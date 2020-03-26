Меер Драхле, брестский литератор и журналист

26.03.2020 Николай Александров

Между этими фотографиями разница в 20 лет. Первый снимок сделан в начале 20-х, когда литератор и журналист Меер Драхле подавал заявление в Брестский муниципалитет на получение легитимации (источник: Госархив Брестской области). Второй снимок — из немецкого оккупационного досье на евреев Бреста, назначенных на заклание…

ДРАХЛЕ Меер Гирш (9 января 1888 Брест-Литовск – 1942) – литератор и журналист. Учился в Брест-Литовске в хедере, но рано осиротел и курсировал между различными родственниками, включая семью его матери в Кракове. С 1900 до 1911 служил в российской армии. Затем поселился в Галиции и публиковал стихи в газете «Социал-демократ» и рассказы в еврейских газетах в Варшаве. После Первой мировой войны возвратился в Брест, был первым редактором еврейской газеты «Polesie Shtimmeh» (основана 18 сентября 1923). Сначала это был еженедельник, а с 1924 выходил дважды в неделю. Также редактировал «Polesie Nayes» (между 1934 и 1938), затем «Polesie Express» (редакция располагалась по адресу: ул. Домбровского, 35 –ныне Советская, 43). В своей газете писал передовицы и рассказы, которые подписывал различными псевдонимами. На 1932 проживал по адресу: ул. Зыгмунтовска, 47. С сентября 1939 по 22 июня 1941 работал преподавателем идиша в советской вечерней школе. Сведения о Меире Драхле и фото имеются в оккупационных учетных карточках евреев Брестского гетто. Он был расстрелян в период Холокоста вместе с другими узниками Брестского гетто.