дуэтов, квартета, хореографической группы, богатство национальных нарядов, образная точность, артистизм каждого и всех.

Пою дифирамбы от сердца, потому что оно соскучилась по живым голосам одаренных девушек и всех мастеров русской песни и музыки. А если загляну в свои блокнотные записи, то от первой русской народной песни «Пойду ль, выйду ль я» с ее широкой напевностью, но и плясовым ритмом – не было проходных номеров. И «Песня о солдате», посвященная Великой Победе, в которую влила свою кровь Брестская крепость-герой, до слез объединяла исполнителей и слушателей. И белорусские «Рушники» плыли так понятно, как и «Зимушка» в белоснежных нарядах. А рядом со мной самая пристрастная слушательница подпевала тем лирическим шедеврам – «Чернобровый, черноокий» или «Костры горят далекие», которые исполняла со сцены в свои молодые годы…

Во втором отделении концерта «Воронежские девчата» со своим руководителем Анной Ковригиной оказали респект артистке Надежде Балковой, сказали о ней добрые слова и посвятили песню «А снег идет».

Далее были изумительный в вокальном варианте «Вальс» Евгения Доги, и «Кружева елецкие», и «Дорогой длинною», и «Калинка», и виртуозные пьесы в исполнении на балалайке Заслуженного артиста России Александра Сорокина. Апофеозом концерта прозвучало «Прощание славянки» — с признанием, объединившим зал – «Мы все славяне, мы все славянская семья!»