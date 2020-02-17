Сто лет назад схииеромонах Феофил (Нестерук) возрождал жизнь Братской церкви в Бресте

17.02.2020 Николай Александров

Рассказать об этом подвижнике православия побудили меня обнаруженные в Госархиве Брестской области документы – датированное 1923 годом прошение в Брестское староство иеромонаха Феофила (Нестерука) на выдачу ему удостоверения личности (dowodu osobistego), а также приложенный к сему Послужной список просителя (ф. 2, о. 1, д. 539).

Что мы знаем о нем?

Сведений не так много – они изложены на сайте Свято-Николаевской Братской церкви нашего города.

“С окончанием войны и выводом из Бреста в феврале 1919 года немецких войск, начала возрождаться церковная жизнь, а в город стали возвращаться беженцы. Исполняющим обязанности настоятеля Братской Свято-Николаевской церкви был назначен прибывший в это время в Брест-Литовск иеросхимонах Феофил (Нестерук), бывший до войны насельником скита Яблочинского Свято-Онуфриевского монастыря на Белом Озере. Возрождая церковную жизнь, он исполнял свои обязанности с усердием и оставил после себя хорошую память. Согласно краткой характеристике, данной Брестским благочинным протоиереем Стефаном Жуковским в начале 1921 года: «Схи-Иеромонах Феофил – поведения отлично-хорошего к богослужению очень усерден. Своею благочестивою настроенностью, трудолюбием приносит только пользу церковно-приходскому делу». Трудами иеросхимонаха и было положено начало возрождению церковно-приходской жизни. После него с 22 июня 1921 года исполняющим обязанности настоятеля был назначен протоиерей Леонид Романский”.

С 1922 года о. Л.Романского, уехавшего в советскую Россию, сменил о. Константин Зноско, о котором известно гораздо более всех иных настоятелей этой церкви. Теперь появилась возможность пролить свет и на путь служения схииеромонаха Феофила (Нестерука).

В ангельском образе

Считаю должным пояснить, что означает этот церковный чин – схииеромонах (или иеросхимонах). Согласно церковным толкованиям, это монах, принявший великую схиму, иначе – великий ангельский образ. При постриге в великую схиму монах дает обет отречения от мира и всего мирского. Схимонах-священник (схииеромонах или иеросхимонах) сохраняет право священнодействовать.

Вообще-то мне весьма редко приходилось в своих поисках встречать, чтобы схииеромонах возглавлял церковный приход, что требует не только жаркого молитвенного труда, но и неусыпного административного бдения. Видимо, лишь в “минуты роковые” призываются схимники на такие поприща. Такое время для Феофила (Нестерука) настало в феврале 1919 года, когда Брест-Литовск покинули австро-германские оккупационные войска. В город уже возвращались из разных земель беженцы – на пепелища. Слава Богу, Свято-Николаевская церковь не была повреждена ни пожарами, ни варварским разорением; в период оккупации в ней велись лютеранские службы. Здесь и приступил схииеромонах Феофил к самому, мне думается, значимому своему служению…

Брест-Литовск. Братская церковь. 1915 год. Немецкая фотография

Линия Промысла

А теперь хотя бы пунктирно обрисуем предшествующую этому линию его судьбы, основываясь на найденном нами послужном списке, датированном 1918 годом. В том году схимнику Феофилу – в прежней жизни Федору Нестеруку, уроженцу Волынской губернии, из крестьян – было 68 лет. При подсчете можно сделать вывод, что год его рождения – 1850-й. Пострижен в монашество он был в Крестовой (домовой) церкви Холмского архиерейского дома 26 октября 1890, рукоположен в иеродиакона 4 ноября.

Главой Холмско-Варшавской епархии был тогда преосвященный Леонтий Лебединский (1822-1893), выдающийся деятель православия, закончивший жизнь в сане Московского митрополита. Под его пастырским приглядом начиналась монашеская судьба Феофила, затем перемещенного в Варшавский архиерейский дом 31 января 1892 и назначенного ризничим Крестовой (домовой) церкви 23 февраля 1893.

