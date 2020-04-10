Пасхальное послание

архиепископа Брестского и Кобринского Иоанна

пастырям, монашествующим и всем верным чадам

Брестской епархии Белорусской Православной Церкви



Христос Воскресе!

Возлюбленные о Господе всечестные пастыри, досточтимые иноки и инокини, боголюбивые миряне – дорогие наши чада! С любовью о Христе Воскресшем, от всей души, радостной и ликующей, поздравляю вас с величайшим праздником – Светлым Христовым Воскресением! Ныне спасение миру – миру видимому и невидимому, – восклицает святитель Григорий Богослов, – Христос восстал из мертвых; восстаньте с Ним и вы; Христос во славе Своей, – восходите и вы; Христос из гроба, – освобождайтесь из уз греха; отверзаются врата ада, истребляется смерть, отлагается ветхий Адам, совершается новый. Пасха Господня – источник радости и смысла нашей земной жизни. «Смерти празднуем умерщвление <…> иного жития вечного начало». Самая страшная скорбь, безнадёжная смертная скорбь разрешилась Пасхой – Светлым Христовым Воскресением. При Своей земной жизни Спаситель неоднократно произносил драгоценные для верующей души слова: …Я живу, и вы будете жить (Ин. 14,19), Мир Мой даю вам (Ин. 14,27), Сие сказал Я вам, да радость Моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенная (Ин. 15,11). Новая жизнь открылась для человека. Ему дана возможность умереть для греха, чтобы воскреснуть со Христом. В Евангелии Господь наш Иисус Христос говорит, что наступит время, в которое все, находящиеся во гробах, услышат глас Сына Божия; и изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло – в воскресение осуждения (Ин. 5, 28-29). Эти слова Божественного Писания окрыляют душу верующего человека и, конечно, вселяют надежду. Благою надеждою каждого христианина в его жизни является то радостное упование, что после временных земных страданий, скорбей, лишений, болезней, после телесной смерти в определенное Богом время люди, верующие во Христа, воскреснут из мертвых и войдут в вечность для нескончаемой блаженной жизни. Эта благая радостная надежда услаждает горечь земной жизни, помогает верующему человеку мужественно переносить все скорби, не падая под их бременем, терпеливо нести возложенный на каждого из нас промыслом Божиим жизненный крест.

Как в начале Великого поста, так и сейчас, в пасхальном свете, Православная Мать-Церковь призывает нас забыть все огорчения, все обиды: «ненавидящим нас всё простим ради Воскресения» (стихиры Пасхи). В этом свете исчезают все недобрые чувства, ибо только тот, кто испытывает реальность Воскресения, может действительно простить, ведь он ощущает себя вне власти смерти и греха, и он уже ничего не боится.

В текущем году мы будем торжественно отмечать 75-летие величайшей Победы над фашизмом. Миллионы наших соотечественников положили жизнь свою за мир на нашей земле. В свете Христова Воскресения мы поминаем павших героев как вечно живых для нас. К ним мы обращаем свое благодарное чувство, о них совершаем молитву о упокоении их душ со святыми. С павшими и живущими доныне разделяем радость о Воскресении Христовом. В ряду памятных дат 2020 года находится и 30-летие со времени возрождения Брестской епархии. В сравнении с 1000-летней историей Православия на Берестейщине это небольшой срок, но он совпал со временем бурного возрождения и расцвета церковной жизни. И празднуя эту дату, мы будем не только подводить некие итоги, но и говорить о будущем нашей Матери-Церкви. В этом же году исполняется 555 лет со времени первого письменного упоминания о Спасском монастыре г. Кобрина. Одна из древнейших обителей Беларуси на протяжении столетий была свидетелем веры и духовной жизни, укрепляла в людях память о присутствии Бога, разделяла с православным народом все тяготы и лихолетья. Этот монастырь – один из символов исконности Православия на Брестской земле.

Досточтимые отцы, братья и сестры! Вновь и вновь поздравляю вас с величайшим из праздников – Святой Пасхой!

Воскресший Христос своей благодатию да коснется ваших сердец. Пусть навсегда растает лед вражды и уныния, злобы и осуждения, клеветы и подозрительности. Пусть благоухает священная весна духовной радости и нравственной чистоты. Воспитывайте в себе и в ваших близких безграничную любовь к Отечеству ваших отцов и дедов и к нашей общей Матери-Церкви, сердце которой всегда открыто для вас (см.: 2 Кор. 6, 11-12).

Да будет единство духа и веры, с которыми пусть придет чувство тепла и стремления к добру и миру, которые всегда были присущи нашему христианскому народу!

Воскресший Христос да воскресит ваши души!

Христос Воскресе!

Воистину Воскресе!

+Иоанн

архиепископ Брестский и Кобринский

Пасха Христова

19 апреля 2020 г.

г. Брест