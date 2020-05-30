Отец и сын Снарские: от Бреста до Воркуты

30.05.2020

СНАРСКИЙ Владислав (Wladislaw Snаrski), сын Сильвестра и Анели (1 января 1896 Мядельская гмина Виленской губ. – 20 октября 1937) – землемер Полесского воеводского управления в Бресте-над-Бугом, отец Рышарда Снарского. Также в документах проходит как Владислав Кубенко-Снарский, когда был в 1920 начальником команды конных разведчиков в польско-советской войне.

Владислав Снарский. Фото из документа начала 1920-х гг.

В 1911 он поступил в Землемерско-Таксаторскую школу в Киеве, окончил ее в 1915. С сентября 1915 по 1916 был землемером в Вологодской губернии. В 1916 призван в армию. По окончанию офицерской школы служил подпоручиком в 33 Елецком полку до февраля 1918. До мая 1918 в Екатеринославе при семье. С мая по ноябрь 1918 работал в гражданском управлении Вилейского округа при 10-й немецкой оккупационной армии.

С декабря 1918 по февраль 1919 жил в Мариуполе Екатеринославской губернии и Ростове-на-Дону, откуда был призван в армию Деникина. В добровольческой армии Деникина и Врангеля служил до июня 1920 в 1-м Дроздовском пехотном полку и 1-м Петроградском уланском полку. В июне 1920 вернулся в родной край и был записан во 2-й полк стрельцов (армия генерала Пермитина). В мае 1921 вышел из армии и начал работать землемером в Виленской и Гродненской воеводствах. С 1924 в Полесском воеводстве на ряде должностей землемером.

Владислав Снарский. 1935 г. Брест-над-Бугом

Умер он 20.10.1937 в ж.д. больнице Бреста-над-Бугом. Похоронен на Католическом кладбище в Бресте. Жена Ирена-София из Страчевских.

Ирена Снарская. Фото из документа 1935 г. Брест-над-Бугом

Дети: Рышард, Ромуальд, Збигнев.

– Источник текстов и фотографий: Госархив Брестской области (ГАБО).

Сын: СНАРСКИЙ Рышард (Ryszard Snarski) (1931 Брест-над-Бугом – 1994) – шофер в Бресте. Во второй половине 40-х входил в ZOW (Związek Obrońców Wolności) – Союз Защитников Свободы, ставивший своими задачами сохранение польской культуры, истории и языка. В 1948 г. был арестован вместе с группою участников ZOW. Обвинение: 63, п. 1 и 76 УК БССР, с санкцией ст. 2 Указа от 26.05.47. Осужден 21 сентября 1948. Осудивший орган: ВТ в/МВД Брестской области. Приговор: 25 лет ИТЛ, 5 лет поражения в правах. Содержался в лагере в Воркуте, где работал в рудниках. После освобождения жил в Польше, затем в Канаде (Монреаль). В 1991 с киногруппой проехал маршрутом, которым узников везли в Воркуту. Его имя в Бресте носит харцерская дружина при ОО «Forum Polskich Inicjatyw Lokalnych Brześcia i Obwodu Brzeskiego».

В 2018 году состоялся рейд-путешествие имени Рышарда Снарского, о чем на нашем сайте был размещен путевой очерк «КРЕСТНЫЙ МАРШРУТ В ВОРКУТУ. Его одолела группа брестчан — собирателей памяти о польских узниках ГУЛАГа».