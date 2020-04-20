Лица служителей под сенью Симеона

20.04.2020 Николай АЛЕКСАНДРОВ

Со своей склонностью к оживлению истории через лица продолжаю выставлять фотографии из фондов Госархива Брестской области, ранее не публиковавшиеся. Думаю, на Светлую Седмицу уместно напомнить о ряде деятельных представителей брестского священства былых времен.

ЖУКОВСКИЙ Стефан Иосифович (14 января 1869 Брестский уезд – 21 октября 1945 на 79 году жизни и 54 году служения) – протоиерей, настоятель Свято-Симеоновского собора в Брест-Литовске с 1909 г. (сменил о. Иоанна Григоровича, ушедшего на покой по немощи) до самой кончины в 1945 г.

Источник: ГАБО 2_1_5109_501.

Внешне он чем-то был похож на своего полного тезку — «всесоюзного старосту». Но служение его было совершенно иным…

КАЛИНИН Михаил Николаевич (1864 Ковенская губ. – 30 мая 1933) был диаконом c 1908 по 1915 в Свято-Симеоновском соборе Брест-Литовска, преподавателем пения в 1-м Брестском высшем начальном училище. К сожалению, пока что не имею сведений о его судьбе в период беженства и гражданской смуты. Известно лишь, что в конце 1921 г. Михаил Калинин был назначен епископом Гродненским Владимиром (Тихоницким) на приход в д. Орепичи Житинской Гмины Брестского повета (теперь это Жабинковский район). О состоянии церкви того периода настоятель прихода указывал в своем рапорте епископу Полесскому и Пинскому Александру (Иноземцеву):

«Честь имею почтительнейше доложить Вашему Преосвященству, что орепичская Свято-Покровская церковь, находясь под обстрелом неприятеля минувшей великой войны, сильно пострадала от военных действий…

Никаких церковных средств на ремонт не имеется и помощи со стороны прихожан пока ещё нельзя ожидать ввиду того, что многие из них сами лишены родного уголка и приюта и временно ютятся по несколько семейств в землянках.

В приходе имеются три начальные школы: в Полевой Речице, Пелищах и Грабовцах. В последней в настоящем учебном году начато мною преподавание Закона Божия, пройдены все повседневные молитвы, Символ Веры, 10 заповедей, а из священной истории — двунадесятые праздники. В ней имеются всех учащихся детей православного вероисповедания 23 человека. В двух прочих школах — Речицкой и Пелищанской — преподавание Закона Божьего пока не ведётся за недоставкой подвод законоучителю… Священник Михаил Калинин мая дня 1924 года».

30 мая 1933 года протоиерей Михаил Калинин скоропостижно скончался. В августе этого же года на приход был назначен священник Дмитрий Бай-Игнатюк.

Источники: Памятные книжки Гродненской губернии; Госархив Брестской области. 2_1_808_310.

ДРАГУН Федор Петрович (15 мая 1878 д. Хорева – 3 апреля 1960 Брест) – протодиакон. Родился в семье псаломщика. После окончания Жировицкого духовного училища в 1892 состоял в должности псаломщика, в 1927 был рукоположен в сан диакона. Назначен в Св.-Симеоновский собор Бреста, где диаконствовал до отчисления за штат в 1947, прослужив таким образом на ниве Христовой 55 лет. Скончался 3 апреля 1960. Похоронен на Тришинском кладбище в Бресте. — Источник: Госархив Брестской области _2_1_5115_244.