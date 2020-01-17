Время собирать вернисажи. Художник Сергей Костюк открыл выставку «Человек и время» в Бресте

17.01.2020 Любовь АЛЕКСАНДРОВА

Работы этого художника из Кобрина и ранее появлялись на коллективных выставках в областном центре. Но так случилось, что в планах на январь Брестского центрального выставочного зала ООКЦ на ул. Советской оказалась лакуна, и тогда готовый к этой случайности художник смог стремительно поместить в нем свою обширную авторскую выставку живописи с таким глобальным названием. Как называют физики, случайность – непроявленная закономерность.

55 больших и разных полотен, написанных где-то за последние пять лет – это весомо. И зримо, ярко, экспрессивно. Как обозначил сам Сергей Костюк – драматично. По его словам, искусство начинается там, где есть драма. Значит, там, где больно, как ты к этому ни относись, с юмором или без. Больно, начиная от исхода из рая Адама и Евы и по сей день в наших пределах, где «проходит род человеческий».

Но вернемся к работам, как я для себя обозначила, художников Кобринской школы. На брестских выставках стала заметна некая общая яркая образность таких разных индивидуальностей, как Валентина Шохалевич, Татьяна Потворова, Сергей Костюк.

В Бресте экспрессивная кисть, плотный колорит были характерны живописцу Леониду Ротько. По-своему размашисто, безудержно пользовалась красками Наталья Черноголова. Но вот полку молодых художников прибыло, и все более созревал узнаваемый стиль уже брестчанки Татьяны Потворовой, выставки которой покорили поклонников современной живописи от Бреста до Москвы и далее. Недавно в галерее «Калiдор» таким экспрессивным боком повернулся к зрителям начинавший как реалист-пейзажист Анатолий Мелеховец.

Я не стану больше добавлять имен, но на вернисаже сделала снимок костяка (Костюка) именно этой группы художников.

Куратор выставки Анна Шпакова, менеджер из Минска, сообщила о дальнейшем трафике персональной экспозиции «Человек и время», и это замах на столицу.

На вернисаже много комплиментов прозвучало в адрес Сергея Костюка от товарищей-художников, которые не всегда так массово приходят на выставки.

Конечно, человек, тем паче, художник – это стиль. Он есть у «персоналки» с очень глобальным названием «Человек и время». А вот у многих работ нет названий, автор предпочитает, чтобы зритель потрудился и нашел свой смысл в их цветомузыке. Возможно, художник и сам ищет эти смыслы и когда-нибудь назовет свои полотна.