Полистаем газеты Брест-Литовска начала ХХ века

03.05.2020 Николай АЛЕКСАНДРОВ, «Брестский курьер»

В нынешние времена, когда печатные СМИ заметно сдают свои позиции атакующим сайтам и блогам интернета, давайте вернемся памятью в начало ХХ века, благословенное время для газетно-журнального мира. И пошелестим страницами выходивших в Брест-Литовске газет, сканы которых получены из архивохранилищ Санкт-Петербурга и Гродно.

В нашем городе в ту пору насчитывалось чуть более 50.000 жителей, среди которых было немало образованных людей, охочих до чтения новостей, занимательных историй и познавательных материалов. В Брест поступали по подписке издания из Петербурга, Москвы, Варшавы и губернского Гродно. А поскольку здесь успешно развивались свои типографские предприятия, то, конечно же, затевались и свои газетные проекты. Вот о них и расскажем.

А начнем с первенца местной прессы — газеты «Брест-Литовский курьер», дебютировавшей в 1906 году, как сообщил Х. Зоненберг в своей книге История города Бреста-Литовска, 1016 — 1907: По достоверным источникам и правдоподобным умозаключениям. Варшава, 1908. Тот начальный этап был кратким — в год выхода газета вскоре и угасла, чтобы возродиться под тем же названием в 1913 году и просуществовать до жаркого лета 1915-го, до оккупации Бреста австро-германскими войсками. Ее редактором-издателем был Ицко-Зельман Лейбович Раков – владелец типографии в Брест-Литовске с 1902 на ул. Шоссейной (ныне Машерова). Редкий случай, когда типограф и редактор — одно лицо. Обратите внимание, что в 1915 г. газета выходила два раза в день! Ну а мы в 1990 году перекинули мостик через десятилетия и вернули городу это издание под названием «Брестский курьер». Правда, и мы в силу разного рода обстоятельств прервали свои печатные выпуски в конце 2017 года…

Газета «Западный Буг», редактором-издателем которой была отважная дама О.Н.Кундич, выходила в Брест-Литовске в 1909 году с 1 января по 19 апреля ст. ст. с периодичностью два раза в неделю. Печаталась в типографии И.Ракова. Вышло всего лишь 30 номеров. В газете публиковались материалы по истории, экономической, общественной и культурной жизни города и Гродненской губернии; о тяжелом положении батраков (5.4.1909), эмиграции крестьян Гродненской губернии в Америку, их безрадостной жизни на чужбине (1.2.1909), о судебном процессе по делу руководителя Брестской организации РСДРП Г.А.Клевера (11.2.1909), о народных библиотеках Гродненской губернии. Много места отводилось местной информации. Публиковались и литературные произведения. – Источник: Энциклопедический справочник «Брест», 1987.

К сожалению, совсем мало сведений о местной газете «Наша заря», выходившей в 1912 году — № 1 (26 августа) — № 10 (28 октября). Ее редактором-издателем был Ганс Генрихович Лаби. Газета печаталась в типографии И.Кобринца на ул. Шоссейной (это напротив нынешнего ЦУМа).

Вовсе удивительно, что редактором и издательницей газеты «Наш край» была зубной врач в Брест-Литовске Годеса Ицковна Злоцовская-Штерн. Вела прием по адресу: Полицейская (Ныне Советская) ул., дом Наймана. Там же был и редакционный офис. Газета печаталась в типографии И.Ракова и существовала достаточно долго. А вот хороший образчик рекламы:

Ресторан А.Рожняковского, Брест-Лит. Пушкинская ул., дом Гжегоржевского, телефон 150.

Имею честь довести до сведения Брестской почтеннейшей публики, что мною выписан из Варшавы новый состав оркестра, который играет от 1 до 3 часов дня и от 9 до 2 часов ночи. Льщу себя надеждой, что почтеннейшая публика удостоит меня своим любезным посещением.