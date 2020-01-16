Детская радость на Рождество. В 14-й раз в Брестском ЦМТ прошли «Рождественские вечера»

16.01.2020 Любовь АЛЕКСАНДРОВА. Фото с сайта Брестской епархии

Центр молодежного творчества в Бресте в свое время задумывался с пионерским галстуком — и не так скоро, и не так просто пришел к фестивалю «Рождественские вечера». Но пришел, и этому способствовал в свое время договор о сотрудничестве Брестской православной епархии и областного управления образования.

А конкретно организаторскую и творческую работу взяла на себя образцовая студия эстетического воспитания «ОКеан», которая год за годом совершенствовала свои направления деятельности: и методические материалы нарабатывала, печатала, и на практике реализовывала художественно-просветительские проекты.

Самый зрелищный из них, пожалуй, ежегодный фестиваль «Рождественские вечера». Он рассчитан на детей, делается главным образом детскими силами – в основном, юными артистами Бреста, но и творческими коллективами самых разных районов, городов и сел. Фестиваль радует опять же в большинстве детей, их родителей с бабушками-дедушками. Но и у всех остальных взрослых его участников и зрителей фестиваль открывает источник детской радости – и это так естественно в Святки.

— Будем как дети! – Эти известные слова Спасителя возвращают нас в блаженное время радости и чистоты, когда мы видим красоту мира и хотим также творить прекрасное.

Вот это прекрасное творчество показали в ЦМТ на «Рождественских вечерах» — и на сцене, и на выставке детских поделок.

Почтивший фестиваль своим присутствием Иоанн, Архиепископ Кобринский и Брестский, вначале на выставке полюбовался на богатую фантазию детских работ в самых разных жанрах и техниках, а затем уже в зале вместе со всеми зрителями слушал выступления юных чтецов и певцов, начиная от дошкольного до старшего школьного возрастов.

Милые дети радовали своей искренностью и талантами, подростки показывали яркие номера. Помимо воспитанников студии «ОКеан» свои песни привезли на фестиваль участники образцовой вокальной студии «Криница» из г.Кобрина и молодежного творческого коллектива «Радость моя» Крестовоздвиженского храма г.Высокое.

Выступили на детском празднике и взрослые: авторскую песню подарил фестивалю композитор и певец Сергей Дутчик. А концертный хор Свято-Воскресенского собора Бреста (регент Лия Крац) порадовал слушателей большой низкой колядок.

И еще традиционно всем показали новый спектакль «Большой подарок для самых маленьких», подготовленный студией «ОКеан» (руководители Александра Жиркевич и Валерий Султанов).

В завершение праздника детей поздравили с Рождественскими праздниками Владыка Иоанн и начальник отдела социальной и воспитательной работы облисполкома Н.К.Тарасюк. Они провели награждение участников благотворительного фестиваля и вручили им подарки.

И еще одно традиционное награждение состоялось в рамках «Рождественских вечеров»: заслуженные Благодарственные письма и подарки получили от Архиепископа Брестского и Кобринского Иоанна победители смотра-конкурса детского рисунка «Божий мир».

Фото автора и с сайта Брестской епархии