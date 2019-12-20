«Мiлавiца» приближает Рождество. Концерт на Миколу-зимнего в Брестском музколледже

19.12.2019 Любовь Александрова

В камерном паркетном зале БМК им. Г. Ширмы 19 декабря состоялся традиционный Рождественский концерт народного вокального ансамбля «Мiлавiца» Брестского городского центра культуры.

Мiлавiца по-белорусски это, как звезда Венера, символ любви и красоты (к сожалению, красивый бренд прибрали к рукам и республиканские торговые круги). Однако приоритет за брестским вокальным ансамблем «Мiлавiца», который носит это имя уже 34 года. Достойно выступает с концертными программами не только в Бресте, но и представляет искусство Беларуси за рубежом – побывало с турне в десятках стран.

Создатель «Мiлавiцы» и его бессменный руководитель Лариса Борсук, преподаватель Брестского университета, не только профессионал-музыкант, но и кандидат философских наук. Она представила традиционный концерт «Рождественские встречи» накануне великого христианского праздника – как встречи в особое сакральное время, которое соединяет небо и землю. В Рождестве соединяются христианские и народные традиции, и в концертной программе ансамбля отражены эти стороны наполнения праздника.

Программу открыли известные колядные песни акапелла на белорусском языке. Солистка Екатерина Вабищевич хрустально исполнила шубертовскую Ave Maria.

А далее к вокальному ансамблю присоединилась струнная группа «Фейерия» музколледжа, и с ней еще мощнее зазвучали вокальные произведения будь то православного композитора Павла Чеснокова или Цезаря Франка на латинские тексты.

Замечательно, симфонией, прозвучал в вокальной версии «Полонез» Огинского.

Звучала в концерте и современная музыка, особенно тепло публика принимала молодых солистов Софью Обрубко, Владислава Макаревича. Но и все любимые, сокровенные песни ансамбля, где солировали его многолетние лидеры, украсили концерт.

В программе «Рождественских встреч» приняли участие выпускники разных лет вокальной школы Ларисы Борсук: свои музыкальные подарки-песни исполнили Ирина Ментуз и Яна Буцкевич (под аккомпанемент гитары Сергея Герасимука).

Особенно сердечным был финал концерта, когда ведущая Лариса Борсук объявила «Тихую ночь» и пригласила всех в зале подпевать. Как же хорошо в декабрьское ненастье греться светом Рождества…