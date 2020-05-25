Марш повара на Рейхстаг: как в Берлине митинговали корона-скептики

25.05.2020

В Берлине в субботу прошло несколько десятков акций противников карантина. Состав был очень пестрый: от обеспокоенных ограничениями прав граждан до конспирологов, мечтающих об убежище в Беларуси, и ультраправых.

«Я готов. Друзья, не забудьте маски. Есть ли недалеко от «Алекса» (так в Берлине называют Александерплац — Ред.) «Макдональдс», чтобы сходить в нем в туалет? А то мочевой пузырь давит…», написал в 14:00 повар и автор бестселлера «Vegan for fun», а ныне корона-скептик и борец с карантинными ограничениями Аттила Хильдман (Attila Hildmann) в своем телеграм-канале, который насчитывает почти 50 тысяч подписчиков. Для Германии, где телеграм распространен в основном среди не доверяющих властям конспирологов, это очень высокие цифры. Через два с половиной часа Хильдман лежал на мостовой после жесткого задержания, в котором участвовало не менее 15 полицейских.

Атилла Хильдман — бывший завсегдатай ток-шоу на всех телеканалах и создатель своей линейки веганских продуктов — с начала пандемии стал проповедником конспирологии — тут и чипирование, и мировое правительство, и миф о том, что коронавирус был создан, чтобы лишить людей свободы. Как он сам утверждал, «открылись глаза» у него, в том числе, и после просмотров передач RT.

Задержание Аттилы Хильдмана в Берлине

В эту субботу он попытался провести несколько сотен своих сторонников от Александерплац к зданию Рейхстага На полпути полиция заблокировала группу на набережной Шпре, не давая пройти на несогласованную акцию, и, так как Хильдман не унимался и призывал сторонников не подчиняться полиции, его задержали. Толпа скандировала «позор», кто-то кричал «нацисты», но несколько десятков полицейских смогли восстановить порядок. Группа сторонников повара рассеялась, многие продолжили путь к Рейхстагу.

Более 30 демонстраций

У берлинских полицейских в субботу, 23 мая, были все причины нервничать: в этот день должны были пройти больше 30 демонстраций так называемых корона-скептиков, выступающих против карантинных ограничений, а также их противников. У полиции получилось почти невозможное: несмотря на то, что весь центр города был полон «корона-повстанцами», как они предпочитают себя называть, им не удалось провести единой и действительно массовой акции.

Аттила Хильдман

Две ключевые точки возможного митинга были перекрыты: возле театра Volksbühne на площади Розы Люксембург проходила акция антифашистов, а пространство от Рейхстага до Ведомства федерального канцлера было перекрыто полицией, которая не позволяла собираться даже небольшим группам, кроме крохотной согласованной акции правых радикалов. Самыми яркими событиями на протестных акциях в субботу было задержание повара Хильдмана и спонтанная акция возле российского посольства на бульваре Унтер-ден-Линден, где несколько сотен демонстрантов хором спели песню особо популярного в Берлине американского певца Дэвида Хассельхоффа «Looking for freedom». Больше организовать у них ничего не получилось.

Политическое убежище в Беларуси

Акции корона-скептиков по всей Германии — где-то согласованные, а где-то игры в кошки-мышки с полицией, как в Берлине — проводятся каждую субботу уже больше месяца. В них участвуют десятки тысяч человек по всей стране. В Берлине начало протестам положил не повар-инфлюэнсер Хильдман или некий правый популист, а левый интеллектуал, берлинский драматург и журналист Ансельм Ленц (Anselm Lenz), представитель городской творческой богемы.

Ленц уже в марте выводил своих сторонников на площадь перед театром Volksbühne и чуть позже основал группу «Комуникационный центр демократическое сопротивление» (KDW), ставшую одним из центров притяжения корона-скептиков. Респектабельные издания, в которых работал Ленц, уже поспешили от него откреститься, а левая газета taz, с которой он сотрудничал, назвала его «полезным идиотом для праворадикалов, которые посещают его мероприятия». Воззрения Ленца тоже не лишены конспирологии. За пандемией коронавируса кроется союз «властей с фармакологическими и цифровыми концернами, создаваемый для разрушения демократии», заявил он в апреле в интервью компании RBB.

«Много разных людей и групп. Кто-то левый, кто-то либерал, есть эзотерики, есть реально сумасшедшие конспирологи, есть правые, — так описывает корона-скептиков берлинский художник-акционист Илья Рывкин. — Централизованной организации нет, за что я, кстати, критиковал Ансельма, и народ собирается вокруг инфлюэнсеров. Куда видеоблогер скажет, туда его аудитория и идет».

Илья Рывкин

Вменяемая часть корона-скептиков, как утверждает Рывкин, считает, что введенные ограничения несоразмерны с поводом для их введения — из-за неприятной, но не самой опасной болезни были отменены или ограничены базовые гражданские права и свободы. Критики корона-скептиков считают, что их финансирует Россия, но сам Рывкин в «русский след» не верит. «Вообще эта леволиберальная теория заговора, что Путин тут финансирует якобы радикальную оппозицию, не подтверждается фактами», — утверждает он.

Однако к России у корона-скептиков отношение особое, недаром они пели «Looking for freedom» именно у российского посольства. Курсируют в этой среде и слухи об активистах, которые мечтают попросить политическое убежище в Швеции и, как бы дико это не звучало, в Беларуси, где карантин не введен. Впрочем, какого-то заметного числа русскоязычных корреспондент DW, прошедший с группой повара Хильдмана по всему центру Берлина, среди корона-скептиков не обнаружил.

«Пусть жену учат щи варить»

«Вместе с волосами голову снесли», — так описывает причины, по которым выступает против карантина пожелавшая остаться неизвестной участница акции, которая, по ее словам, регулярно посещает митинги корона-скептиков. «Европа — это сознательное и просвещенное общество свободолюбивых индивидуалистов. Достаточно разъяснить ситуацию, дать рекомендации, а не закрывать все подряд. Не надо меня учить руки мыть, пусть свою жену учат щи варить», — говорит она о политиках.

Повара-вегана Хильдмана выпустили из полиции после задержания уже через час. Теперь уже в сопровождении полицейских он сразу же снова направился к Рейхстагу, где все-таки поговорил с корреспондентами и сфотографировался со сторонниками. «Это был хороший день для демократии, — написал он в телеграм-канале. — А теперь мне нужен бургер».