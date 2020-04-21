Светлое Воскресенье в 25-й раз отпраздновал брестский Воскресенский собор-памятник Великой Победы

21.04.2020 Любовь АЛЕКСАНДРОВА

Этот собор в Бресте строили к 50-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в память о погибших воинах, о защитниках Отечества, коих много полегло на героической брестской земле. Вначале построили нижний храм, посвященный Казанской иконе Божией Матери, к весне 1995 года, и провели первое богослужение на Благовещение. А далее возвели верхний храм и освятили весь Воскресенский собор-памятник в честь 50-летия Великой Победы. И вот уже четверть века каждую весну пасхальное благовестие возвещает «Христос воскресе!», а в этом мае собор будет звонить и в честь 75-летия Великой Победы.

В начале 1990-х за возведение храма-памятника взялся в свои 70 лет старейший клирик Брестской епархии протоиерей Евгений Парфенюк – ветеран Великой Отечественной. До этого он прошел много испытаний и на военных дорогах, и на мирных путях учительства, затем пастырского служения на родной земле и в далекой Аргентине, где ему довелось построить церковь в Буэнос-Айресе.

И вот будучи настоятелем кафедрального Симеоновского собора Бреста и благочинным Брестского района, народный батюшка на средства прихожан и с помощью всех людей доброй воли (а ими оказались и архитекторы, и строители, и чиновники, и самые разные спонсоры) к весне 1995 года возвел нижний храм, посвященный Казанской иконе Божией Матери.

7 апреля 1995 года о.Евгений Парфенюк, теперь уже настоятель нового храма, провел в нем первую литургию. В этом же году в строящемся соборе Воскресения Господня побывал Патриарх всея Руси Алексий II с Патриаршим экзархом всея Беларуси Филаретом и президентом РБ Александром Лукашенко. Предстоятель Русской Православной Церкви совершил молитву в нижнем храме, благословил строительство верхнего и подарил на престол чеканное облачение.

24 июня 2001 года святейший Алексий II совершил освящение Воскресенского собора и провел в нем богослужение. А по окончании его подарил собору-памятнику 50-летия Великой Победы евхаристические сосуды. Настоятелю храма и его строителю о. Евгению Парфенюку в награду за труды был вручен орден преподобного Сергия Радонежского.

С пятью злащеными главами на более чем 40-метровой высоте и высокой колокольней, Свято-Воскресенский собор стоит, как неугасимая свеча, на ежедневной общецерковной молитве о живых и поминовении воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны.

После упокоения в 2008 году о. Евгения – пастыря, миссионера, строителя – в храме совершается ежедневно молитва о нем.

Новый настоятель о.Владимир Корнелюк несет пастырское служение и благословляет развивать лучшие традиции церковно-приходской жизни. Вот уже в церковной ограде поднялось новое здание Воскресной школы.

Еще при жизни первого настоятеля церковная жизнь активно шла по нескольким направлениям. Так, о.Евгений благословил соборный хор и его регента Лию Крац, и вот уже 25 лет этот певческий коллектив под ее руководством служит церковными песнопениями, делится со слушателями и светским творчеством. Участие в престижных фестивалях церковной музыки принесло хору победы и лауреатство. Концерты колядные и пасхальные из храмовой территории переместились на площади и площадки города над Бугом, который запел на большие православные праздники, на городские, в том числе и на Тысячелетие Бреста.

В Воскресенском соборе теперь участвуют в богослужениях Большой и Малый церковные хоры, а новых певчих готовит детский хор Воскресной школы.

Свято-Казанское сестричество, Молодежное братство, иконная лавка, библиотека, наконец, газета «Воскресный листок» — вот краткое обозначение приходского доброделания.

В последнее время немного в стороне осталась музейная комната в колокольном помещении собора-памятника в честь Великой Победы. Там собраны исторические материалы, фотографии про строительство храма, про судьбу и служение первого настоятеля, про его участие в Великой Отечественной войне, созидательные труды в мирное время, удостоенные церковных наград и государственной премии РБ «За духовное возрождение».

Прихожане поделились дорогими семейными реликвиями – письмами с фронта своих родственников.

Сейчас, к 75-летию Великой Победы, музейный уголок может получить новый импульс к развитию.

Свято-Воскресенский собор-памятник достойно несет служение в пограничном Бресте как форпост Православия.