Далее лаконичные строки Послужного списка Феофила (Нестерука) сообщают следующее. Принят в число братства Александро-Невской Лавры в Санкт-Петербурге 14 июня 1894. Был рукоположен в иеромонаха 29 июня 1903 года.

Яблочинский этап

Здесь, в древнем Свято-Онуфриевском Яблочинском монастыре на прибрежье струистого Буга, иеромонах Феофил был принят в число братства 3 августа 1907 года и в тот же день назначен членом Строительного Комитета по постройке храма в скиту на Белом озере, входившем в монастырские владения. В том году настоятелем Яблочинской обители был назначен 27-летний архимандрит Серафим (Остроумов), пастырь молодой и весьма деятельный, возглавлявший ее вплоть до Первой мировой войны (он мученически погиб в 1937 году в сане архиепископа Смоленского и Дорогобужского, прославлен в лике святых Русской православной церкви в 2001 году). А это семилетие начала века было самым благодатным для Яблочинского монастыря по его обустройству, образовательной и миссионерской деятельности. Одним из славных дел стало возведение Белоозерского скита с церковью, чем активно занимался иеромонах Феофил. Как сообщает его Послужной список, 21 марта 1909 г. ему преподано архиерейское благословение с выдачею грамоты за самоотверженные труды по устройству скита, в тот же день он назначен заведовать им, 4 октября награжден набедренником. Освобожден от заведования скита 29 июля 1913.

Это тот самый мыс, где располагался Белоозерский скит. Автор фото, сделанного с дрона, Васька-Пилот. Напротив мыса — территория с пляжем Шале Гринвуд.

Паломничество гимназисток

Живое свидетельство о данном ските я нашел в публикации “Экскурсия-паломничество учениц Брестской женской гимназии в Яблочинский монастырь Седлецкой губернии 12 сентября 1910 года” (журнал “Народное образование в Виленском учебном округе” № 3 за 1910 г.) Приведу фрагмент из нее:

“…Мысль об этом паломничестве принадлежала о. законоучителю гимназии, священнику Сергию Товарову. Педагогический совет гимназии, живо откликнувшись на нее, поручил о.Сергию войти в предварительные личные сношения с начальством Яблочинского монастыря относительно времени поездки паломников и устроства обстановки самого паломничества. О. Настоятель монастыря Архимандрит Серафим с полною готовностью и с широким радушием предложил, со своей стороны, всякое содействие по устройству этого паломничества. Оказалось, что 12 сентября предположено было во вновь устроенном в монастырском лесу иноческом скиту (на “Святом” озере) храмовое празднование в честь Св. Германа и Савватия Валаамских и в этот скит должен был состояться крестный ход из монастыря на расстоянии 6 верст, почему этот день был наиболее удобным для паломничества учащихся.

Архимандрит Серафим (Остроумов)

Местное железнодорожное начальство, особенно начальник узла С.М.Францов и начальник депо В.Л.Исаев, с готовностью и без затруднений предоставили в распоряжение гимназии четыре вагона с полным удобством.

Изъявили отправиться на богомолье 105 учениц православного исповедания и 6 человек их родителей и родственников в сопровождении начальника гимназии, законоучителя священника о. Товарова, одного преподавателя и преподавательницы, женщины-врача, 7 классных дам гимназии, с 7 человеками прислуги, всего 126 человек.

Фото брестских гимназисток, 1913 год. В центре с ними предположительно начальник женской гимназии Павел Дмитриевич Мелиоранский

Утром в 8 часов 12 сентября пассажирские вагоны, предназначенные для экскурсии, были прицеплены к товарному поезду, идущему на Холм. Взяты были с собою из гимназии самовар, чайная посуда, чай и сахар; почти все ученицы запаслись бутербродами на дорогу. Оживление усевшихся в вагон учениц было полное. Гимназия впервые устраивала экскурсию и притом паломничество, богомолье…”

На Святом-Светлом-Белом озере…

“Через час с небольшим поезд остановился на полустанке Дубица и путешественникам представилась идущая из монастыря торжественная процессия крестного хода по направлению к скиту, сопровождаемая массой народа, среди которого, между прочим, были член Государственной Думы граф В.А.Бобринский II-й и начальник штаба корпуса генерал-майор Пестич с семейством.

