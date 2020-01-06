Рождественское послание Архиепископа Брестского и Кобринского Иоанна монашествующим и всем верным чадам Брестской епархии Белорусского Экзархата Московского Патриархата

Дорогие и возлюбленные о Господе пастыри, весь диаконский и монашеский чин, благочестивые миряне – верные чада Брестской епархии Белорусской Православной Церкви!

Стремительно течение жизни — и вот мы вновь стоим на пороге наступающего года благости Божией, вновь встречаем великий праздник Рождества Господа и Спаса нашего Иисуса Христа.

Обратившись к евангельскому повествованию о рождении Спасителя, мы увидим, что в те дни окружавший мир не заметил Его пришествия: «В мире был, и мир Его не познал. Пришел к своим, и свои Его не приняли» (Ин. 1,10-11). Только несколько простых вифлеемских пастухов, «которые содержали ночную стражу у стада своего» (Лк. 2,8), удостоились услышать от Ангела: «Ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь» (Лк. 2,11), и мудрецы с востока, ведомые вспыхнувшей на небосклоне чудесной звездой, пришли в пещеру, где находился «Младенец с Мариею, Материю Его, и падши поклонились Ему» (Лк. 2,11).

Вот и в наше время среди большинства народов мира Христос познается либо в простоте сердца, либо в великом знании, а погруженное в себя большинство не хочет видеть Его.

Бедственна и тяжела была участь человека после грехопадения. Всю ветхозаветную историю можно уподобить виденному пророком Иезекиилем свитку, в котором написано: «плач, и стон, и горе» (Иез. 2,10). Томимый совестью, человек искал путей примирения с правосудием Божиим, стремился найти утраченную стезю к истине, но не обретал. Зло и развращенность возрастали и усиливались, принося новые скорби и еще большие мучения.

С рождением Христа Спасителя падает преграда, разлучавшая нас с Богом. Сошедши на землю и став человеком, Сын Божий принимает на Себя бремя наших беззаконий, всё наказание за них. «Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, — пишет святой апостол Петр, — дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды» (1 Пет. 2,24).

Придя в мир, Господь принес нам величайший дар, утерянный нашими прародителями – свободу от греха и порока. По слову Спасителя, эта свобода есть познание Бога Истинного: «познаете истину, и истина сделает вас свободными» (Ин. 8, 32).

Желает ли современное человечество встретить рождающегося Царя? Видит ли оно духовными очами звезду Его на востоке, слышит ли пение ангелов небесных, стремится ли поклониться Ему, или же, напротив, вслед за Иродом и его приспешниками желает стереть из сердца саму память о Нем? В бесконечной суете и попечении о материальном благополучии современный человек, увы, подчас не желает слышать эту ангельскую песнь, возвещающую ему о пришествии в мир Искупителя. Евангелие говорит нам: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное» (Мф. 5, 3). Но горделивое человечество не желает видеть свои немощи и пороки, не ощущает нужды в Искупителе, если и спустя две тысячи лет проходит мимо Его ясель.

Христос рождается и на земле, и в душе каждого верующего, отдающего Спасителю свое сердце. Богу можно отдать только чистое сердце, в котором нет греха и порока.

«Рождественская ночь доставляет мир и тишину вселенной. Эта ночь, – размышляет преподобный Ефрем Сирин, – принадлежит Кроткому, поэтому пусть каждый отложит ярость и суровость; эта ночь принадлежит Смиренному, пусть каждый обуздает свою гордость и смирит свое высокомерие. Ныне воссиял день милости, да не преследует же никто мщением нанесенной ему обиды; настал день радости, да не будет же никто виною печали и скорби для другого. Это день благоволения, да удержится же всякая лютость; это день безоблачный и ясный, да обуздается же гнев, возмутитель мира и спокойствия; это день, в который Бог нисшел к грешникам, да устыдится же праведник превозноситься пред грешником».

Рождественская радость — это не просто дань традиции или один из праздников в череде ежегодных праздничных мероприятий. Это радость утешения отягощенных грехами и страстями людей, радость долгожданной встречи с Отцом после долгой разлуки, радость осознания того, что мы не забыты и не оставлены Богом, что мы не обречены на отверженность и вечное изгнание. Пришел Тот, Кто утолит все наши печали, возьмет на себя наши немощи, отрет всякую слезу (Откр. 21,3-4). Как проникновенны и значимы обетования Господни, обращенные к любящим Его: «Не оставлю вас сиротами… Я с вами во все дни до скончания века» (Ин. 14,18; Мф. 28,20). Воистину — с нами Бог!

Поздравляю вас, досточтимые отцы, братья и сестры, с праздником Рождества Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа и Новым 2020 годом. Пусть этот год будет годом Божия милосердия, годом мирным и благоприятным, чтобы мы прожили его в благочестии и чистоте, восходя от силы в силу на пути вечного спасения. Будем молиться, чтобы сердца наши стали Вифлеемскими яслями, и Божественный Младенец даровал нам Свои благословения.

«Иже в вертепе Родивыйся и в яслях возлегий, нашего ради спасения, Христос, истинный Бог наш, помилует и спасет нас, яко Благ и Человеколюбец». Аминь.

Архиепископ Брестский и Кобринский

Рождество Христово,

2019/2020 г.,

г. Брест