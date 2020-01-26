Керосин в Coyote отметил свое 60-летие концертом

26.01.2020 Николай АЛЕКСАНДРОВ

Для лидера брестской группы «Садъ» Владимира Серафимова это обычное дело – в минувшую пятницу без юбилейной патетики и дежурного пафоса просто занял свое место на сцене, чуток пообщался с публикою – и погнал песни под сопровождение аккордеона, ударных и гитар.

Зал ему подпевал – это в чем-то напоминало общее музыкальное камлание и говорило о качестве текстов Керосина, о предельной авторской искренности:

«Бездомным одиночеством тихонечко звеня,

Мой голос – это всё, что остаётся от меня».

Для поэта и музыканта это то, что нужно, что «тленья убежит», останется на дисках, в ютубе, в памяти. Значит, не зря из прожитых 60-ти Володя Серафимов добрую половину лет взращивал свой «Сад» на простом житейском гумусе и на почве высокой культуры.

Это соединение создало его удивительную стилистику, в которой могут перекликаться Владимир Высоцкий, Веничка Ерофеев и Иосиф Бродский:

«…Во субботу, чуть не плача, собирает электричка

Всех, измученных нарзаном, за грехи и за грешки.

И, в тоске необъяснимой, без обратного билета,

Впрочем, как и без прямого, отправляет в Петушки.

В Петушках медовый запах, и хрустальные стаканы,

И бананы на берёзах, и такая благодать,

От которой каждый хочет обладать виолончелью,

И душой, конечно, тоже, если может обладать…»

Он весело хулиганит, свободно летая меж земным и небесным:

«Утром водку кушаю,

Ночью Баха слушаю.

До чего ж духовная

Жизнь моя, греховная!»

И юмор у него своеобразный:

«Я вас любил, и виски с содой тоже.

Не дай вам Бог кого-нибудь вот так…»

«Здесь на площадях голубые ели,

Ели и ещё долго будут есть».

В общем, оглядываясь в минувшие тридцать лет, вижу, что гнул свою линию Володя Серафимов надежно и упорно, не изменяя своему предназначению. Потому и ныне слышен в Бресте да и далеко за его пределами. И, думаю, что не скоро придет время, когда, по его словам:

«Пора придёт отрастить

Два крылышка за спиной,

Пора придёт отпустить

Себя со службы домой».