Понтонный мост через Буг, по которому двигался крестный ход в Белоозерский скит

Выйдя из вагонов, учащиеся и сопровождавшие их немедленно присоединились к крестному ходу в скит. На расстоянии почти 6 верст пришлось идти сплошным лесом. Погода вначале благоприятствовала. Было сухо, но не особенно тепло… Между тем к концу долгого пути начал накрапывать дождь, но путь скоро был кончен, и начало проглядывать солнце.

Глазам паломников представилась лесная обширная поляна на берегу довольно большого, с 1\2 версты озера. На ней посредине, почти у самого берега, возвышается прекрасной архитектуры совсем еще новый деревянный храм, направо – у опушки леса – кельи иноков, налево – только еще разведенный плодовый сад и огород. Тысячи две сопровождавших крестный ход народу наполнили ограду скита.

Остановившись на церковной паперти, о.Александр обратился к присутствовавшим с речью, в которой рассказал историю этого места и нарождающегося на нем скита. Местность на “Светлом” или “Святом” озере давно пользовалась особым вниманием среди местного населения и окружена была даже легендами. Вода озера, замечательно светлая, чистая, признавалась в народе святою, отсюда и название озера…”

Далее описывается посещение юными паломницами Яблочинского монастыря, но это уже другая история.

Путь духовника

Итак, как мы уже сказали выше, летом 1913 г. Феофил оставил заведование Белоозерским скитом, в котором налаженная монашеская жизнь текла своим чередом тихо-мирно. Он был перемещен в Богоявленский Старо-Голутвин монастырь, расположенный в одном из красивейших уголков Коломны в месте слияния рек Москвы и Оки. Сия древняя обитель, по преданию, возникла при участии Сергия Радонежского. Аккурат в мае 1913 ее настоятелем был назначен архимандрит Алексий (Кузнецов), который в 1909 был насельником Яблочинского монастыря. Полагаю, по его настоятельному желанию и перевели к нему нашего Феофила, который затем в самый канун войны 25 марта 1914 г. был пострижен в схиму и определен братским духовником. А ведь это весьма высокая должность и миссия. Духовником монастыря принято называть особого священнослужителя, в обязанности которого входит духовное руководство братией на пути к спасению.

“Сквозь годы войн и нищеты…”

Когда грянула Первая мировая, схииеромонах Феофил был командирован 2 июня 1915 в Ярославль в штаб 63-й бригады государственного ополчения, затем назначен в 433-й полевой подвижной госпиталь. 9 октября 1917 его перевели в 104 дивизию во 2-й дивизионный лазарет. Через несколько дней, 15 октября, Феофил был награжден орденом Св.Анны 3-й ст. Думаю, было за что. Эта 104-я дивизия вела ожесточенные бои с австрийцами в наших краях, на Полесье. И Феофил здесь воевал не оружием, а молитвою и духовным окормлением воинов, заботой о раненых.

Далее Послужной список схииеромонаха, датированный 1918 годом, ничего не смог нам поведать. Мы лишь знаем, что в 1919 он был направлен Яблочинским монастырем для возрождения жизни Братской православной общины в Брест-Литовске, с чего мы и начали наш рассказ. В тех же документах Госархива указывается, что на 1923 год местом его проживания была д. Черняны Великоритской гмины. Надеемся, отыщутся и дальнейшие следы этого подвижника, и место его упокоения.

P.S. Белоозерский скит прекратил свое существование в начале 20-х гг. прошлого века. Церковь опустевшей монашеской обители по бревнышку была перенесена в д. Омеленец под Каменцем, где и ныне собирает прихожан. А для нас она остается как памятник схииеромонаху Феофилу.

Свято-Кресто-Воздвиженская церковь д. Омеленец Каменецкого района. Можете сравнить ее со снимком (выше) скита на Белом озере

Благодарю Государственный архив Брестской области за благожелательное содействие в подготовке данного материала.