Николай Чурабо – художник-первопроходец Брестской крепости

05.01.2020 Любовь Александрова

6 января 2020 года — 105-летие замечательного белорусского живописца и графика, наставника и праведника Николая Дмитриевича Чурабо. Только с 1946 года судьба и профессия привели его, уроженца Минска, в освобожденный от немецких оккупантов Брест. Но именно этот город над Бугом и его крепость-герой стали главными образами творчества художника. Время высветило масштабность и значение его личности и творческого наследия.

В 2019 году Брест отметил свое 1000-летие и 75-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. В 2020 году наш город и Брестская крепость-герой вместе со всеми наследниками Великой Победы будут праздновать ее 75-й юбилей. И заслуженно в этом всенародном празднике будет память о вкладе брестского художника Николая Чурабо в осмысление всенародного подвига в Великой Отечественной войне.

При жизни не будучи ни заслуженным деятелем, ни приближенным к властям – даже художнической организации, у истоков которой он стоял, Николай Чурабо, после ухода в 1996 году, к своему 100-летию стал поистине Народным художником, к жизни и творчеству которого обращаются все новые поколения. Недаром в Бресте на доме художника по инициативе снизу, от общественности, от почитателей истинного искусства, которую учли власти, повешена мемориальная доска в честь его трудов и векового юбилея.

И тогда же, в 2014 году, состоялись ретроспективные выставки работ живописи и графики Николая Чурабо в Музее обороны Брестской крепости, в центральном выставочном зале Бреста, а затем эти экспозиции в расширенном виде повторились в главных музеях и галереях Минска, были в течение года продемонстрированы во всех областях Беларуси и получили заслуженное внимание и успех.

Что значит короткий век человека в сравнении с тысячелетней датой? Казалось бы, просто промелькнувшая искорка в космосе. И все-таки именно эти искорки – творцы, писатели, художники – оставляют след и, по сути, пишут книгу памяти человечества.

В истории Бреста одной из таких личностей можно считать художника Николая Чурабо.

Судьба художника вобрала в себя драматические события XX века, войну и стояние за родную землю, вобрала и мирную красу Беларуси, даровитость, стойкость и трудолюбие её народа.

Призван крепостью

Кратко остановлюсь на значимых вехах биографии Н.Чурабо, но не по хронологии. А вначале сделаю акцент на главном объекте его внимания послевоенных лет – Брестской крепости.

Переехав с семьей в областной центр в 1946 году из Пружан – малого городка (а до войны после окончания в Москве Художественного института им. В. Сурикова, Николай Чурабо преподавал изо детям в Белостоке — теперь это Польша), художник не только увидел молчаливую, оплавленную снарядами и пулями, закрытую для посещений брестскую твердыню, но и услышал то, что тихими голосами передавали о ней местные жители – свидетельства о жестоких боях и героизме защитников в 1941-м.

В те сталинские времена тема Брестской крепости не обсуждалась, многие её защитники после немецкого плена попали в советские лагеря и носили на себе клеймо предателей.

Еще далеко до 60-х, оттепели, когда журналисты, музейщики, писатель Сергей Смирнов открыли правду о крепости над Бугом, переосмыслили факты и свидетельства, стали писать историю ее обороны.

А вот Николай Дмитриевич Чурабо с самого приезда в Брест внутренним художническим зрением увидел подвиг крепости и тогда сразу начал свою работу над его воплощением, что требовало личного мужества.

Из автобиографии Н.Чурабо: «В 1947 году я получил пропуск в Брестскую крепость. И то, что я там увидел, произвело на меня неизгладимое впечатление. С тех пор эта тема стала лейтмотивом моего творчества. Уже в 1948 – 1949 годах сделал я триптих на тему обороны Брестской крепости…».

Делая натурные наброски, эскизы, на их основе Николай Чурабо воссоздал в триптихе «Стояли насмерть!» (Восточные ворота, уголь, карандаш) то, что позже обозначили как героическую оборону, что подтвердили дальнейшие исторические исследования, которые ведутся и поныне.

Стояли насмерть

Тогда же в послевоенном Бресте художник стал первопроходцем темы крепости-героя. Далее им было написано полотно «Ценою жизни» (х., м., 102х150). Его сам автор считал наиболее значительной своей работой. Недаром она экспонировалось на десятке выставок в Минске, Москве, естественно, в Бресте и Музее обороны крепости.

