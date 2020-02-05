В Госархиве Брестской области найдены уникальные документы родственников В.Высоцкого

05.02.2020 Николай АЛЕКСАНДРОВ

Спешу поделиться своей находкой, сделанной буквально на днях в Государственном архиве Брестской области (ф.2, о.1, д.534).

Как известно, в период конца XIX – начала XX вв. в Брест-Литовске проживало обширное семейство Высоцких. У главы клана Шлиома (Соломона) здесь вырастали дети: сыновья Леон (Лейбиш), Вольф (в последующем Владимир, дед ВВ), Исаак (Ицхок) и дочь Малка (Мария). Еще до оккупации Бреста семейство поразъехалось – кто в Киев, кто в Екатеринослав. В нашем крае осталась только Малка Высоцкая (1891 – 1942), в замужестве Дуксина.

Как обозначено в найденных мною документах, 20 июня 1915 г. у нее в Брест-Литовске родился сын Абрам. Это за считанные недели до оккупации города австро-германскими войсками. Полагаю, что она еще ранее обосновалась в близкой к Бресту Жабинке, откуда был родом ее муж Ицек, дорожный служащий (в польском варианте — drogista). А в Брест приезжала всего лишь для акушерской помощи. Думаю, и весь период оккупации семья Дуксиных пережила в Жабинке.

Когда по Рижскому договору эти земли вошли в состав Польского государства, Малке и Ицеку понадобилось получить новые – польские документы – легитимации, своего рода удостоверения вида на жительство. Затем они менялись на новые формы документов, а старые сдавались в Брестское староство и подшивались в дела. Эти сохранившиеся легитимации и сопутствующие им документы и предлагаю вам порассматривать. Начнем с прошения Ицека Дуксина в Брестское староство, датированного 1923 годом.

И вглядимся в легитимацию Малки Дуксиной (Высоцкой).

Рост средний, глаза голубые, блондинка, нос нормальный, лицо овальное. Владение языками: польский, русский, жаргон (полагаю, так именовался идиш у поляков). Вглядимся в лицо Малки при увеличении…

А вот легитимация Ицека Дуксина, сына Мовши.

Завершим документом, который, я думаю, сами сможете без труда перевести. Кстати, там указывается брестский адрес Ицека Дуксина: ул. Листовского (нынешняя Буденного), дом 87. Вероятно, временный адрес, потому что постоянным местом его проживания в документах указывается Жабинка. Да и вся последующая история семьи Дуксиных, завершившаяся трагедией Холокоста, связана с этим небольшим городом.

Меня в этой уникальной находке поразила удивительная схожесть Малки Дуксиной (Высоцкой) и ее внучатого племянника Владимира Высоцкого. Можете сами сравнить по вот этим фотографиям:

Малка, Ицек и их дети, кроме дочери Шуламит, были в 1942 году расстреляны вместе с другими евреями в Жабинковском гетто. Шуламит (Суламифь, Шуля, Сонечка) уцелела потому, что буквально за считанные дни до войны уехала в Минск на учебу, затем отправилась в Саратов, а в 1944-м встретилась с дядюшкой Владимиром Семеновичем Высоцким-старшим, который далее много ей помогал. В последующем она жила и работала в Харькове, а жизнь завершила в Израиле. Замечательный собиратель родословной Владимира Высоцкого Лион Надель встречался и беседовал с нею. Его материалы о Шуламит можете без труда найти в интернете. Кстати, в брестском музее Владимира Высоцкого в гостинице «Буг», размещена обширная роспись родословной ВВ, подаренная музею Лионом Наделем.