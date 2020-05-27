ПОМНИМ И ЛЮБИМ ТЕБЯ, МИХАЛЫЧ!

28 мая ему — 70 лет. Семь лет назад наш обозреватель «Брестского курьера» Михаил Михайлович Янчук умер прямо за своим рабочим редакционным столом — сердце отказало. И вот поди ж ты, читающая публика Бреста до сих пор вспоминает его умные и острые публикации, еженедельно появлявшиеся в «БК» под рубрикой «Таймер». Выдавал он их «на-гора» более двух десятков лет. Сам о себе шутил: «Я состоял только в одной партии — геодезической». Получив по этой профессии высшее образование, он немалую часть жизни провел на Камчатке и в Сибири. Мы успели издать его замечательную книгу камчатских рассказов «Я — «Фирма-17″». А еще он писал высокой пробы стихи, наполненные энергетикой скитаний и испытаний.

Любовь АЛЕКСАНДРОВА

Мы не были знакомы с ним с юности: она у него, уроженца деревни Яцковичи Брестского района, прошла в местной школе-интернате, в новосибирском вузе. Выйдя оттуда геодезистом, Михаил пошел с экспедициями по сопкам и тайге Камчатки, Сибири и дальше. Пока в 1990-х не дошел до малой родины – Бреста, где стал работать по геодезии в местных учреждениях.

Но о юности Михаила, которого с самого начала геодезической карьеры зауважали бывалые, битые дальневосточники и сибиряки, мы узнали из нескольких гроссбуховских тетрадей, исписанных бисерным почерком. Это были рукописи его рассказов, которые появились и у нас в квартире, читали и мы с Николаем, и сын-подросток Роман. Уже гораздо позже, в 2011 году, рассказы Михаила Янчука под эгидой «Брестского курьера» вышли книгой «Я – «Фирма-17».



Но я хочу вспомнить более ранний, догазетный период, когда на Брестском областном радио выходил радиожурнал «Литературная Брестчина», а я была его выпускающей. И вот, не помню когда точно, но где-то в середине 1980-х, в редакции облрадио появился бывалый (спокойный, неторопливый, обстоятельный) Михаил Янчук со своими литературными гроссбухами, из которых я выбирала рассказы, редактировала, машинистка распечатывала – и автор читал свои творения в эфире в рамках радиожурнала. Судя по откликам, интересно было всем – и машинисткам, и радиослушателям.

Однажды, узнав о поэтическом даре прозаика, я попросила принести его стихи. Он сомневался, получится ли такой поэтический дебют, поэзия дело тонкое… Я также по-своему отредактировала, сверстала подборку – Михалыч не сразу принял эту верстку, но после чтения в эфире удивился и искренне поблагодарил.

Мы все стали участниками и свидетелями эпохи перемен, когда, даже оставаясь в одной пространственной точке, скажем, в Бресте, изменяли свой статус вместе со страной, или профессии, место работы.

Так, геодезист Янчук пришел в газету «Брестский курьер», стал ее политическим обозревателем, которого знали и уважали не только в городе, но и в республике.

В 2004 и я после четвертьвековой работы радиожурналистом перешла в газету. Тут уж Михалыч стал моим старшим товарищем. А еще он помимо надежного точного «Таймера» — своей колонки в «БК» — творил столько поэтических поздравлений коллегам и друзьям, что чуть ли не в каждом номере появлялись стихи в виньетках.

К его зрелому юбилею с помощью «Брестского курьера» вышла книга прозы Михалыча, о которой я уже говорила (правда, осталась неопубликованной еще немалая часть рассказов Михаила Янчука, будем надеяться, что и они станут книгой).

Тогда Николай Александров со товарищи способствовал выходу и других заметных книг и поэзии, и прозы, и по истории под эгидой «Брестского курьера».

И вот сегодня, когда от газеты остался только сайт «БК», мы отдаем дань памяти и благодарности нашему замечательному соотечественнику и другу, журналисту и литератору Михаилу Янчуку – Михалычу.