Через десятилетия, до ухода в 1996 году в вечность, проходит в творчестве Николая Чурабо тема крепости – судите по названиям работ: «Портрет защитника (1960), «В Брестской крепости» (1964), «Тереспольские ворота» (1967), «Тишина», «Жажда», «Интерьер Гарнизонного клуба в Брестской крепости» (1968), «У порога бессмертия» (триптих, 1971), «Прошла гроза» (1976), «Память» (1979 – 1980), «Память народная вечна», (1981), «Бойницы Бреста» (1982), «Брестского мужества твердь», «Под чистым небом», «Каземат Западного укрепления», «В Брестской крепости» (1988). Наконец, незабываемой выразительности «Автопортрет» (1986) на фоне крепостных бастионов…

Храм

Еще при жизни вдова художника Татьяна Владимировна, его муза, соратница, хранительница, не раз показывала мне, по каким направлениям возможны выставочные экспозиции работ Николая Дмитриевича: этюды на пленере в Брестской крепости, портретные зарисовки художников, писателей и самых разных брестчан; серия студенческих портретов; городские пейзажи Бреста и другие.

Какие-то работы брестского Мастера хранятся в музеях Москвы, Минска и Бреста, какие-то – в семейном архиве трех его детей. А некоторые полотна в свое время были куплены у художника Николая Чурабо и подарены делегациям братских стран, республик Советского Союза, например, Узбекистана – местные товарищи понимали, что стоит дарить.

Не все работы были возвращены художнику после участия в многочисленных выставках различных масштабов – всесоюзных, республиканских, международных, областных, коллективных и персональных. А таких выставок более 100 прошло только при жизни Николая Чурабо, на них демонстрировалось более тысячи его работ – по собственным его подсчетам.

«Ни дня без линии»

Таково было творческое кредо Николая Чурабо. И все, кто его знал, помнят его с карандашом в руке, когда, сидя на всяческих собраниях или в транспорте, художник зарисовывал интересные ему лица, ситуации.

Не раз за годы знакомства (а я не единожды встречалась с четой Чурабо по роду журналистской деятельности), бывая у них дома, я, скажем, брала интервью у Татьяны Владимировны (она говорила от имени супруга, была высокообразованной особой, настоящим искусствоведом), а Николай Дмитриевич с улыбкой слушал нас в сторонке и, как оказалось, делал мой портретный набросок, который и подарил на прощанье. Не то что ни дня, а ни часа без линии не обходился Мастер.

А теперь немного о его биографии. Николай Чурабо родился в Минске, какое-то время в детстве жил с родителями там и в белорусской глубинке. В семье и трудились на совесть, и петь любили, к чему приохотили сына. Николай прошел школы хорового пения и остался верен песне на всю жизнь: не просто пел, а много десятилетий солировал в брестских хоровых коллективах, в том числе церковном хоре – он был глубоко верующий человек.

Но главным делом жизни избрал другое призвание – изобразительное искусство. Учился в Минске у Ивана Ахремчика, после училища поступил в Москву, в Художественный институт им. В. Сурикова, где преподавали такие мэтры, как Владимир Фаворский, Константин Истомин, Лев Бруни, Павел Павлинов. Повторяю этот известный факт биографии Н.Чурабо, дабы подчеркнуть, что подобное образование было редкостью для наших пределов в довоенное время. А в 1940-м выпускника московского института направили преподавать рисунок в Белосток, тогда белорусский. Там и застала его война. По состоянию здоровья снятый с воинского учета еще в 1940-м, в военное лихолетье Николай Чурабо помогал подпольщикам и партизанам. И не чурался никакой работы и подработки: писал вывески, пел в хоре, с которым концертировал… Так попал в Пружаны, где встретил в 1942-м году 17-летнюю Татьяну – свою любовь, музу и спутницу жизни. Венчались молодые в местном соборе во имя Александра Невского, где служил псаломщиком и регентом их друг и свидетель Григорий Ширма – будущий великий хоровой деятель Беларуси. В Пружанах молодая семья дождалась Победы.

