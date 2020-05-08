Великая Победа в малом моем роду на брестской земле

8.05.2020 Любовь АЛЕКСАНДРОВА

Символика чисел

Накануне 9 Мая – 75-летия Великой Победы – у Брестской крепости свой предваряющий памятный день: 8 мая 1965 года ей было присвоено звание «Крепость-герой». 20 лет после Победы в Великой Отечественной войны потребовалось на осознание и признание подвига защитников этого малого форпоста на западной границе Отечества. А за 75 лет после войны, перефразируя поэта, великое видится на расстоянье: и Победа, и вклад каждого защитника Отечества, в том числе, семейный, родовой, что и высветилось в шествиях Бессмертного полка.

Брестская земля и ее история, Великая Победа и Брестская крепость-герой дороги мне, местной уроженке, моим землякам и соотечественникам. Потому она вписана в историю моего рода и семьи, потому каждое 9 Мая мы празднуем семейно.

Мама моя Елизавета Тимофеевна, 1922 года рождения, вместе со своими родителями и семейными сестрами пережила военное лихолетье на хуторе под Кобрином.

Она, тогда молодая учительница, сразу стала помощницей партизан – связной отряда им. Чапаева. В него входил Федор Годуйко – муж старшей сестры Анастасии. Да вся родня, жившая по-соседски на хуторе, была вовлечена в помощь партизанам: дед мой Тимофей, мастер на все руки, по ночам чинил им обувку, шил кожухи, бабушка Анна с дочкой Елизаветой стирали белье, чинили одежду. И делились едой, и много чего еще делали, рискуя жизнью. В доме у Федора Годуйко в какое-то время даже укрывали семью партийного деятеля из Минска. Я видела в юности у тетки Настуси фото минчанки с благодарной надписью за спасение. Настусина дочка Лена, 1932 года рождения, носила партизанам сведения, вплетенные в косички… Выжила, слава Богу, как и мама моя.

Бабушка наша Анна чудом от пули немецкого карателя уцелела, но сердце не выдержало: умерла в 1942 году…

Партизан Антон, мамин жених, погиб… Ее двоюродный брат Лев – офицер, освобождал Кенисберг, после войны рано ушел…

Будущий мой отец Павел, уроженец Кобринского района, воевал в Красной армии с 1944 года, был контужен, попал в плен в Германии. Инвалид войны, тем не менее, в мирное время создал семью, мы с братом родились.

А мужем той самой девочки с косичками Лены, моей двоюродной сестры, стал фронтовик-артиллерист Петр Чуманов, ветеран Великой Отечественной. Он был участником Парада Победы 1945 года, значит, хорошо воевал.

У мужа моего Николая отец Алексей Александров в годы войны учился в ремесленном училище и работал на оборонном заводе в блокадном Ленинграде, был вывезен по дороге жизни через Ладогу…

Вот так коротко по участникам Великой Отечественной – для памяти детей и внуков.

Мы в одном строю

Все годы жизни в Бресте ходили в Брестскую крепость. Я помню ее еще без мемориала, с казематами и разрушенной церковью.

А уже с 1980-х на 9 Мая ходили на праздник и со своими детьми. В последние годы влились семейно в ряды Бессмертного полка – с фотопортретами отцов, матери, дяди Левы. И три года старались взять с собой внуков – чтобы почувствовали, как люди малые, добрые, простые чтут Великую Победу и священную память о своих родных и близких, внесших свой вклад в эту защиту Отечества. Прошли мы вместе трижды дорогу в Брестскую крепость с фотопортретами дедов под песни военных лет, под гармошки и оркестры, в весеннем половодье сирени и цветущих каштанов, чтобы наследники Победы всеми чувствами вобрали в себя этот праздник со слезами на глазах.

Вот и решила я в этот год, когда сидим дома, собрать в одном этом рассказе краткие свидетельства об участниках Великой Отечественной войны нашей семьи и фотографии наших шествий в Бессмертном полку в разные годы с детьми и внуками – чтобы помнили.