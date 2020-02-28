Брестский Курьер

Пятый том «Берестейских книгосборов» вышел в свет – по итогам одноименной IV Международной конференции 2019 года в тысячелетнем БрестеКультура

Пятый том «Берестейских книгосборов» вышел в свет – по итогам одноименной IV Международной конференции 2019 года в тысячелетнем Бресте

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28.02.2020 Любовь АЛЕКСАНДРОВА

Презентация нового тома  издания «Берестейские книгосборы» прошла 27 февраля в областной библиотеке им. М. Горького. Именно эта библиотека стала инициатором и двигателем научного проекта, который в прошлом году отметил свое десятилетие. А если персонифицировать, то первым называют имя Аллы Мяснянкиной, сначала заместителя директора облбиблиотеки, потом заведующую отделом редкой книги. В прошлом году после научно-практической конференции «Берестейские книгосборы: проблемы и перспективы исследования», готовя к изданию сборник по ее итогам, Алла Михайловна скоропостижно ушла в мир иной…

Памяти просветительницы и посвятили вышедший том «Берестейских книгосборов», о ней добрые слова говорили почитай все выступившие участники нынешней конференции. В сборнике напечатана и ее статья «10 лет проекту «Берестейские книгосборы», в которой она, уходя, поблагодарила всех причастных…

Так же дружно, как команда единомышленников во главе с прежним директором облбиблиотеки Тамарой Данилюк, продолжают проект пришедшие им на смену коллеги во главе с Еленой Стрижевич. А среди единомышленников – преподаватели исторического факультета БрГУ им. А.С.Пушкина, брестские историки, краеведы, музейщики, архивисты, Национальная библиотека, республиканские архивы и музеи. В друзьях и партнерах международного проекта – представители польской, украинской, литовской, российской науки, культуры, дипломатии. О том, насколько вырос имидж брестского проекта, более всего говорит состав участников прошлогодней научно-практической конференции, ее обширная содержательная программа. Она отразилась в материалах пятого сборника «Берестейских книгосборов», о котором шла речь на очередном форуме в областной библиотеке.

На нем присутствовали Генеральный консул Украины в Бресте Анатолий Диденко, представитель Генерального консульства РП в Бресте Ольга Касперчик.

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Вел конференцию Александр Вабищевич – доктор исторических наук, профессор Брестского университета им. А. С. Пушкина, он же и редактор пятого тома «Берестейских книгосборов». А это, как оценили многие специалисты, – особо напряженная, трудная работа поверх профессиональных обязанностей да еще при юбилейной насыщенности прошлого года. Пожалуй, Александр Вабищевич высказал резюме проекта: «Берасцейскiя кнiгазборы аднавiлi мiжнацыянальны дыялог навукоўцау розных краiн».

К сожалению, я пока не добралась до нового издания и только отмечала для себя интересные моменты его материалов, о которых говорили ведущий Александр Вабищевич и другие выступающие: Анатолий Гладыщук, Олег Медведевский, Татьяна Неклюдова, Ирина Лавровская, Александр Жарков, Александр Ильин (Пинск), Василий Тумилович (Лунинец), Александр Свирид, Анна Карапузова, научные сотрудники усадьбы Немцевичей (Скоки), Валерий Мороз.

Остановлюсь на выступлении гостя из Минска Геннадия Мазура – именитого художника, автора обложки нового тома «Берестейских книгосборов». Он сказал о книге как о живом организме, который после выхода живет своей жизнью. И хорошая обложка получается только в том случае, когда она зиждется на достойной подоснове; таковая была у вышедшего брестского исторического сборника.

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Директор областной библиотеки Елена Стрижевич подарила новый том его авторам, а также друзьям и партнерам проекта. И пообещала достойно продолжить «Берестейские книгосборы».

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На завершение прозвучало напоминание, что 2020 год – это 80-летие областной библиотеки им. М Горького, и читателей ждет много интересного в связи с юбилеем.

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Фото с сайта Брестской областной библиотеки имени Горького

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