А уже в 1946 году высококлассный художник Николай Чурабо был приглашен в областной центр – для укрепления творческого потенциала Бреста. Работал в областном Доме народного творчества методистом и руководителем изостудии, организовал первые в городе над Бугом выставки своих студийцев, а затем художников области. С 1946 года Николай Чурабо вошел в состав бригады художников, которая позже была преобразована в Брестские художественно-производственные мастерские. В 1947 году он был принят в члены Союза художников Беларуси, а затем СССР. С 1947 года как уполномоченный представлял Союз художников на Брестчине. И получал за свои профессиональные и просветительские труды благодарности, грамоты, высокие награды.

Участвовал ежегодно во всех брестских и минских выставках, не один раз – в московских, а также в украинских и польских.

Можно на много листов развернуть перечень должностей и общественных работ, за которые отвечал тогда Николай Дмитриевич: и руководитель студии повышения квалификации художников, и глава худсоветов, профкомов художников. Однако с годами брестского полку профессиональных и амбициозных художников прибыло, они вернее держали правильный курс, выполняли социальный заказ и руководили товарищами по цеху.

С августа 1966 года Николай Чурабо переходит на работу в БИСИ – инженерно-строительный институт старшим преподавателем кафедры архитектуры и рисунка, и это огромная часть жизни, отданная ученикам. В то же время художник продолжает свою многостороннюю творческую деятельность. Пишет цикл графических портретов лучших студентов.

Продолжает писать не только Брестскую крепость, но и цикл «Мой родной Брест», такой цветущий и растущий. И лирические пейзажи, как определил сам, «скромные по колориту родной белорусской природы», и портреты, и натюрморты, в разных техниках, но с одинаково высоким профессионализмом.

Полынь памяти

Николай Чурабо при жизни не стал заслуженным, оставаясь подвижником в трудах своих праведных.

А Брестская крепость-герой для многих живописцев не только Беларуси, но и тогдашнего Союза стала темой, которая подняла их до определенной высоты и званий.

В новейшее время в Интернете на сайте «Брестская крепость в художественных образах» зафиксировано множество имен художников и их работ, но среди них я в 2013 году не нашла Николая Чурабо.

О нем самом в материалах Интернета вспоминалось тогда только до его 90-летнего юбилея в 2003 году. Или обиняком, как об учителе рисования в довоенном Белостоке, в связи с рассказом о его ученике, ставшем самодеятельным художником в Польше, которого брестские активисты наградили орденом «За беларускасць».

Еще при жизни вдовы Чурабо Татьяны Владимировны, она с сыном и двумя дочерями и внуком совместно с брестскими властями и общественностью сделали многое, чтобы достойно отметить 90-летие Николая Чурабо: выставками в Бресте и Минске, выпуском каталога. И на этом временно остановилось движение: после тяжелой болезни Татьяна Владимировн покинула этот свет.

Хотя, на мой взгляд, развитие брестского художника Николая Чурабо продолжается. С течением времени все яснее высвечивается масштаб его таланта и личности, ценность его высокого искусства.

В 2013 году мы с фотокорреспондентом побывали в бывшей квартире Николая Чурабо, где живет его старшая дочь Людмила и хранится большая часть семейной коллекции – полотен, набросков с натуры, альбомов с фотографиями работ разных лет.

Людмила Николаевна предоставила нам возможность отснять отцовские натурные зарисовки послевоенной Брестской крепости, эскизы к триптиху 1948 года и другие «крепостные» работы отца. Так, первопроходец Брестской крепости-героя с кистью и карандашом после газетной публикации как будто проявился в новом свете. К его 100-летию много экспозиций подготовили областные и республиканские музеи. Брестские власти помогли наследникам Николая Чурабо (его сын Николай, архитектор, дочь Нина, преподаватель истории искусств, художница и дизайнер, зять Анатолий Скоморощенко, член СХ РБ, внук Владимир – фотохудожник сделали макет альбома о судьбе и творчестве Мастера) выпустить этот альбом с каталогом работ, предисловие к которому написала искусствовед Татьяна Бембель.

Прошло более пяти лет.

И теперь, в канун 75-летия Великой Победы, мне кажутся драгоценными художественными свидетельствами карандашные первоисточники-зарисовки Брестской крепости-героя с натуры, далее по ним созданные полотна о подвиге защитников Цитадели, а в течение полувека – все новые работы с натуры об опаленной твердыне и ее памяти – от летописца истории Бреста Николая Чурабо.