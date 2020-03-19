Мэр-католик Бреста Томаш Цалунь и его православная жена

19.03.2020 Николай АЛЕКСАНДРОВ

Одна из пронзительных песен любимого мною белорусского барда Виктора Шалкевича «Яна — праваслаўная, я — каталік» завершается так:

…Навошта ты бедны народ падзяліў

На рускіх і польскіх, мой Божа?

Ўчыні якісь цуд, бо на гэтай зямлі

Ніхто нам зь ёй не дапаможа.

Яна безь мяне, ані я безь яе

Гадзіны пражыці ня зможам…

Дый знаюць у вёсцы і пан, і мужык:

Яна — праваслаўная, я — каталік…

На днях, погрузившись в документы Госархива Брестской области, обнаружил историю аналогичного свойства, но без какой-либо очевидной драматической подоплеки.

На первой фотографии, предлагаемой вашему вниманию, – ЦАЛУНЬ Томаш (Tomasz Wilhelm Całuń) (18 сентября 1890 Селецк – 10 февраля 1936), президент (мэр) Бреста-над-Бугом с 1927 по 1932 год.

Цалунь Томаш GABr_LA_2_1_5104_844

С 16 лет он был активным членом Польской Социалистической Партии (PPS), поначалу распространял партийную прессу, затем участвовал в более серьезных и рискованных делах, переходил на нелегальное положение, преследовался и даже посидел изрядное время в московской тюрьме Бутырки. После освобождения в 1915 г. жил и работал в Орловской губернии, а осенью 1918 вернулся в родные польские края.

Продолжив партийную деятельность в PPS, он был избран в 1921 году президентом Радома и пять лет успешно восстанавливал город из военной разрухи, проявив незаурядные администраторские способности. В 1927-м переехал в Брест-над-Бугом, где опять же демократическим образом стал муниципальным главой, немало сделав для возрождения города из руин. Жил он на ул. Стецкевича (ныне Комсомольская), 6. С 1932 г. работал в других польских городах по созданию структур самоуправления. Нежданно и рано умер в очередной служебной поездке в 1936 году.

На второй фотографии – его красавица-жена Раиса. Снимок 20-х гг. из фондов ГАБО.

Цалунь Раиса GABr_LA_2_1_5104_846b

Сопроводительные сведения о ней скупы. Меня же заинтересовало указание на ее вероисповедание: православная. Судя по всему, она родом из России.

Красивые люди, красивая судьба. А песню Шалкевича можете легко найти в ютубе и прослушать в дополнение к этой истории.