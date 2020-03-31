Искусство – «незримая ступень к христианству». Ко дню рождения Н.В.Гоголя

31.03.2020 Любовь Александрова. Выше — фрагмент картины Александра Иванова «Явление Христа народу», для которой позировал Н.В.Гоголь

Внутренняя цитата в заголовке взята из «Выбранных мест из переписки с друзьями» Николая Васильевича Гоголя, где он говорит преимущественно об искусстве слова. 1 апреля мы чтим очередной, 211-й день рождения великого русского писателя.

Как же немного по современным меркам – 43 неполных года – прожил Гоголь, и как же много написал он гениальной прозы и пьес, ставших классикой. С детства, юности и на всю жизнь мы любим «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Тараса Бульбу», потом приходит время «Ревизора», «Мертвых душ». И «Выбранных мест из переписки с друзьями» – или чаще не приходит для большинства читающих.

Сам Гоголь так говорит о последней своей книге духовной прозы в письме Плетневу: «Это до сих пор моя единственная дельная книга».

«Выбранные места…» были изданы в конце 1846 года. А в конце 1851 года писатель закончил произведение, в которой он достиг духовной вершины творческого пути – «Размышление о Божественной Литургии».

В нем, как и в «Выбранных местах из переписки с друзьями», Гоголь говорит о назначении искусства, которое должно служить «незримой ступенью к христианству».

«Божественная Литургия есть вечное повторение великого подвига любви, для нас совершившегося», – это я цитирую текст самого автора, который продолжает традиции святоотеческой литературы.

Гоголь хорошо знал Евангелие, был начитан и в духовной литературе, и в русской высокой поэзии.

Несмотря на очень разное отношение в обществе того времени (и до новейшего времени) к духовной прозе Николая Гоголя, от восторженного приятия до ругательного отрицания, до обвинений в утере таланта, сам гоголевский текст, его высокий смысл и художественное звучание говорят за себя. Потому надо бы читать малоизвестного Гоголя.

Известно, что строгие преподобные старцы – насельники Оптиной пустыни – назвали сочинение своего современника о Божественной литургии «запечатленным цельностию духа и особенным лирическим взглядом на предмет».

А в 2009 году на 200-летие Н.В.Гоголя в Послании Святейшего Патриарха всея Руси Кирилла по этому случаю говорилось, что наш долг перед памятью великого русского писателя – «и в возвращении людям его творчества, отражающем силу духа личности Гоголя».

Не грех нам посильно исполнять этот долг – сейчас, во время вынужденных или заслуженных испытаний, домашних сидений, во время великопостного приготовления к Пасхе: читать и думать над его произведениями, в том числе и над «Размышлениями о Божественной Литургии».

«Ей, гряди, господи Иисусе!» – такие слова из Апокалипсиса были начертаны на могиле Николая Гоголя в Даниловом монастыре Москвы, где он был похоронен после упокоения (в XX веке перезахоронен на кладбище Новодевичьего монастыря). Надеждой верующего писателя было свидетельство «Христос воскресе!» И вот как говорит он о заветной своей сердечной думе в главе «Светлое Воскресение» из «Выбранных мест…»:

«Не умрет из нашей старины ни зерно того, что есть в ней истинно русского и что освящено Самим Христом. Разнесется звонкими струнами поэтов, развозвестится благоухающими устами святителей, вспыхнет померкнувшее – и праздник Светлого Воскресения воспразднуется, как следует, прежде у нас, чем у других народов!»