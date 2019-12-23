Каким быть идентификатору белорусского рубля?

23.12.2019 Николай ВЛАСЮК-старший, архитектор-реставратор

20 декабря по ТВ-новостях прозвучало предложение БНБ-Банка использовать 22-ю букву белорусского алфавита ”Ў” в качестве идентификатора белорусского рубля.

Замечу, что после развала СССР в символике валюты суверенных государствах наметилась некая нездоровая, я бы сказал, плебейская интерпретация американского доллара. То же наблюдается и в нашей стране. Обязательно необходимо графически перечеркнуть (тем самым как бы обесценить, аннулировать), ассимилировать национальную валюту.

Да и не только в бывшем Союзе:

На денежных знаках США символ $ впервые появился в 1917 году — на реверсе банкноты достоинством 1 доллар.

Как известно, а денежных знаках США символ $ впервые появился в 1917 году, хотя корни его где-то в XV в. Зачем Белорусам изобретать велосипед, а не вернуться к давно придуманному предками? У восточных славян символ РУБЛЯ известен еще, как минимум, с XI века. Он представляет собой титло-лигатуру Рцы+Ук, являясь средневековым сокращением слова «РУБЛЬ», т.е «обрубок гривны» — серебряного продолговатого слитка:

Выглядело это так (2 рубля, 4 рубля, 200 рублей):

Исходя из этого, осмелюсь через 1000 лет после изобретения символа предложить современную стилизацию древнеславянского символа рубля «Рцы+Ук», даже с предложенным Нацбанком ”Ў” (у-нескладовым), (вместо «У»), подчеркивающим аутентичность и белорусскую национальную идентичность:

Варианты графемы «Белорусский рубль» и применение «3000 бел.руб»

Более того, предлагаю не вводить эталон символа, а просто признать (вернуть) древнебелорусское титло как графему (аллограмму) современного белорусского алфавита. Она же может использоваться как титло. Более того графема, в отличие от символа, могла бы иметь различные каллиграфические интерпритации в дизайне банковских купюр и монет. Интересно мнение докторов филологических, исторических и философских наук.

Как мне кажется лаконично, исторически и научно обосновано. К тому же легко воспроизводимо в рукописном тексте:

А может, просто вернуть в белорусский алфавит архаичную графему!