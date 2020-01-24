Души наши умчат облака… 100-летие художника Петра Данелии отметили в Художественном музее в Бресте

24.01.2020 Любовь АЛЕКСАНДРОВА

23 января к вечеру в Брестскую крепость, к Южной казарме, где Художественный музей, потянулись, как птицы, горожане – на вернисаж юбилейной выставки работ известного брестского художника Петра Данелии, Заслуженного деятеля искусств РБ.

Уже восемь лет, как художник-долгожитель покинул земную обитель. Об этом напомнила на открытии вечера памяти ведущая Светлана Гуляева и предложила зажечь свечи. Под струнную музыку свечи засветились перед портретом Петра Данелии…

Да, годы размывают лица ушедших. Но вот о Петре Алексеевича так не скажешь. В нем были столь сильны жизнелюбие, призвание, трудолюбие, интерес к прекрасному в разных его формах, что, отраженные на полотнах и в памяти людей, на юбилейном вечере они воссоздали образ художника и личности.

Пройдя войну, а точнее, две войны – финскую и Великую Отечественную, наш соотечественник из Махачкалы стал только сильнее духом.

Несмотря на то, что призыв в армию после второго курса Московского художественного училища и две войны не дали ему завершить образования, в мирное время Петр Данелия с удвоенной, а то и с утроенной энергией взялся за служение искусству, призванность к которому ощутил с юности. И в послевоенном Бресте он не только писал свои работы, участвовал в выставках художников, но и с самого начала учил других – с 1947 года руководил изостудией при областном Доме народного творчества.

В 1949 году Петр Данелия стал членом Брестской организации Союза художников, созданной к этому времени. А далее трижды возглавлял ее, как и худсовет – весьма в те годы влиятельный. К этому нужно присоединить депутатство художника, что также добавляло нагрузки на защитника народных запросов и профессиональных интересов. Будучи столь нагруженным, занятым и уважаемым, мэтр Петр Данелия с 1977 года по 1992 год стал председателем Объединения молодых художников Брестчины. И в свои под 60 действительно был энергичным лидером творческой молодежи, о чем с пиететом перед его авторитетом на встрече в крепости вспоминали те, кто сами позже стали и мастерами кисти, и архитекторами, и руководителями организации СХ: Николай Кузьмич, Виктор Тарима, Нила Горчанюк.

Вели вечер памяти Светлана и Василий Гуляевы, которые много лет работали с Петром Данелией в едином культурном поле, дружили и создавали экспозиции и запасники Художественного музея в крепости.

Большой вклад в память о брестском мастере внес своими видеофильмами тележурналист и поэт Микола Прокопович, фрагменты из них демонстрировали на экране. А сам поэт дополнил свои воспоминания замечательными стихами о высоком небе Петра Данелии.

Да, очень важное впечатление от его пейзажей да и тематических монументальных полотен оставляют небесные выси с облаками – горними, как почувствовала Нила Горчанюк. По некоторым земным верованиям, души многих витают в этой небесной сфере, в облаках…

«Картины Данелии можно слушать, в них звучит музыка», — это утверждение Светланы Гуляевой поддержал Арт-квартет Брестской филармонии. Всегда необычайно проникновенно звучит живая музыка в стенах бывшей казармы крепости, а тем паче на встрече разных Муз.

Но вернемся в земные пределы.

О теме войны в творчестве Петра Данелии говорил директор Мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» Григорий Бысюк. Он тепло вспоминал и время сотрудничества с руководителем Брестской организации СХ, в ключе «когда мы были молодые…»

Как и художники Николай Кузьмич, Леонид Волосюк и другие.

На юбилейной выставке представлен чудесный портрет 20-летней жены художника Екатерины. После 45 лет в браке она не потеряла привлекательности. И хотя пережила тяжелые трагедии – болезнь и смерть мужа, несвоевременный уход в мир иной их общего любимого сына Арсения – все-таки ради их памяти взяла себя в руки. Ее стараниями, с помощью властей, открыта мемориальная доска Петру Данелии. На кладбище возведен двойной памятник мужу и сыну – художникам. На встрече Екатерина Данелия говорила о своих намерениях устроить именную галерею, чтобы в ней разместились все работы Петра Данелии, которые она хочет подарить городу. И, разумеется, выставки: нынешняя, к 100-летию заслуженного деятеля искусств Беларуси, в планах – совместная выставка работ Петра и Арсения Данелия. И книга воспоминаний о них.

На юбилейной выставке отца присутствовали и дочь Светлана, уважаемая творческая личность, со своей дочкой – внучкой художника и другими родными. Светлана Петровна поблагодарила Екатерину Францевну, брестских художников и всех причастных за память о Петре Алексеевиче Данелии. Посожалела о том, что не смог приехать на памятную встречу ее старший брат Леонид, художник. Род Данелии достойно продолжается.

Но главное совершилось: на 100-летие художника его душа была рядом с любящими…