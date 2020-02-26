Мария Кебадзе, теща Бубы Кикабидзе, родом из Брест-Литовска

Брест в не столь давние годы слышал замечательный душевный голос Вахтанга Кикабидзе, но мы и не знали, что с нашим городом его связывает еще и семейное родство.

Дело в том, что его теща Заслуженная артистка Грузии Мария Спиридоновна Кебадзе родилась 25 января 1912 года в г. Брест-Литовске, в семье княжны Варвары Абашидзе и полковника царской армии Спиридона Кебадзе, который здесь служил в Пятигорском полку. Далее семья жила в Петрограде, а после мировой войны и гражданской смуты выехала в Грузию.

Мария Кебадзе

После окончания хореографической студии в 1934-1937 гг. Мария Кебадзе работала в балетной труппе Тбилисского театра оперы и балета. В 1939 году окончила театральную студию при Тбилисском русском драматическом театре имени А.С. Грибоедова.

Пятьдесят пять лет она прослужила на грибоедовской сцене. Сыграла здесь свыше 100 ролей.

«Марии Спиридоновне Кебадзе, которую чаще называли Мусей, досталась судьба актрисы на эпизодические роли. Она сыграла много интересных, ярких, но небольших ролей. Но мечтала всегда о большем. Мне довелось встретиться с ней в спектакле по пьесе Людмилы Разумовской «Сестры». Мусю назначили на роль бабушки, которую играла в очередь с ней Валентина Ивановна Семина, причем делала это замечательно. По-своему, но не менее интересно работала Мария Спиридоновна. Она очень органично вошла в спектакль. Возникла такая трогательная, чуткая старушка. В ее игре звучала пронзительная человеческая нота», — вспоминает на страницах газеты «Свободная Грузия» актер Валерий Харютченко («Актеров такой закалки сегодня практически не осталось!». «Свободная Грузия», 2005).

В последний раз Мария Кебадзе вышла на сцену буквально за десять дней до смерти, которая настигла актрису 1 января 1996 года. Ей было 84 года.

А с дочерью Марии Кебадзе — Ириной, в ту пору балериной, Вахтанг познакомился на гастролях в 1964 году, когда еще пел в составе знаменитой «Орэры». Тогда и создал семью и до сих пор счастлив в семейном дуэте в окружении многочисленного потомственного хора.

Вахтанг и Ирина