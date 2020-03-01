Семья Стерлиговых: из Брестского Александровского кадетского корпуса — в Большой театр

Жители Бреста хорошо знают сохранившееся на Тришинском кладбище захоронение первого директора Брестского Александровского кадетского корпуса Александра Петровича Гельмерсена (1798-1853), генерал-лейтенанта. Но далеко не всем известен захороненный на Тришинском кладбище служивший под началом Гельмерсена СТЕРЛИГОВ Василий Федорович (15 июня 1816 – 29 октября 1848) – штаб-ротмистр в Брестском Александровском кадетском корпусе, корпусной казначей. Он был переведен туда высочайшим приказом 5 апреля 1843 года из Александрийского гусарского полка. (Кстати, в годы Первой мировой войны в этом полку служили Николай Гумилев и Михаил Булгаков (последний в должности врача).

Жители Бреста хорошо знают сохранившееся на Тришинском кладбище захоронение первого директора Брестского Александровского кадетского корпуса Александра Петровича Гельмерсена (1798-1853), генерал-лейтенанта. Но далеко не всем известен захороненный на Тришинском кладбище служивший под началом Гельмерсена СТЕРЛИГОВ Василий Федорович (15 июня 1816 – 29 октября 1848) – штаб-ротмистр в Брестском Александровском кадетском корпусе, корпусной казначей. Он был переведен туда высочайшим приказом 5 апреля 1843 года из Александрийского гусарского полка. (Кстати, в годы Первой мировой войны в этом полку служили Николай Гумилев и Михаил Булгаков (последний в должности врача).

Жители Бреста хорошо знают сохранившееся на Тришинском кладбище захоронение первого директора Брестского Александровского кадетского корпуса Александра Петровича Гельмерсена (1798-1853), генерал-лейтенанта. Но далеко не всем известен захороненный на Тришинском кладбище служивший под началом Гельмерсена СТЕРЛИГОВ Василий Федорович (15 июня 1816 – 29 октября 1848) – штаб-ротмистр в Брестском Александровском кадетском корпусе, корпусной казначей. Он был переведен туда высочайшим приказом 5 апреля 1843 года из Александрийского гусарского полка. (Кстати, в годы Первой мировой войны в этом полку служили Николай Гумилев и Михаил Булгаков (последний в должности врача).

Еще до перевода в Брест у Василия Стерлигова и его супруги Евдокии Власьевны родился в 1840 г. сын Владимир. Младенческие годы он провел в Брест-Литовске, а когда ему исполнилось 10 лет, был принят на обучение в Брестский Александровский кадетский корпус. Годом ранее отец его Василий Федорович скончался по неизвестным для нас причинам. А в 1852 году умерла и его мать, упокоенная рядом с мужем в Бресте (по второму браку Рамзина).

Еще до перевода в Брест у Василия Стерлигова и его супруги Евдокии Власьевны родился в 1840 г. сын Владимир. Младенческие годы он провел в Брест-Литовске, а когда ему исполнилось 10 лет, был принят на обучение в Брестский Александровский кадетский корпус. Годом ранее отец его Василий Федорович скончался по неизвестным для нас причинам. А в 1852 году умерла и его мать, упокоенная рядом с мужем в Бресте (по второму браку Рамзина).

Еще до перевода в Брест у Василия Стерлигова и его супруги Евдокии Власьевны родился в 1840 г. сын Владимир. Младенческие годы он провел в Брест-Литовске, а когда ему исполнилось 10 лет, был принят на обучение в Брестский Александровский кадетский корпус. Годом ранее отец его Василий Федорович скончался по неизвестным для нас причинам. А в 1852 году умерла и его мать, упокоенная рядом с мужем в Бресте (по второму браку Рамзина).