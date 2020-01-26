Керосин в Coyote отметил свое 60-летие концертом

26.01.2020 Николай АЛЕКСАНДРОВ
Для лидера брестской группы «Садъ» Владимира Серафимова это обычное дело – в минувшую пятницу без юбилейной патетики и дежурного пафоса просто занял свое место на сцене, чуток пообщался с публикою – и погнал песни под сопровождение аккордеона, ударных и гитар.
Зал ему подпевал – это в чем-то напоминало общее музыкальное камлание и говорило о качестве текстов Керосина, о предельной авторской искренности:
«Бездомным одиночеством тихонечко звеня,
Мой голос – это всё, что остаётся от меня».
Для поэта и музыканта это то, что нужно, что «тленья убежит», останется на дисках, в ютубе, в памяти. Значит, не зря из прожитых 60-ти Володя Серафимов добрую половину лет взращивал свой «Сад» на простом житейском гумусе и на почве высокой культуры.
Это соединение создало его удивительную стилистику, в которой могут перекликаться Владимир Высоцкий, Веничка Ерофеев и Иосиф Бродский:
«…Во субботу, чуть не плача, собирает электричка
Всех, измученных нарзаном, за грехи и за грешки.
И, в тоске необъяснимой, без обратного билета,
Впрочем, как и без прямого, отправляет в Петушки.
В Петушках медовый запах, и хрустальные стаканы,
И бананы на берёзах, и такая благодать,
От которой каждый хочет обладать виолончелью,
И душой, конечно, тоже, если может обладать…»
Он весело хулиганит, свободно летая меж земным и небесным:
«Утром водку кушаю,
Ночью Баха слушаю.
До чего ж духовная
Жизнь моя, греховная!»
И юмор у него своеобразный:
«Я вас любил, и виски с содой тоже.
Не дай вам Бог кого-нибудь вот так…»
«Здесь на площадях голубые ели,
Ели и ещё долго будут есть».
В общем, оглядываясь в минувшие тридцать лет, вижу, что гнул свою линию Володя Серафимов надежно и упорно, не изменяя своему предназначению. Потому и ныне слышен в Бресте да и далеко за его пределами. И, думаю, что не скоро придет время, когда, по его словам:
«Пора придёт отрастить
Два крылышка за спиной,
Пора придёт отпустить
Себя со службы домой».
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