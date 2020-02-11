А.Г.Редько, управляющий монетным двором…

Государственный архив Брестской области отметил свое 80-летие. С чем я его и поздравляю.

В последние времена провожу немало времени в читальном зале нашего главного хранилища исторической памяти, постоянно пополняя новыми именами и сведениями свою историко-биографическую энциклопедию «Фамильное древо Бреста». И получаю от этого ни с чем не сравнимую радость. Некоторые находки выставляю на свой ФБ и на сайт «Брестский курьер». А вот что обнаружил сегодня.

В очередной неторопливо листаемой папке документов за 1922 год обратил внимание на следующую персону:

РЕДЬКО Александр Григорьевич, родился 15 мая 1850 г. в Каменце-Литовском, в 1922 г. жил в имении Олешковичи Ратайчицкой гмины Брестского повета (фонд 2, опись 1, дело 540).

Признаться, зафиксировал для себя это, полагая, что спрошу у сестер Маши и Ани Редько, милых брестских художниц, не их ли родственника я нашел. Уже дома провел сверку по гуглу, обнаружил ряд персон с полным совпадением по ФИО, но одна из них совпала и по году рождения:

РЕДЬКО Александр Григорьевич (род. в 1850 г.), горный инженер, действительный статский советник с 1906. По окончании курса Горного института в С.-Петербурге, в 1881 г. определен на С.-Петербургский Монетный двор. Управляющий монетными переделами (отделениями) с 23.3.1901 г. по 1905 г.

2.12.1905 г. назначен управляющим Монетным двором. После крупной аварии на Монетном дворе вынужден был подать в отставку (с 7.7.1912 г.). Период управления Монетным двором А.Г.Редько характеризуется значительными изменениями социально-экономического и бытового положения рабочих и служащих, началом новой реконструкции предприятия. Автор издания «Материалы для истории С.-Петербургского Монетного двора (1905–1912)» (СПб., 1914). По сведениям на 1914 г. — гласный городской Думы и С.-Петербургского губернского земского собрания; проживал в С.-Петербурге по адресу: Б.Дворянская улица, 19.

Не берусь решительно утверждать, что это тот самый А.Г.Редько, найденный мною в Госархиве. Но все говорит за то, что основания для сближения есть. Будем дальше искать, как говорил Семен Семеныч Горбунков.