К Международному Дню Театра — вспомним брестских артистов былых времен

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Магазины
По старым ценам стартует продажа живых ёлок в Бресте - от 70 до 200 тысяч рублей
Сразу 2 магазина дьюти фри открылись в помещении Брестского ж/д вокзала
Льняное масло – забытое золото
Предновогодняя ярмарка стартует в Бресте 3 декабря
Кафе и Бары
«Овсянка», сэр!
Кафе «5 колец» в Бресте: «стараемся радовать и удивлять…»
Вкусно, как у бабушки! Приглашает брестское кафе "Веста"
Приятного аппетита всем желает брестское кафе «Академия»!
Транспорт
На шаг, опережая случай
Заработать любой ценой
В Барановичах арестовали 7, а в Бресте 1 машину за нелегальную перевозку пассажиров через сервис заказа такси «Максим»
Разговор с «Брестгортрансом»
Политика
Больше двадцати Снегурочек. Брестчанин Борис Бухтеев 60 лет играет Деда Мороза
Сын уроженки Бреста определял современный облик Варшавы
УРОЖЕНЕЦ БРЕСТА БЫЛ «КРЕСТНЫМ ОТЦОМ» ДОНАЛЬДА ТУСКА
Игорь Масловский о Дне Воли: власть выбрала для себя другие ориентиры.
Общество
Бюро дежурного репортёра
КУПЛЯЙЦЕ БЕЛАРУСКАЕ! ЧТО И ЗАЧЕМ?..
История одного конфликта. Кто виноват?
Как чиновники людям отвечают
Как транспортируются "отходы" из Бреста в Белоозерск
Туризм и отдых
Продается яхта, которая обошла пол-Европы
По Стыру на катамаране «Надежда»
Крымские пограничники спасли пятерых белорусов с терпящей бедствие яхты из Бреста
На берегу озера Меднянского детям не нужны интернет и мобилы
Здоровье
Аптечное дело в Бресте живет и развивается на протяжении 500 лет
Как уберечься от «инфекций любви»
Эпидемия кори в Брест-Литовске
Вспышка кори в Украине
Образование
Юные чтецы прошли «Экватор»
Учителя Русской гимназии в Бресте-над-Бугом
«Славны были наши деды» -- кадеты Бреста изучают историю и продолжают лучшие традиции
В Бресте начинают работу бесплатные курсы украинского языка
ЖКХ
Нужны ли нам субботники?
Закон и молчание, или снова о хаус-мастерах
ХАУС-МАСТЕРА. АФЕРА
Двор, цветочница, шлагбаум…
Экология
Старый зеленый друг лучше новых двух
Плакали березы и те неравнодушные брестчане, кто видел, как их рубили
В Бресте у Мухавца засохли красавицы липы и граб-краснокнижник. Сами по себе или с чьей-то помощью?
(ВИДЕО) Cвое аккумуляторное восхождение В.Лемешевский начал в Волковыске - Гродненская область
Персоны
Культура
Концерты
Живые истоки родной речи Брестчины услышали на этноконцерте «Рух зямлi»
Керосин в Coyote отметил свое 60-летие концертом
«Мiлавiца» приближает Рождество. Концерт на Миколу-зимнего в Брестском музколледже
Русская песня от «Воронежских девчат» покорила Брест – культурную столицу СНГ-2019
Выставки и Презентации
Наталья Черноголова – луч света в «Калiдоры» Бреста
Итоговый показ проекта «12 артефактов» прошел в Брестском областном краеведческом музее
Время собирать вернисажи. Художник Сергей Костюк открыл выставку «Человек и время» в Бресте
«Траектория движения» – пересечение трех художниц на выставке в Бресте
Театр и Кино
К Международному Дню Театра - вспомним брестских артистов былых времен
Под Новый 2019 год БАТД добавил волшебства на сцене
Путь в Куропаты по «Желтому песочку» кинематографа
Балуев побаловал публику вкусной комедией и отличной игрой
Афиша
Когда был счастлив Обломов? О премьерном спектакле БАДТ
Самый яркий фестиваль весны пройдет в Бресте 22 апреля
Paweł Kaczmarczyk AUDIOFEELING TRIO выступят в Бресте 21 ноября
Увага! Усім "Без матора" па Берасцю
Экономика
Бизнес и финансы
velcom | A1 запустит бесконтактные платежи через приложение v-banking
Мартинович: «Когда я перечитываю прекрасные нормы декрета «О цифровой экономике», я вспоминаю феномен НЭПа»
«Привлекательнее, чем в США». Топ-менеджер – о подписанном декрете
Страховка «от посадки». Предложат ли бизнесу откупиться от уголовной ответственности?
Промышленность
Поможет ли реструктуризация одному из ведущих градообразующих предприятий в Брестской области?
Стабильная работа в надежной компании!
Белорусско-испанское предприятие «Белкельме» собираются ликвидировать
В свободных зонах жизнь продолжается
Cтроительство
В Лунинце появятся улицы Быкова и Короткевича
Первая линия Брест-Литовска: История строительства внешнего фортового пояса Брестской крепости
Новоселье без шампанского, или Квартирные сквозняки
«Эледи-групп» и его руководитель в кризис не унывают
Агросектор
Дзе тыя «разгильдяйство и бесхозяйственность»?
«Деревни будущего» должны появиться в каждой области Беларуси
Снова взялись за село. Проблемные аграрные хозяйства обещают «подтянуть»
Дожинки-2017 в Беловежском.
ЧП и Криминал
История
Избранное
Литинститут – 40 лет спустя и навсегда. Осенние сборы выпускников в Москве
Поручик Сталин
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ «БК»
Пейсах (Пол) Новик - о послевоенном Бресте
Народные мемуары
ДОМИК В БРЕСТ-ЛИТОВСКЕ НАЧАЛА ХХ ВЕКА
ПАМЯЦЬ СЭРЦА
Владимир Губенко. Последний эшелон из Тэвлей
МЕРА ЖИЗНИ: Семейная хроника брестского рода Синкевичей
Люди и Годы
Мария Кебадзе, теща Бубы Кикабидзе, родом из Брест-Литовска
Судьба Ростислава Никитина, сына героя Первой мировой
Семья Бич на перепутьях времен
Как брестчанин проехал на ровере от Бреста до Турции в 1935 году
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Культура
Театр и Кино
К Международному Дню Театра — вспомним брестских артистов былых времен
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Фотографии из Бахрушинского театрального музея
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Новогодняя премьера в Брестском театре драмы -- "Золотой ключик"
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