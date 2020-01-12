Итоговый показ проекта «12 артефактов» прошел в Брестском областном краеведческом музее

31.01.2020 Любовь Александрова. Фото Светланы Сосонной и Юрия Макарчука

Проект был задуман к Тысячелетию Бреста и начался ровно ровно год назад в январе 2019-го. Каждый месяц БрОКМ выставлял на недельное обозрение один уникальный экспонат из своей многотысячной коллекции исторических предметов и документов, связанный именно с историей древнего Берестья, или Брест-Литовска, Бреста-над-Бугом и просто Бреста и его уроженцев. И вот 30 января 2020 года этот 12-месячный экспозиционный марафон завершил показ одновременно всех 12 артефактов.

На итоговую акцию проекта пришли не только, что называется, заинтересованные лица – историки, музейщики, журналисты, но и представители властей, дипломаты, руководители главных учреждений культуры.

После выступления организатора и двигателя «12 артефактов» заведующей научно-экспозиционным отделом Нины Кирилловой и директора БрОКМ Алексея Митюкова, а также историка и литератора Николая Александрова всех пригласили на обзорную экскурсию всех музейных раритетов проекта.

Н.Александров на этой презентации подарил музею фотоальбом фотографий немецкого офицера 1942 года, запечатлевшие быт, досуги и развлечения в Бресте германского вермахта — за кадром альбома остались, конечно же, Холокост, тяготы, беды и смерти… Смысл этого дарения обозначался тем, что БРОКМ живет и призван далее действовать в союзе с местными историками, краеведами, собирателями истории.

Экскурсию с художественным наполнением провели музейные работники и гиды-специалисты. Первые артефакты – древние самшитовый гребень с кирилличной азбукой и шахматного короля представил Берестянин – сотрудник археологического музея «Берестье» Андрей Кипцевич.

Музейный работник Роман Сыч рассказал об Инвентаре Прихода к костелу Святой Барбары в Берестье, датированном 1 апреля 1646 года. Далее в роли экскурсовода выступил главный архитектор области Александр Жарков. Он сообщил много интересных подробностей о Генеральном плане крепости Брест-Литовска с показанием произведенных работ в 1872 году и таком раритете как «Общегенеральский мундир императора Николая I. 1829-1855 гг.»

Церковные уникальные предметы – «Требник Петра Могилы, напечатанный в типографии Киево-Печерской лавры в 1646 году, а также облачение епископа Бостонского Митрофана Зноско, брестского уроженца и священнослужителя, представил иерей Свято-Симеоновского кафедрального собора Сергий Мухин.

Документ 1918 года – «Постановление ВЦИК об аннулировании Брест-Литовского мира…» комментировал участник исторического клуба «Рубеж» Владислав Наумчик в военной форме.

Музейный работник Алена Брусецкая рассказала о музыкальной шкатулке, которая принадлежала Полесскому воеводе В.Костек-Бернацкому. Ее коллега Анна Осипук – о транспаранте Брестского подпольного окружного комитета КПЗБ, датируемого 1920- 1930 годами.

Завершил экскурсию научный сотрудник БрОКМ Олег Анисимов рассказом о Почетном государственном знамени РБ, присужденном Брестской области за особые достижения в хозяйственном развитии и в связи с 70-летием со дня образования.

Такая масштабная выставка 12 уникальных исторических артефактов, посвященная Тысячелетию Бреста, начинает 2020 год, юбилейный для брестского областного краеведческого музея –70-ый.

Как пообещали юбиляры, брестчан и гостей города в этом году ждет еще немало интересных проектов.

А пока, в январе, спешите увидеть 12 артефактов!