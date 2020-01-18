Крещение Господне в довоенном Бресте

18.01.2020 Николай Александров. Фото из фондов Брестского областного краеведческого музея, коллекций А.Пащука и В.Михальчука.

Этот православный праздник издавна был особо почитаем в нашем городе. Вот как о нем рассказал брестчанин Виталий Михальчук, окончивший Варшавскую духовную семинарию и одновременно тамошний университет, где он сейчас преподает.

Крестный ход на «Иордан»

«По рассказам прабабушек и бабушек праздник Крещения Господня в Бресте был самым большим церковным событием в году. В этот день весь город собирался в кафедральном Свято-Симеоновском соборе. Из Братского Свято-Никольского храма через весь город к кафедральному собору шел крестный ход. Все спешили в собор: с крестным ходом, пешком, пожилые горожане доезжали дрожками, детей везли на саночках. Все православные, и не только православные горожане, собирались на паперти собора, откуда начиналась самая торжественная процессия в городе.

Из крепости приходил гарнизон военных и духовой оркестр. Крестный ход выстраивался на паперти – множество хоругвей, духовой оркестр, сводный хор двух брестских приходов и русской гимназии, духовенство города во главе с двумя митрофорными седовласыми старцами – протопресвитером Стефаном Жуковским и протоиереем Константином Зноско.

Крестный ход на «Иордан», на специально приготовленое место на реке Мухавец внизу улицы за кафедральном собором начинался звуками духового оркестра, идущего за хоругвями – оркестр громогласно начинал играть «Te Deum» — «Тебе Бога хвалим» на музыку Дмитрия Бортнянского, крестный ход двигался к реке в окружении военных из гарнизона крепости, выстроенных скаутов русской гимназии, церковных хоров, тысяч верующих.

На небольшом снимке из семейного архива, сделанном на противоположном берегу Мухавца, видны тысячи горожан, стоящих на террасе и на льду реки. После чина великого освящения воды согласно древней византийской традиции (совершаемой константинопольским патриархом на берегах Босфора) священник кидал крест в воду, вслед за ним ныряли молодые мужчины и через несколько секунд один из них выныривал с крестом в руке, возвещая свою условную победу и не имеющий условий триумф Христа, победителя и освятителя всей природы!»

И губы к трубе примерзают

А вот как об этом писал Михаил Монтвилов в своей книге «Русская гимназия в Бресте на Буге 1919-1939»:

«…Внешним выражением духовной связи Брестской гимназии с Православной церковью было не только то, что устраивался молебен перед началом учебного года, что во всех классах висели иконы и читались молитвы перед и после уроков, что преподавался во всех классах закон Божий как обязательный предмет, что гимназия организовала общее, всей гимназией говение, что ученики ее регулярно прислуживали во время богослужений… Гимназический хор, например, регулярно участвовал, совместно с хором Братской церкви, хором высокого художественного уровня, во всех проявлениях церковной жизни. А гимназия в целом, как организованная единица, в строю и в форме, всегда шествовала в церковных процессиях по городу со своим духовым оркестром и хором – во время праздника Крещения, например. А это уже не только выглядело, но и воспринималось всем населением города и, в особенности, административной властью и католической церковью как публичная демонстрация гимназией своей верности православной вере и православным церковным традициям.

…На Крещение оркестр участвовал в крестном ходе через весь город, из Братской церкви на реку Мухавец, а играть во время крещенских морозов было тяжелым испытанием для музыкантов, ибо и пальцы в карман не спрячешь, и губы к трубе примерзают… Один только барабанщик чувствовал себя вполне правильно. – и руки в перчатках, и размахивать руками «по чину» не полагалось…»