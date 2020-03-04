Наталья Черноголова – луч света в «Калiдоры» Бреста

04.03.2020 Любовь АЛЕКСАНДРОВА. Фото: Юрий МАКАРЧУК и Татьяна МУХОРОВСКАЯ (Виртуальный Брест)

Спустя чуть больше полугода после своей полуюбилейной выставки в тысячелетнем Бресте художница Наталья Черноголова представила на суд зрителя новую порцию свежих работ, посвященных женскому празднику, весне и любви. 4 марта презентация выставки «Только про любовь!» прошла в новом арт-пространстве «Калiдор» на ул. Островского.

Несмотря на попытку остаться в рамках рядовой выставки, у экстраординарной Натальи Черноголовы это не вышло: на открытии в выставочном пространстве вырубилось электричество и вернисаж проходил при свете телефонных фонариков. Это добавило вечернего романтизма в экспрессивные и яркие работы художницы, помогли и ей самой, как она призналась, по-новому взглянуть на свое творчество. И всем тем, кто пришел на вернисаж; самыми верными оказались журналисты и члены новой группы, куда прописалась Наталья Черноголова – помимо многолетнего присутствия в Союзе художников Беларуси.

Итак, на выставке более 40 новых полотен брестской художницы, все они просто брызжут ее энергией, позитивом и смаком жизни, все посвящены любви. Наталья и говорила, читала стихи и пела о своей любви ко всему, сама являя образ зеленой, в цветах распускающейся весны.

Она одна пробивала сумеречный антураж «Калiдора», а помогали ей в этом лучики смартфонов и теплые слова коллег и друзей о ее творчестве и личности. А также интерактивный розыгрыш лотереи, победители которой получили работы Натальи Черноголовы.

Желающим можно посмотреть выставку при дневном свете, а с 17 часов на ней ежедневно будет присутствовать сама художница. На 8 Марта она проведет игру с призами – для милых дам. Приходите – не соскучитесь!