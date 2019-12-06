«Траектория движения» – пересечение трех художниц на выставке в Бресте

06.12.2019 Любовь Александрова. Фото Наташи Пармон и Людмилы Крапивной

5 декабря в брестском центральном выставочном зале ООКЦ на ул. Советской три белорусские художницы из Минска, Могилева и Бреста предстали вместе на своей объединенной выставке работ «Траектория движения».

Теперь поименно назовем брестчанку Оксану Гайдукович, минчанку Екатерину Сумарову и могилевчанку Оксану Евдокименко – товарищей по цеху художников, окончивших одну alma mater – Белорусскую академию искусств, ставших профессионалами в различных сферах изобразительного искусства и его преподавания, заявивших о себе в полный голос на многочисленных региональных и республиканских выставках. Личное участие в пленере в Могилеве сблизило их и подвигло к проекту совместной экспозиции, которую назвали так технично – «Траектория движения». А на самом деле очень лиричная вышла экспозиция трех женских авторов, где каждая дополняет других, не теряя индивидуальности.

Несмотря на декабрь, по-мартовски засветился зал от колористики Оксаны Гайдукович, золотого воздуха вокруг данай Оксаны Евдокименко, световых разливов Екатерины Сумаровой.

На вернисаже представитель управления культуры облисполкома Артем Брухан высказался про самый высокий уровень полотен в зале и пожелал, чтобы эта выставка придала творческим траекториям авторов движения вперед и вверх.

Тепло и с неповторимым юмором приветил трех граций новый председатель Брестской областной организации СХ РБ Николай Кузьмич, Заслуженный деятель искусств Беларуси. После чего хозяйка выставочного зала Екатерина Шевченко пообещала почаще звать Николая Петровича на вернисажи – будет весело.

На презентацию выставки приехал председатель Могилевской областной организации СХ РБ Андрей Воробьев. Он отметил удачно оформленную экспозицию трех художниц в отличном зале, которому можно только позавидовать. Это же подтвердили и сами художницы Екатерина Сумарова и Оксана Евдокименко, впервые приехавшие в Брест, а также горячо поблагодарили Оксану Гайдукович, которая взяла на себя главные заботы по размещению, верстке экспозиции, разумеется, в связке с командой брестского выставочного зала.

Оксана Гайдукович также сказала слова благодарности всем, кто руки приложил к «Траектории…», и тем, кто пришел на нее. И призналась, что с годами мы становимся избирательней, хочется видеть рядом и вокруг себя людей близких по духу, стоящих, ценящих то, что дорого душе. Эта выставка, по признанию брестской художницы, говорит о том, что любовь есть, ассоциативные женские работы вызывают именно этот ряд рефлексий и эмоций.

Думаю, зрителям будет интересно найти свои ассоциации с творческими образами на новой выставке.