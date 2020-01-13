Брестские «Январские музыкальные вечера – 2020» в камерном формате

XXXII Международный фестиваль классической музыки в Бресте начался традиционно в Святки – с 9 января, и как всегда на начало выдал очень насыщенную программу. Она показала камерный тренд нынешних «Вечеров» — в отсутствии симфонического оркестра, с которым всегда связана яркая праздничность фестиваля.

13.01.2020 Любовь Александрова, «Брестский курьер»

Вечер первый

На торжественном открытии мэр Бреста Александр Рогачук вспомнил, как год тому «Январские музыкальные вечера -2019» задали тон празднованию Тысячелетия города. И рассказал, что в этом году, как раз 9 января, в Минске Президент награждает представителей Бреста за культурные проекты, осуществленные в честь славного юбилея.

Надо отметить замечательных ведущих нынешнего брестского фестиваля, которыми стали такие известные артисты, как Александр Чаховский – музыкальный продюсер, основатель минских фестивалей, и солистка белорусского Большого театра оперы Маргарита Левчук (мы помним и ее участие в финале телеконкурса «Большая опера», и сразу после него выступление в Бресте в концерте с коллегой Владимиром Дмитруком). Чудесно, что помимо очаровательного ведения программ Маргарита Левчук пела – делала свое главное!

Концерт первого вечера нынешнего фестиваля мощно открыл оркестр белорусских народных инструментов Брестского музыкального колледжа им. Г.Ширмы – под управлением Алексея Захарчука, художественного руководителя и главного дирижера. Оркестр впервые выступил на Международном фестивале классической музыки – с современной композицией Д. Смольского.

Это звучное оркестровое исполнение продолжилось и при сопровождении выступлений вокалистов: яркой брестчанки Александры Моминовой (сопрано), лауреата многих конкурсов, и Народного артиста Украины, солиста национальной оперы Украины Тараса Штонды (бас), называемого звездой оперных театров мира.

Замечательно пели гости фестиваля и оперные партии, и народные песни, но с дальних рядов был больше слышен оркестр народных инструментов.

Во втором отделении, которое началось сюрпризом – вокальным выступлением прелестной Маргариты Левчук, ария Джульетты была выразительно донесена до всех слушателей, благодаривших аплодисментами.

Во втором отделении Тарас Штонда выразительно, эмоционально пел арии из опер в сопровождении концертмейстера Константина Артема, который уже не один раз участвовал в брестских музыкальных фестивалях. Вал аплодисментов и криков «браво!» нарастал.

Вокальные номера перемежали выступления милых юных пианисток из Литвы – сестер Каи и Клеи Кашубайте.

Горячо приняла публика выступление кларнетиста, лауреата международных конкурсов, профессора Академии музыки Гданьска (Польша) Анджея Войцеховского – с концертмейстером Константином Артемом.

А в завершение первого «Вечера» на сцену вышел известный пианист из Минска Владимир Дулов, лауреат международных конкурсов, заведующий кафедрой «Специальное фортепиано» Белорусской академии музыки. Он играл классику сольно и в сопровождении Камерного оркестра Белорусской академии музыки (художественный руководитель и дирижер Петр Вандиловский) – и слушатели не отпускали артиста и оркестр, бисировали. Помимо игры на бис Владимир Дулов сделал музыкальный подарок Лилии Батыревой – Заслуженному деятелю искусств РБ, создателю и многолетнему руководителю «Январских музыкальных вечеров»: исполнил «Ноктюрн» М. Глинки.

В этот вечер камерность была насыщена разнообразием.

Вечер второй

Отмечу камерность и концертного проекта 10 января. Все первое отделение было отдано Молодежному духовому оркестру города Равенсбурга (художественный руководитель и главный дирижер Харальд Хепнер). Мы уже имели удовольствие в прошлом году слушать большую программу равенсбургского оркестра, стилистически они были однотипны.

Второе отделение вечера украшали солисты-инструменталисты и вокалисты.

Как взрыв после монотонности восприняли слушатели яркую игру лауреата международных конкурсов пианистки Дарьи Ионкиной (Россия).

И пение китайской вокалистки Галиман Чжу (сопрано), уже участвовавшей в брестском фестивале, приятно освежало слух и китайской народной песней, и «Купалинкой» на белорусском языке.

Малые по размеру домра и мандолина в руках большого мастера-виртуоза Дмитрия Титова также держали внимание зала и вызвали теплые аплодисменты.

Большую лепту в исполнительский успех выступивших внес концертмейстер Константин Артем. Этот великолепный пианист (а брестчане не раз слушали его сольные выступления) поддерживает и даже выручает программы в самых разных сложных ситуациях.

