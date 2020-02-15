«В вере святой непорочной…» О памятных местах Бреста, связанных с преподобномучеником Афанасием Брестским

15.02.2020 Любовь Александрова

По запросу брестчан, активно интересующихся историей нашего тысячелетнего города, в городской библиотеке им. Пушкина 13 февраля прошла встреча-лекция «Святой Афанасий (Филиппович) и Брест», посвященная локализации памятных мест, связанных с Афанасием — игуменом Брестским, память о котором почти четыре столетия хранит народ православный.

На встрече выступила с сообщением историк Елена Дмитрук – инокиня Рождество-Богородицкого женского монастыря, что расположен в ареале Брестской крепости на территории былого древнего Берестья и действовавших там тогда двух православных монастырей и нескольких церквей.

В XVI веке настоятелем этих монастырей – Симеоновского и в честь Рождества Богородицы одновременно был игумен Афанасий (Филиппович). А вот о том, как успевал он служить у двух престолов, рассказала монастырский историк, исследовав письменные документальные источники и картографию разных столетий, использовав и современные технологии. Просто эти православные обители располагались неподалеку друг от друга, по разным сторонам одной улицы древнего Берестья, тогда уже называемого Литовским.

Древность Симеоновского монастыря, от которого многие историки вели и ведут отсчет Берестья, могли бы подтвердить документы (шесть), что отыскал и сам Афанасий, игумен Брестский, когда добился разрешения у короля и местных властей на продолжение действия православных обителей. Ведь после Брестской унии, захвата храмов и монастырей униатами, католиками и протестантами (в Средневековье на православное Берестье произошло прямо-таки нашествие иезуитов, доминиканцев, кальвинистов и других европейских конфессий) какое-то время в городе не было действующих православных монастырей. Их документы исчезли вместе с пожарами, переделом собственности, затем откатом пришлых христианских миссионеров.

Важным источником информации для современных исследователей явился авторский письменный труд самого Афанасия Брестского – дневник «Диариуш», свод его публицистических статей, писем, дорожных записок и даже стихов и кантов. Он писал их много лет в защиту местного православного народа, бесстрашно обращаясь со словом правды к правителям, к городу и миру. За это игумен Афанасий заплатил жизнью, прошел свой крестный путь служения Христу – через лишение свободы, истязания, смерть…

Монах-исихаст Афанасий, игумен Брестский, сделал свод «Диариуша» в 1646 году, находясь в келье Киево-Печерского монастыря, отправленный туда из королевской тюрьмы Варшавы под конвоем – на поруки митрополита Петра Могилы (до этого были другие заточения и наказания за противостояние «незаконной, проклятой унии», как открыто называл этот акт Афанасий (Филиппович).

Текст «Диариуша» в электронном виде недавно был приобретен брестским женским монастырем у Московского исторического музея, где хранится подлинник рукописи. Этот уникальный исторический и литературный памятник уже помог совершить немало открытий, а его страницы хранят еще много нового для исследователей. И для почитателей подлинной истории.

Локализация памятных мест, связанных с Афанасием Филипповичем, велась и с изучением карт разных веков. Этому помогли издания к Тысячелетию Бреста, особенно «Город и замок Брест Литовский» — книга А. Жаркова и А.Воробья, и трехтомная монография А. Гладыщука «Замок Берестейский». Это достойные научно-популярные труды патриотов Бреста, который до сих пор не имеет чисто научных монографических источников.

Инокиня Елена (Дмитрук) рассказывала историю жизни небесного покровителя Бреста и показывала на экране связанный с ней картографический материал. Карты помогли локализовать Симеоновский монастырь. Впечатлил рассказ о том, как наши предки-берестейцы после того, как игумен отстоял права монастырей, ради сохранения святыни оплатили свои места захоронений на монастырской территории, тем самым заплатив за нее огромную сумму, запрошенную местной властью.

В этимологии, местных топонимах на картах остались свидетельства о другом кладбище монастыря Рождества Богородицы – «Рождественских грунтах».

В отличие от каменных костелов и дворцов 300-летнего периода Унии и ВКЛ, православные монастыри и храмы той поры строились деревянные, даже не на каменных фундаментах (а потому их не найти современными поисковыми средствами). Как образно определила инокиня Елена (Дмитрук): «Монастыри были убогие, мы можем похвалиться только людьми».

И первым из них – святым Афанасием Брестским, воином Христовым. Духовный покровитель храмов и верующих, он словом свидетельствовал о вере православной, заплатив за это кровью и страданиями.

Даже карты запечатлели его крестный путь, подтвердили то, что было записано в «Диариуше» и в конце рукописи – уже братией монастыря – о смерти игумена брестского.

У Бога нет ничего случайного. И не случайно брестский Крестный ход в день памяти всех белорусских святых – от нынешнего Рождества-Богородицкого женского монастыря до Афанасиевского мужского монастыря, где была часовня на месте гибели преподобномученика Афанасия, повторил его крестный путь. Как сам он повторил добровольно избранный путь Спасителя.

Разумеется, в этом отклике на лекцию инокини Елены (Дмитрук) не передан весь ход исследований, не названы подробно те источники и открытия, которые хотелось бы увидеть напечатанными а книжном варианте в изложении автора. А интересующихся отсылаем к ее статье на сайте Рождество-Богородицкого монастыря.

http://obitel-brest.by/istoricheskoe-nasledie/publikatsii/lokalizatsiya-pamyatnykh-mest-svyazannykh-s-zhiznyu-i-deyatelnostyu-prepodobnomuchenika-afanasiya-fi/