«И мы сохраним тебя, русская речь…» В Беларуси вышла антология «Поэзия русского слова»

27.02.2020 Любовь АЛЕКСАНДРОВА

Вот уже пару месяцев, как пришла к читателю двухтомная антология современной русскоязычной поэзии, изданная в Минске «Беларускай навукай» — под эгидой Национальной академии наук Беларуси, Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы, Института литературоведения им. Я. Купалы.

Авторы проекта «Поэзия русского слова» — известные белорусские литературные деятели Владимир Гниломедов и Микола Микулич, собрали и представили под обложками двух весомых томов антологии творчество 75 значимых талантливых русскоязычных поэтов. Кто-то из них был рожден в Синеокой или нашел в ней место трудов и вдохновения, кто-то за ее пределами словесно служил и служит земле белорусской, ее литературной славе.

Разумеется, 75 из сотен пишущих и признанных русскоязычных поэтов Беларуси – это невеликая часть, но она весьма презентабельна качеством поэтического слова, возможностью показать его в достаточно широкой подборке стихов, познакомить читателя с краткими историко-биографическими справками и фотопортретами поэтов.

Более того, авторы проекта в первом томе антологии предварили издание своим широким предисловием «Место рождения – слово, или, Где прожил жизнь – там Родина…» В нем и аналитические размышления о литературном процессе в Беларуси, его исторической переплетенности с русской словесностью, об общечеловеческом начале и национальном характере поэзии, ее содержательности и эстетической самобытности. В статье содержится и анализ творчества отдельных поэтов или неких коллективных творческих групп, к примеру, «минской школы», или течения – философской поэзии, что помогает читателю «плыть» в многоводном, многострочном море поэтической антологии.

Надо отметить, что в каждом томе более чем 800 страниц, а вот тираж каждого – всего 400 единиц. Так что «Поэзия русского слова» наверняка уже почти раскуплена и становится раритетом при выходе. Но у современного книгоиздательства есть технологии, которые при запросе на популярное издание позволят выпустить его новым тиражом.

Главное, антология зафиксировала срез поэзии русского слова, дало возможность дойти до читателя значительным поэтам – «создателям и хранителям духовных ценностей», как определяют это авторы предисловия.

А теперь, поскольку сообщение о новом издании «Поэзия русского слова» пишется для брестского сайта, подробнее расскажем о брестской составляющей поэтической антологии.

В его первом томе представлены поэты Николай Александров, Валерий Гришковец, Руслана Гусева, Любовь Красевская, Алексей Бакуменко.

По субъективной причастности, не могу не отметить довольно представительный список выпускников Литературного института им. Горького, в котором Игорь Шкляревский, Николай Александров, Петр Кошель, Владислав Артемов, Феликс Чечик; к ним присоседю Михаила Шелехова и Валерия Гришковца (Высшие литературные курсы при Литинституте — ВЛК) и других.

Во втором томе антологии радуют стихи уроженцев (или теперешних жителей) Брестчины Феликса Чечика, Валентины Осиповой, Тимофея Ильевского, Маргариты Назарук, Марины Шадуя, Анастасии Смилиной, Инги Винарской

Как стало известно, в Центральной городской библиотеке им. Пушкина Бреста готовится презентация антологии «Поэзия русского слова» — 21 марта, в Международный день поэзии.