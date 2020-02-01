Над крепостью память взыграла трубами… Марш мужества в Брестской крепости в честь героев-современников

01.02.2020 Любовь Александрова

В последний день января в Бресте повалил мокрый снег, который сменился дождем. Особенно чувствовалась непогодь в крепости, где разгулялся ветер. Это погодное испытание не остановило Марша мужества, в котором приняли участие четыре брестских оркестра и кадетский хор и девичья группа сш №35. Акция памяти привела на Площадь церемониалов тех брестчан, кто хотел отдать дань памяти мужественным соотечественникам, погибшим с честью.

Входя в крепостную «Звезду», каждый слышит песню «Священная война», она проникает в сердце. Песню эту – гимн народного гнева – написал композитор Александр Александров в 1941 году, и впервые она прозвучала в исполнении ансамбля, которым он, профессор московской консерватории, композитор, руководил в Москве, при отъезде на фронт 26 июня того же первого года Великой Отечественной.

И вот уже десятки лет эта песня будит память, тем более на святой земле Брестской крепости, где «первый шаг свой сделала война».

В год 75-летия Великой Победы 31 января тут, в крепости, стартовал Марш мужества, посвященный погибшему военному дирижеру, генерал-лейтенанту, народному артисту России Валерию Халилову – руководителю Ансамбля песни и пляски Российской армии им. А. Александрова. Самолет с ним и большей частью его ансамбля, летевшими на выступление перед защитниками Сирии, погиб в катастрофе над морем 25 декабря 2016 года. Напомню, что на борту была и погибла с ними доктор Лиза.

31 января – это день рождения Валерия Халилова, который много лет бессменно возглавлял Военно-оркестровую службу ВС России (до назначения руководителем ансамбля им. А. Александрова в 2016 году), был главным военным дирижером России, организатором славных международных фестивалей. Он и музыку писал, был членом Союза композиторов. По сути, продолжатель династии военных дирижеров, Валерий Халилов закончил Московскую консерваторию им. П. Чайковского – кузницу кадров военных дирижеров.

В ней учился и Валерий Коваль, известный на Брестчине дирижер. Именно он инициировал в Бресте Марш мужества – этим брестские оркестры присоединились к Международному фестивалю памяти Валерия Халилова, который 30-31 января проходит в 15 городах России. Теперь вот и в Бресте.

На крепостной Площади церемониалов от скульптуры «Жажда» до монумента «Мужество» растянулись цепью юные кадеты в форме и белых перчатках, и ветер с дождем им были нипочем: дети участвовали в чем-то важном, памятном. А затем по площади к мемориалу прошли парадом с маршами друг за другом брестские оркестры.

Дирижер Сергей Охапкин, старший лейтенант – ученик Валерия Халилова, вел оркестр Брестской военной комендатуры. Оркестр в/ч 5526 МВД шел под управлением капитана Бортновского. Образцово-показательный оркестр Брестского пограничной группы шествовал с подполковником Юрием Авсиевичем. Брестский городской духовой оркестр прошел с музыкой к ступеням мемориала, где управление сводным оркестром взял на себя дирижер Валерий Коваль, полковник в отставке – однокурсник Валерия Халилова.

И первым прозвучал марш «Служу Отечеству!», авторство которого принадлежит Валерию Халилову. Вместе с оркестром пел хор кадетов (руководитель Лия Крац). Это действительно звучало вдохновляюще, и жаль, не дошли до «Мужества» взрослые брестчане, старшеклассники, может быть, солдаты срочной службы, у которых бы эта акция в крепости что-то зацепила в душе…

Музыкальные композиции оркестров перемежались речами, стихами-реквиемом от ведущего, показательным выступлением под оркестровую музыку боевых 11-классниц сш №35 с бантами и винтовками.

На завершение акции от сводного оркестра под управлением Валерия Коваля прозвучал «День Победы», где солистам подпевали все зрители Марша мужества. И под щемящие звуки «Прощания славянки» первыми – кадеты, а потом оркестры сошли со ступеней Мемориала.

Как было обещано организаторами брестского оркестрового фестиваля, он продолжится в рамках празднования 75-летия Великой Победы, а также станет традиционным Марш мужества в Бресте.

Фото автора и Натальи Алейниковой