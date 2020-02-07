Марина Влади о Бресте: «Чудный город, мы с Володей не раз проезжали, концерт давали»

07.02.2020 Любовь АЛЕКСАНДРОВА

Этот материал был опубликован несколько лет назад в нашем «Брестском курьере», когда телеоператор Михаил Дудко был еще жив. Он немало лет отработал на Брестской студии телевидения, и в его памяти и архиве хранилось много интересных моментов, снимков о любопытных событиях жизни как Брестчины, так и былой союзной державы. Наш рассказ – о 1986 годе, когда в Москве Михаилу Дудко довелось участвовать в съемках интервью со всемирно известной актрисой Мариной Влади — естественно, о Владимире Высоцком, поэте и барде, чей образ после его ухода из жизни с течением времени вызывал возрастающий интерес и любовь у современников – «большое видится на расстояньи».

Итак, по существовавшей при Советском Союзе системе, региональные телевизионщики время от времени выезжали на штудии в Институт повышения квалификации при Центральном телевидении – ЦТ. В 1986 году в Москве повышал свой профуровень и оператор БСТ Михаил Дудко. До обеда – лекции, а после, как и его товарищи из разных республик СССР, он подрабатывал на съемках на Всесоюзном телевидении. В основном работал с московским асом Геннадием Зубановым, который специализировался на музыкальных передачах, начинал снимать то, что теперь называют клипами. В его группе трудился московский оператор Володя Крестовский, который и предложил молодому брестчанину поучаствовать в съемках интервью с Мариной Влади вторым оператором – на выезде (Крестовский известен по снятым им документальным фильмам о Маяковском, Есенине).

Тогда одновременно к осмыслению творчества и судьбы Владимира Высоцкого обратились такие известные режиссеры, как Эльдар Рязанов (он снимал четырехсерийный фильм-размышление) и Наталья Крымова – у нее было задумано интервью с Мариной Влади. К этому времени былая спутница поэта-барда жила в Париже, несколько лет не бывала в Белокаменной, поссорившись с родней Владимира Высоцкого.

Э.Рязанов и Н.Крымова совместно пригласили актрису в Москву на параллельные съемки, она согласилась и приехала.

Группа Натальи Крымовой приготовилась к съемкам Марины Влади на квартире у друга поэта Всеволода Абдулова по ул.Немировича-Данченко – туда заранее привезли аппаратуру. Михаил Дудко установил камеру, видеоинженер и звукорежиссер наладили свои магнитофоны-микрофоны.

Наконец приехали Наталья Крымова с Мариной Влади. Войдя в квартиру, Марина огляделась и поёжилась: «Тут у нас с Володей была первая брачная ночь…»

Женщины расположились на диване, между ними началась беседа. Закончилась первая кассета (а записали их четыре по 45 минут каждая), сделали перерыв – пошли на кухню пить чай. Вот в этот момент Михаил Дудко и решился на то, что в общем-то не любил делать во время съемок: попросить автограф у Марины Влади и сделать фотоснимок.

Еще в институтском общежитии, когда Михаил признался однокурсникам, что ему предстоит съемка знаменитости, они убедили его: «Возьми фотоаппарат!”. Он так и сделал, а еще приготовил для автографа перепечатку первой книги В.Высоцкого «Нерв». Марина Влади согласилась расписаться на книге и произвести фотосъемку с ее участием. Тут уже все участники встречи, увидев фотоаппарат, стали просить снять их с актрисой: Миша снимал их, они – Михаила с Мариной Влади. Она спросила у молодого оператора, откуда он.

– Из Бреста, — ответил Михаил.

— О, я знаю, какой чудный город, мы с Володей не раз проезжали, концерт давали.

Действительно, об этом случае в свое время рассказала Михаилу его мама, которая работала в брестской системе выпуска за границу – как гражданское лицо. «Твоего Высоцкого (любимого и слушаемого с юности) задержали, он дал концерт в погранотряде».

Закончились съемки в московской квартире. Марина попросила оператора прислать ей снимки. Попрощалась со всеми и поехала в госпиталь к мачехе Владимира Высоцкого. На следующий день ей предстояли съемки у Эльдара Рязанова.

Михаил, как и обещал, отправил фотоснимки в Париж.

Позвонил в Брест жене: «Я Марину Влади снимал!» Она поделилась сообщением с друзьями-кинооператорами, пошел шорох по телестудии. По приезде в Брест позвонил Михаилу Дудко тогда главный режиссер БСТ Павел Бекиш: «Подготовься, в понедельник будем слушать твое выступление».

Михаил подготовился, напечатал кучу фотографий с Мариной Влади, раздавал их, как визитные карточки.

Сейчас одна осталась – висит дома на стене. Позже видел он рязановский фильм – его раз пять показывали по телевидению, хороший получился, с авторским голосом. А у Натальи Крымовой, по его мнению, получился не фильм, а просто интервью с известными людьми – М.Влади, Ю.Никулиным, Г.Каспаровым. Конечно, тоже интересны их высказывания – для истории.