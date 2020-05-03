Память сердца говорит… Художники Брестчины – 75-летию Великой Победы

03.05.2020 Любовь АЛЕКСАНДРОВА

В наше мирное время, когда опять весна на белом свете, спустя 75 лет после Победы в Великой Отечественной войне, невидимый враг-коронавирус заставил людей сидеть в глухой обороне по своим квартирам, не собираться на значимые праздники и культурные события. Вот и в Бресте выставка «Мы помним», посвященная юбилею Великой Победы, открылась в главном выставочном зале ООКЦ на ул. Советской без вернисажа, без помпы и присутствия художников и зрителей.

Но она открылась – как дань памяти участникам Великой Отечественной, и это достойная, полномасштабная экспозиция художников Брестчины. Из музеев города привезли замечательные работы старейших мастеров кисти, которые пережили в свое время войну и по горячим следам отразили ее отблески, а потом все дарованные им годы осмысливали цену победы, подвиг героев и страдания невинных жертв лихолетья. Полотна Николая Чурабо, Ивана Фетисова, Петра Данелии, Эдуарда Куфко, Александра Кожина, Ивана Рудчика, Николая Овчинникова, Леонида Соловьева, Леонтия Довбуша, Александра Алонцева и других мастеров, ставших классиками, привлекают глубокой содержательностью и авторским своеобразием, они прошли проверку временем.

Художественную летопись Победы и вклада в нее Брестской крепости продолжили наши современники, я бы их назвала детьми и внуками войны: Тамара Денисова, Николай Кузьмич, Дот Абдусаматов, Леонид Волосюк, Анастасия Фетисова, Владислав Куфко, Наталья Черноголова, Александр Григорьев, Игорь Романчук, Нила Горчанюк, Александр Желудко – я не в состоянии назвать всех участников этой выставки. Но каждый посетитель сможет неспешно просмотреть все 57 работ живописи и графики и выбрать близкое своему сердцу. А поскольку желающих посещать массовые события теперь особенно немного, то в выставочном зале естественным образом соблюдается санитарный режим. Для тех, кто узнает про новости городской жизни в интернете, предлагаем ряд снимков, сделанных на выставке «Мы помним» для сайта «Брестского курьера».

Выставка будет открыта до 24 мая.