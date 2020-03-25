Борис Корза, врач-фтизиатр былого Бреста

Некоторые сведения о нем у меня уже имелись и были включены в справку для энциклопедии «Фамильное древо Бреста». Приведу ее в некотором сокращении, поскольку она еще дорабатывается ввиду новых обстоятельств:

КОРЗА Борис Юльянович (25 ноября 1904 м. Бытень Слонимского уезда — 12 июня 1974 Брест) – врач-фтизиатр. Учился в Русской гимназии в Бресте-над-Бугом (выпуск 1924\25), был начальником одного из отрядов скаутов с сентября 1924 по май 1925. Закончил медицинский университет Виленского университета. Вернулся в Брест и стал практикующим врачом. В 1939-41 был зав. мед. службой Брестского железнодорожного узла. После 1945-го назначен главврачом тубдиспансера. Затем работал в обычной клинике врачом-фтизиатром. В 1951 арестован и посажен на 10 лет в лагеря (обвинен в том, что якобы распространял среди населения туберкулез). После смерти Сталина в 1956 вернулся в Брест и до своей кончины работал в тубдиспансере.

Думаю, что справка эта будет корректироваться и дополняться, поскольку в эти дни нашел меня на просторах интернета внук Бориса Юлиановича Корзы — о. Константин Корза, православный священник, ныне живущий в Украине. Он дорожит памятью о деде. Прислал мне для начала знакомства сканы студенческого документа деда, фотографию, сделанную, видимо, в Телеханах Ивацевичского повета, и общий семейный снимок.

Борис Корза. Фото из студенческого документа

Из письма о. Константина Корзы: «Высылаю Вам семейное фото. Кроме дедушки и бабушки там есть малыш — мой папа. Слева усатый глава семьи — Корза Юлиан Иосифович (08.01.1881-16.08.1967) и его супруга Корза Мария Яковлевна (15.12.1881-05.11.1972). Кто в первом ряду справа — не могу идентифицировать, просто не знаю. Между дедушкой и моим папой мужчина — брат дедушки Аполлинарий Корза. Данная фотография, кстати, сделана в доме на ул. Гоголя, где, по рассказам папы, жила тогда семья. На обратной стороне снимка печать «Foto-Film Ch. Lipiński Brześć n/B. Dąbrowskiego 26».

Из письма о. Константина Корзы: «Вторая справа девушка, без платка, — это моя бабушка Раиса. Как-то в семье не осталось следов, чем она в жизни занималась, но вот тут она в халате с дедушкой рядом».