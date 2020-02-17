Брестский “Контекст» поэзии в областной библиотеке

17.02.2020 Любовь АЛЕКСАНДРОВА

16 февраля я впервые заглянула на заседание клуба любителей поэтического слова «Контекст» областной библиотеки им. М. Горького с предложенной темой «Зарифмованная жизнь». И так совпало, что там отмечали ровно год своей деятельности. Это была теплая встреча брестчан за чаем с тортиком, а главное – со стихами поэтов, любимых и разных.

Значение слова узнается в контексте. И именно слово «поэзия» создало свой колорит в общении брестчан разных возрастов и профессий. Понятно, что разный опыт жизни, разные характеры определили у каждого читателя свой выбор поэтов, любимых стихов, которые они читали по кругу, с комментариями и обменом мнений. Но тем дороже то, что они делятся своими поэтическими пристрастиями, через стихи доносят друг для друга свои ценности и расширяют внутренние горизонты сотоварищей, наконец, открываются сами.

А как процитировала из Евгения Евтушенко руководитель «Контекста» Наталья Ревенко, главный библиотекарь, «Людей неинтересных в мире нет, \ Их судьбы, как истории планет».

Началась встреча с активного чтения авторских стихов: так Анатолий Носик в рифму (К чаю я вам зачитаю) предварил чтение своей «Песни счастья».

А известный журналист и литератор Иван Орлов рассказал, как возненавидел стихи Пушкина в первом классе, но затем сам пришел к стихотворчеству и литературной деятельности. И прочитал пародию на пушкинский «Зимний вечер» – знай наших!

В заседании клуба приняла участие его вдохновитель Лариса Веремчук, заместитель директора облбиблиотеки, и она говорила в какой-то мере об итогах годовой работы «Контекста», который с течением времени не оскудевает, а пополняется новыми смыслами.

В клуб приходят новые участники и гости. Так, и на итоговом заседании побывали две туркменские девушки – студентки БрГУ им. А. С. Пушкина. Они читали стихи Чары Аширова, своего классика, на туркменском и в переводе, и это была иная музыка слова.

Как разнообразны поэтические интересы участников клуба, говорит список авторов, чьи стихи они читали на встрече: Семен Гудзенко, Анна Ахматова, Николай Заболоцкий, Арсений Тарковский, Евгений Евтушенко, Алина Винтуховская, Евгений Рейн, Иосиф Бродский, баллады Беранже. На завершение свои стихи читал поэт Владимир Глазов. Прозвучали и сочинения на белорусском языке от Носика. А кодой встречи стали стихи по-белорусски «Продкам» молодого поэта Алексея Ярошика.

Ждем очередного заседания «Контекста» — и пожелаем ему новых участников, любителей поэзии.