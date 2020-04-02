О Мартине Шульце, брестском пивоваре

02.04.2020 Николай Александров

Жил-был в Брест-Литовске с 1888 по 1900 г. пивовар Мартин Петрович Шульц (Marcin Szulc) (6 ноября 1854 гм. Ломазы близ Бялой Подляски – 31 мая 1918 Россия).

Здесь он в этот период, основав пивоварню, успешно вел свое дело, имея также отель в Варшаве. С 1900 жил в своем имении в Грабанове (Grabanów) близ Бялой Подляски. А умер в России в 1918 во время эпидемии гриппа «испанка», унесшего миллионы жизней — больше, чем Первая мировая война. Похоронен на кладбище в Бялой Подляске. На фото сверху — его семейное надгробие.

Источник: Pieniazek Family Tree Home