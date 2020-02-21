Живые истоки родной речи Брестчины услышали на этноконцерте «Рух зямлi»

21.02.2020 Любовь АЛЕКСАНДРОВА. Фото BrestNote

В рамках Дня родного языка 20 февраля в Брестском ООКЦ прошел праздник «Живые истоки» — по разным направлениям, связанным со словом: литературном, театральном, песенном. Заключительным аккордом праздника стал этноконцерт из цикла «Рух зямлi», темой которого выбрали «Гаворкi» — диалекты Брестчины. А посвятили этноконцерт недавно покинувшему этот свет нашему земляку Федору Климчуку, этнологу и филологу, фольклористу и языковеду, лауреату Госпремии РБ.

Последним значительным трудом ученого (а на его счету более 200 лингвистических, этнологических и других работ) стал перевод Евангелия на местный диалект нашего края (он в основе своей украинский с различными орфоэпическими особенностями в каждой отдельно взятой деревне).

Сам Федор Климчук родился в д. Симановичи Дрогичинского района, 27 февраля ему было бы 85…

На праздник в Брест приехали аутентичные носители языка и культуры – яркие этногруппы и рассказчики из Столинского, Ганцевичского, Дрогичинского, Ивановского и Кобринского районов.

В течение 11 лет, что существует проект «Рух зямлi», его организатор Лариса Быцко, заведующая отделом традиционной культуры ООКЦ, не раз приглашала на различные встречи и концерты известные этноколлективы — сестер Лукьянович из д. Лесники Дрогичинского района, из д.Раздяловичи Ганцевичского района, из Столинского района – Олимпиаду Леоновец (д. Городная), народного мастера Ивана Супрунчика (д.Теребличи), Ирину Ляшкевич (д. Мачуль).

Фольклорный ансамбль сестер Лукьянович из Дрогичинского района пел местные песни с поддержкой молодых племянниц – и микрофона не надо было. Замечательно звучал дуэт Евдокии Зинович и Федора Булыги из Кобринского района.

Тараканьська гаворка доносила древнюю музыку Столинского края – из уст Ирины Ляшкевич, Олимпиады Леоновец, Ивана Супрунчыка. Народный мастер из Теребличей рассказывал о родах своей деревни, которые в виде деревянных рубленых скульптур стояли за его спиной.

Ганцевичский фольклорный ансамбль не только пел обрядовые песни, но еще и разыгрывал их в пластических сценках. И все выступления народных артистов, одетых в старинные строи, несли такую энергию и красоту, что и зрители, у многих их которых свое местное речевое и песенное наследство, пополнялись ими и горячо благодарили гостей и организаторов праздника, посвященного родному языку.