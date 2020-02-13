Освящение храма святого апостола Фомы в Бресте

12 февраля 2020 года, в день памяти вселенских великих учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста, архиепископ Брестский и Кобринский Иоанн совершил чин великого освящения храма святого апостола Фомы в г. Бресте и Божественную литургию в новоосвященном храме.



Его Высокопреосвященству сослужили: протоиерей Петр Романович, благочинный церквей Брестского городского округа, настоятель храма святителя Николая Чудотворца в г. Бресте; протоиерей Виталий Хоновец, настоятель гарнизонного храма святителя Николая Чудотворца в Брестской крепости, председатель епархиального отдела по взаимодействию с вооруженными силами Республики Беларусь; протоиерей Димитрий Лукашевич, настоятель храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» в г. Бресте; иерей Александр Сыцевич, настоятель храма святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских, чудотворце в г. Пинске Брестской области (Пинская епархия); иерей Алексий Кудласевич, настоятель храма святого апостола Фомы в г. Бресте.

В храме присутствовали руководители воинских частей и воинских формирований МВД Брестской области, военнослужащие МВД Республики Беларусь, благотворители и строители храма.

На малом входе, указом Его Высокопреосвященства, Высокопреосвященнейшего Иоанна, архиепископа Брестского и Кобринского, настоятель храма святого апостола Фомы в г. Бресте иерей Алексий Кудласевич, в связи с окончанием строительства храма, был удостоен права ношения золотого наперсного креста.

По окончании богослужения архиепископ Брестский и Кобринский Иоанн обратился к верующим с архипастырским словом.

Затем Его Высокопреосвященство вручил церковные награды потрудившимся в деле строительства храма святого апостола Фомы в г. Бресте. В частности, наград были удостоены:

полковник Юрий Геннадьевич Назаренко, заместитель Министра внутренних дел Республики Беларусь, командующий внутренними войсками Республики Беларусь — архиерейской грамоты;

полковник Вячеслав Иванович Люшкевич, командир в/ч 7404 — архиерейской грамоты;

полковник Сергей Васильевич Омельчук, командир в/ч 3310 — архиерейской грамоты.

Также архиерейскими грамотами и благодарностями были награждены руководители государственных предприятий г. Бреста, оказавших помощь при строительстве храма и благоустройстве храмовой территории.