Сопровождал он и пение вокалистов: на сцене попеременно блистали солисты Молодежной оперной программы Большого театра России Виктория Каркачева (меццо-сопрано, РФ) и Георгий Челидзе (бас, Грузия – Россия). Они исполнили оперные арии и романсы на высоком уровне, покорив слушателей.

Вечер третий и Рождественский бал

11 января в театр шла особенно нарядная публика – таки бал обязывал.

Но впереди был традиционный концерт с камерной программой, в котором были заявлены любимые оперные звезды. И хотя, как это случается, звезды переменились, но все сложилось удачно.

Итак, в первом отделении концерта ожидаемая святочная радость от Киевского молодежного камерного хора «София» была получена сполна: начиная с «Тихой ночи», колядки и песнопения звучали небесно. Молодые хористы и в зале располагались, и на сцене, пели раздельно мужской группой или совместно с женской, с солистами – все было красиво, стройно. Художественный руководитель и дирижер Алексей Шамриций на овации зала отвечал дополнительными номерами – праздник удался!

Во втором отделении вечера из двух объявленных солистов Большого театра Беларуси выступил только Станислав Трифонов (баритон). Этот известный солист пел арии и романсы, и особенно чудно доносил рахманиновские вокальные шедевры. (С концертмейстером Ольгой Запольской).

А вот горячо ожидаемый оперный солист Илья Сильчуков (баритон) не доехал до Бреста. И осталось только вспоминать его яркое концертное выступление в Камерном зале БМК им.Г.Ширмы, и успешное участие в международном конкурсе «Большая опера», а также новогодней передаче на телеканале «Культура»: и там он неподражаемо пел арию Фигаро.

Но нет худа без добра: гениальный менеджер Лилия Батырева сделала достойную замену – на сцену вышел артист из Болгарии, из Варны, Иво Иорданов и своим сильным баритоном и горячим темпераментом покорил слушателей. Аплодисментам не было конца!

А затем органично высокий концертный градус перешел в «Рождественский бал» с городским оркестром под управлением Валерия Коваля.

Под звуки полонеза у новогодней елки прошел парад танцевальных пар всех возрастов и направлений – и это было красиво! А затем Господин Вальс вывел на паркет великолепные пары хореографического ансамбля, их запев подхватили пары горожан и вальсировали они вдохновенно. Чуть меньше пар отважилось на танго, но это было так зрелищно – и была гордость и за сильную молодежь, и за стойкость возрастных танцоров. А дальше полька, думаю, вывела к елке всех, но это уже было без меня.

Вечер четвертый – финальный

Первая половина завершающего «Вечера» была отдана Камерному хору Гомельской областной филармонии. Его руководитель – заслуженный деятель культуры РБ Елена Соколова привезла в Брест достойную программу из духовных песнопений и народных песен. Брестчане благодарили хор, а поблагодарить художественного руководителя на сцену поднялась Лилия Батырева с дипломом и цветами.

Наступило второе отделение, и в финале, как должно, выступил Государственный симфонический оркестр РБ под управлением Александра Анисимова, заслуженного деятеля искусств Беларуси и России.

Оркестр едва помещался на брестской сцене, и его исполнительская высота проявлялась как в больших симфонических произведениях, так и в сопровождении оперных арий в исполнении Альберта Ниделя (баритон) – звезды оперных сцен Северной Америки и Европы, солиста Балтиморского оперного хора. Альберт Нидель щедро пел арии Евгения Онегина и Риголетто, Фигаро и Мистера Икса.

В традиционную академическую программу столичного оркестра легко вписалось оригинальное джазовое трио из композитора, пианиста-виртуоза Константина Виленски, брестского контрабасиста Вячеслава Плеско и ударника Олега Ровдо – директора Брестского музколледжа им. Г.Ширмы.

Они, как-то втиснувшись на сцену со своими инструментами, в соучастии с оркестром так дивно играли хиты из Гершвина и Бернстайна, так слаженно импровизировали, что зал взрывался рукоплесканиями. Как и за подарок «Январским музыкальным вечерам-2020» — композицию «Джаз-френдз» от Константина Виленски.

Хотелось продолжения такой музыкантской вольницы, но протокол и Лилия Григорьевна обязывали – и после добрых слов в адрес брестского фестиваля от Александра Анисимова, как кода прозвучала музыка от старейшего и ведущего симфонического оркестра Беларуси.

А затем традиционно были вручены фестивальные дипломы и подарки участникам «Январских музыкальных вечеров-2020», было озвучено его закрытие.

Да здравствуют «Январские музыкальные вечера -2021»!