Семья Стерлиговых: из Брестского Александровского кадетского корпуса — в Большой театр

01.03.2020 Николай АЛЕКСАНДРОВ
Жители Бреста хорошо знают сохранившееся на Тришинском кладбище захоронение первого директора Брестского Александровского кадетского корпуса Александра Петровича Гельмерсена (1798-1853), генерал-лейтенанта. Но далеко не всем известен захороненный на Тришинском кладбище служивший под началом Гельмерсена СТЕРЛИГОВ Василий Федорович (15 июня 1816 – 29 октября 1848) – штаб-ротмистр в Брестском Александровском кадетском корпусе, корпусной казначей. Он был переведен туда высочайшим приказом 5 апреля 1843 года из Александрийского гусарского полка. (Кстати, в годы Первой мировой войны в этом полку служили Николай Гумилев и Михаил Булгаков (последний в должности врача).
Еще до перевода в Брест у Василия Стерлигова и его супруги Евдокии Власьевны родился в 1840 г. сын Владимир. Младенческие годы он провел в Брест-Литовске, а когда ему исполнилось 10 лет, был принят на обучение в Брестский Александровский кадетский корпус. Годом ранее отец его Василий Федорович скончался по неизвестным для нас причинам. А в 1852 году умерла и его мать, упокоенная рядом с мужем в Бресте (по второму браку Рамзина).
А вот самое замечательное, как далее пошла по своей колее судьба сына штаб-ротмистра Брестского кадетского корпуса — Владимира Васильевича Стерлигова (не путать с полным тезкой — художником В.В.Стерлиговым). Шесть лет по окончании корпуса он добросовестно служил офицером Фанагорийского полка. В 1865 году, выйдя в отставку, предполагал служить по ж\д ведомству, Но… Дело в том, что он с ранних лет обладал хорошим голосом и явной тягою к сценическому оперному искусству. Он совершенствовал свой голос у лучших педагогов, а в 1866 году был принят в состав хора Императорской Московской оперы. Через два года, когда в Москву стали приезжать итальянские оперные труппы, В.В.Стерлигов был назначен помощником режиссера итальянских спектаклей.
В 1882 году он был назначен режиссером Московской оперной труппы — то есть оперным режиссером Большого театра, имеющего свою славную историю, в которой обозначен и наш воспитанник Брест-Литовска.
Умер В.В.Стерлигов в 1906 г.
Источник: Ежегодник императорских театров за 1897 год. К 25-летию служения В.В.Стерлигова.
На фото вверху — В.В.Стерлигов, литотипия к его 25-летию.
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