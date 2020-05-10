Нет политики без истории

В нашей современной истории нет более знаменательной даты, чем 8 мая 1945 года. В этот день над могилами более 40 миллионов погибших в Европе замолчали орудия. Тирании национал-социалистов и убийству европейских евреев был положен конец. Этот день стал днем освобождения миллионов лишенных прав и подвергнувшихся преследованиям, днем памяти жертв, победой над несправедливостью.

В этот день немцы заплатили цену за то, чему они позволили случиться 30 января 1933 года, а также за то, что не смогли самостоятельно освободиться от национал-социализма. На руинах городов подавляющее большинство немцев, преисполненных страха и отчаяния, смотрели в будущее. Прошло 40 лет, прежде чем Рихард фон Вайцзеккер смог от имени Германии говорить об «освобождении», опираясь при этом на поддержку по меньшей мере большей части западногерманского общества. Это стало возможным лишь благодаря проведенному после Второй мировой войны изучению преступлений национал-социалистов, а также зачастую болезненному и достигнутому не без многочисленных трудностей осмыслению произошедшего.

Этот опыт демонстрирует, что из истории можно извлекать уроки – тем более из ее катастроф. Не допустить, чтобы немецкая земля когда-либо еще стала источником войны или преступлений против человечности – сегодня это центральный элемент внешней политики Германии. Наша работа во имя сильной единой Европы, во имя прав человека как универсального выражения человеческого достоинства, во имя основанного на правилах международного сотрудничества, отказ от особых путей развития Германии – все это вытекает из нашего знания о беспрецедентных преступлениях Германии в ХХ столетии, наиболее чудовищным проявлением которых стал Холокост.

Тот, кто сегодня хочет подвести черту под этой частью истории Германии, тот не просто глумится над жертвами. Тот лишает политику Германии ее достоверности. Ведь самокритика и самосознание взаимно обусловлены. Нет такой страны, в отношении которой это было бы вернее, чем в отношении нашей.

Политика без истории для нас немыслима. А если наоборот? Сколько политики выдерживает история? Сколь тесно одно переплетено с другим, мы видим практически на каждой международной встрече. Взгляды на 8 мая также зачастую в корне своем различаются.

В России и других странах бывшего Советского Союза чтут память героев и отмечают окончание войны парадами победы. Западные союзники также проводят 8 мая праздничные мероприятия. Всем тем, кто боролся с диктатурой национал-социалистов, мы также благодарны и по сей день.

В Польше, странах Балтии и других странах Средней, Восточной и Юго-Восточной Европы люди, напротив, смотрят на 8 мая, испытывая смешанные чувства. Радость от победы над национал-социализмом связана для них с началом другой формы несвободы и навязанной извне воли – опытом, которые они разделяют со многими людьми на востоке Германии.

Таким образом, 8 мая совершенно ясно демонстрирует одно: история определяет, кто мы такие – как люди, но и как нации. Тем еще важнее честность в обращении с ней. Прошлое Германии демонстрирует опасность ревизионизма, подменяющего здравый ум национальными мифами. Поэтому – а не по причине якобы существующего морального превосходства – именно мы, немцы, обязаны занять четкую позицию, когда пострадавшую сторону превращают в агрессора, а жертв – в преступников. Предпринимаемые в последние месяцы неоднократные попытки столь вопиющим образом переписать историю требуют от нас разъяснений, необходимость в которых, собственно, не должна была бы возникнуть перед лицом непреложных исторических фактов. Нападением на Польшу Германия в одиночку развязала Вторую мировую войну. И Германия в одиночку несет ответственность за совершенные против человечности преступления Холокоста. Кто сеет сомнения в этом и приписывает другим народам преступную роль, тот совершает несправедливость по отношению к жертвам. Тот превращает историю в свой инструмент и раскалывает Европу.

Но как можно добиться того, чтобы в европейской памяти укоренился объединяющий нас взгляд на 8 мая? Для этого потребуется следующее: с одной стороны готовность впустить в нашу собственную память перспективы, с которых на произошедшее смотрят другие – как боль жертв, так и ответственность преступников. С другой же – смелость провести четкую границу между жертвами и преступниками, между мифом и историческим фактом. Работать в этом направлении – это остается целью и задачей политики Германии в вопросах обращения с историей. Хорошо, что дата 8 мая напоминает нам об этом.

Источник: Федеральное министерство иностранных дел Германии